Príncipe George regresa a Eton tras pasar dos semanas con Kate Middleton, William y sus hermanos: así fueron sus vacaciones familiares

El príncipe George retomó sus actividades escolares después de disfrutar de su primer descanso prolongado desde que comenzó una nueva etapa como estudiante interno en Eton College. El hijo mayor de Kate Middleton y el príncipe William regresó al prestigioso colegio británico el domingo 8 de noviembre, luego de las vacaciones de mitad de trimestre que comenzaron el 23 de octubre.

A sus 13 años, el futuro heredero al trono británico vive una experiencia diferente desde septiembre, cuando ingresó a Eton, el mismo colegio en el que estudió su padre. Este primer periodo largo de descanso le permitió volver a casa y compartir tiempo con su familia, incluida la princesa Charlotte y el príncipe Louis, quienes también tuvieron vacaciones escolares.

La pausa terminó con el regreso de los estudiantes al internado, ubicado en Windsor, a pocos kilómetros de Forest Lodge, la residencia a la que se mudaron los príncipes de Gales con sus hijos el año pasado.

Kate Middleton estaba emocionada por tener a sus tres hijos en casa

Antes de que comenzaran las vacaciones, Kate Middleton expresó su entusiasmo por reunirse con George, Charlotte y Louis. Durante un encuentro público, la princesa de Gales comentó que sus hijos terminarían las clases al día siguiente y que esperaba con ilusión tenerlos nuevamente en casa.

También compartió que sus padres, Carole y Michael Middleton, estaban deseando disfrutar del descanso escolar junto a sus nietos. La familia materna de los niños mantiene una relación cercana con ellos e incluso suele recibirlos para pasar noches en su casa.

En otro momento de ese encuentro, Kate hizo referencia a la importancia de aprovechar esos días para ponerse al corriente con la vida familiar. Una pausa especialmente significativa ahora que George comenzó a vivir fuera de casa durante el periodo escolar.

Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis Kate Middleton, el príncipe Williams y sus hijos George, Charlotte y Louis

El príncipe William y George viajaron juntos a España

Uno de los momentos más destacados de las vacaciones fue el viaje que el príncipe William realizó con su hijo mayor a España. Padre e hijo asistieron el 3 de noviembre al partido de futbol entre el Aston Villa y el FC Barcelona, correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

La aparición tuvo un significado especial porque William es conocido por su afición al Aston Villa, un gusto que parece haber transmitido a George. En más de una ocasión, el príncipe de Gales ha hablado del entusiasmo de su hijo por el equipo, al que considera parte de su tradición familiar.

Durante el encuentro en Barcelona, ambos fueron fotografiados siguiendo el partido desde las gradas. También trascendió que viajaron en un vuelo comercial hacia España, una forma de trasladarse que, aunque puede sorprender por tratarse de integrantes de la familia real, no es inusual para los Windsor.

Este viaje fue además la primera aparición pública de George desde que comenzó su vida como estudiante interno en Eton, por lo que sus imágenes junto a William despertaron interés.

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Una nueva etapa para el futuro rey de Inglaterra

El ingreso de George a Eton College en septiembre marcó un cambio importante en su rutina. El colegio, situado en Windsor, es una de las instituciones educativas más conocidas de Reino Unido y también fue parte de la formación académica del príncipe William.

Mientras George estudia en Eton, sus hermanos menores, Charlotte y Louis, continúan asistiendo a Lambrook School, donde también tuvieron un descanso de mitad de trimestre durante las mismas fechas.

Con el regreso a clases, el príncipe retoma su vida como estudiante interno y se prepara para continuar el curso académico. Para Kate Middleton y William, esta etapa representa una nueva dinámica familiar: acompañar el crecimiento de su hijo mayor mientras Charlotte y Louis siguen compartiendo con ellos la vida escolar desde casa.