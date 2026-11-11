Jennifer Garner acepta un reto para hablar español y termina revelando más de la cuenta

¿Quién rechazaría un Fin de Semana Cinco Estrellas con Jennifer Garner? Y en realidad, podríamos multiplicarlo por tres. Para empezar, la serie The Five Star Weekend confirmó la renovación para una segunda temporada de otro fin de semana de lujo con cinco amigas. Y el tercero, se lo propusimos en nuestra exclusiva entrevista, para saber cómo se vive un verdadero fin de semana con cinco estrellas que sean sus amigas más famosas.

Y en un intento de lograr que hable en español por primera vez delante de una cámara, incluso la ‘sobornamos’ ofreciendo unos chocolates argentinos ‘cinco estrellas’, por cada respuesta que nos dé… en nuestro idioma. Y de ‘postre’ incluso logramos que también se anime a confirmar o negar las confesiones que nunca antes había hecho públicamente.

—¿Hablas español?

—Un poquito.

– ¡Genial!

—Poquitísimo…

—Pero por cada pregunta que respondas en español, lo mejor que puedas, te llevas un chocolate.

– (Preocupada) Oh, no…

—Si pudieras volver en el tiempo, ¿qué consejo le darías a una joven Jennifer Garner?

—(En español y simulando como si estuviera llamando por teléfono al pasado) Hola, mi amiga… necesitas comprar… ¿Cómo digo hairbrush? Cepillo, sí. También zapatos altos, tacos altos… (Vuelve al inglés, para explicarlo mejor) Porque yo era algo así como… yo siempre iba a las audiciones tal cual como soy yo. Yo nunca me cepillaba el cabello, nunca me ponía maquillaje, nunca me ponía tacos… No sabía lo que estaba haciendo. Debería haber intentado un poco más para presentarme mejor.

—¿Y qué consejo le darías a una generación más joven de actores?

—(En inglés) ¡Mi Dios!

—¿En español?

—(En español) Ay, yo no sé… porque… “Las” niños y niñas, para trabajar conmigo… necesitan… sonreír.

En medio de la entrevista y fuera de cámara, Jennifer se sorprendió por “lo oxidado que está mi español”, pero manteniendo siempre la simpatía que la caracteriza, nos contó que “en casa somos mitad y mitad, porque uno de mis hijos no habla nada el español y otro lo habla perfecto”. Por lo visto, viene de familia porque el exesposo y padre de los hijos, Ben Affleck, habla bastante bien el español porque, como él mismo nos había contado en otra entrevista, “viví casi un año en México, a los 13 años”.

Y aquella vez, él también nos había comentado que “una exnovia se reía de mi acento porque decía que yo no lo hablaba bien”. Claro que esa ex era nada menos que Gwyneth Paltrow, que también habla nuestro idioma a la perfección, pero con acento español, por haber vivido otra época de adolescente con una familia en Toledo. Y si eso no es mejor que un Fin de Semana Cinco Estrellas, continuamos la entrevista planteando a Jennifer Garner cómo pasaría un fin de semana entre verdaderas cinco estrellas superfamosas.

—¿Es verdad que son amigas famosas con Natalie Portman, America Ferrera, Eva Longoria y Christina Aguilera? ¿Y las cinco son dueñas de un club de fútbol?

—(Se toma un tiempo para responder)…

—¿Sí o no? ¿En español?

—Más o menos…

—¿Cómo “más o menos”?

—… Porque… (En inglés) No sé mis verbos en tiempo pasado… Yo fui parte de… Fui la fundadora original de este equipo llamado Angel City. Y es maravilloso. Está en Los Ángeles. Es un increíble equipo de fútbol, solo de mujeres.

—¿Entonces es verdad?

—(Asiente con la cabeza)

—¿Es un «sí»?

—(En español) ¡Sí!

—Ganaste el alfajor de Messi.

—¿El de Messi? Gracias.

—¿Y cómo sería un fin de semana cinco estrellas con ellas?

—(en inglés) ¿Con estas damas?

– Sí, pero respondiendo en español

—Ah, sí, claro, ¡qué linda… ¡ (dudando) Muy di… ver… tiiiii… da (volviendo al inglés) ¡Estoy pensando en francés!

Como la protagonista de la serie The Five Star Weekend, en uno de los episodios durante El Fin de Semana Cinco Estrellas, Jennifer Garner les propone a sus amigas jugar ‘Never Have I Ever’, que en español muchos traducimos como “Yo nunca, nunca” para confesar los momentos más atrevidos que alguna vez tuvieron. Y en este caso, dimos vuelta al tablero para ver si ella realmente se atreve a confesarnos si nunca, nunca…

—¿Nunca, nunca usaste una cuenta falsa de Internet para ver las historias de alguien?

—¡¡Por supuesto!! Por supuesto.

—¿Podríamos saber el nombre?

—(Riendo) ¡No! Si no, ya no sería falso.

– ¿Nunca, nunca te hiciste muy amiga de un seguidor de Instagram (como en la serie The Five Star Weekend)?

—Sí… me pasó. Sí.

—¿Nunca, nunca dejaste de seguir a un amigo famoso en tu cuenta de Instagram?

—No lo creo…

—¿Nunca, nunca fingiste tener alguna habilidad en tu currículum?

—¡Oh, sí!

—¿Nunca, nunca volviste a regalar un obsequio que te habían regalado para tu cumpleaños?

—No sin decir: «Pensé que te gustaría, pero me lo regalaron a mí».

—¿Nunca, nunca quemaste algún pastel importante?

—(En perfecto español) Sí, claro, muchas.

—¿Nunca, nunca mentiste en una entrevista?

—¿Mentir en una entrevista? ¿Como a ti?

—No a mí.

—¿Pero en este tipo de entrevista?

—Sí.

—¿No en una de trabajo? Sí.

—¿Nunca, nunca dejaste sonar el teléfono para que responda el contestador automático porque no querías contestar la llamada?

—¡Oh, por supuesto! Sí… pero no si me llamas tú.