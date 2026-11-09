Cómo hacer una crema antiarrugas casera con aloe vera, cáscara de huevo y glicerina

Los remedios caseros para cuidar la piel siguen despertando interés, especialmente cuando prometen hidratar el rostro y atenuar las líneas de expresión sin recurrir a tratamientos costosos. Una de las combinaciones que circula en redes sociales reúne aloe vera, cáscara de huevo y glicerina, tres ingredientes a los que se atribuyen propiedades hidratantes y rejuvenecedoras.

Sin embargo, antes de preparar esta mezcla es importante conocer qué puede hacer realmente cada componente. Aunque algunos tienen aplicaciones cosméticas, no existe evidencia clínica suficiente para afirmar que esta receta elimine las arrugas o produzca ácido hialurónico.

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¿Para qué sirven el aloe vera, la cáscara de huevo y la glicerina en la piel?

Cada ingrediente tiene características diferentes y no todos cuentan con el mismo respaldo científico.

Aloe vera:

es conocido por su contenido de agua y su uso en productos hidratantes y calmantes. Algunas investigaciones sobre preparaciones botánicas han encontrado beneficios en parámetros como la hidratación y la elasticidad de la piel, aunque los resultados dependen de la fórmula y no demuestran que el aloe vera por sí solo elimine las arrugas.

Glicerina:

es un humectante, es decir, una sustancia que ayuda a atraer y retener agua en la capa más superficial de la piel. Por eso se utiliza con frecuencia en cremas y lociones para mejorar la hidratación y suavidad del rostro.

Cáscara de huevo:

aquí es importante hacer una distinción. La cáscara está compuesta principalmente por minerales, mientras que la membrana delgada que se encuentra en su interior contiene proteínas y otros componentes. Algunas investigaciones han estudiado

extractos procesados de esa membrana en formulaciones cosméticas, pero esto no significa que

triturar cáscaras de huevo en casa tenga los mismos efectos. Tampoco demuestra que la cáscara

común sea un tratamiento antiarrugas.

¿Cómo preparar una alternativa hidratante con aloe vera y glicerina?

Aunque la combinación con cáscara de huevo suele aparecer en recetas caseras, no es recomendable incorporar cáscaras trituradas al rostro. Sus partículas pueden resultar abrasivas y el material sin procesar no está formulado para uso cosmético.

Si buscas una opción sencilla para aportar hidratación, puedes recurrir a un gel cosmético de

aloe vera y glicerina, sin añadir cáscara de huevo.

Ingredientes:



Una cucharadita de gel de aloe vera de uso cosmético, preferentemente sin perfume.

de uso cosmético, preferentemente sin perfume. Una o dos gotas de glicerina cosmética.

Preparación y aplicación:



Coloca el gel de aloe vera en la palma de la mano o en un recipiente limpio. Agrega una o dos gotas de glicerina y mezcla hasta integrar. Aplica una pequeña cantidad sobre la piel limpia, evitando el contorno de los ojos y las zonas irritadas. Si la textura resulta pegajosa, utiliza una menor cantidad de glicerina. No guardes la mezcla sobrante: al no contener un sistema conservante, no tiene garantizada su estabilidad ni su seguridad microbiológica.

Antes de aplicarla en el rostro, realiza una prueba en una zona pequeña de la piel y espera para comprobar que no aparezca irritación. Si tienes piel sensible, dermatitis o alguna lesión, consulta con un dermatólogo antes de probar ingredientes nuevos.

Humecta e hidrata tu piel post solar Getty Images

¿Esta crema casera realmente elimina las arrugas?

Es importante diferenciar entre hidratar la piel y tratar las arrugas. La glicerina puede mejorar la retención de agua y hacer que las líneas finas asociadas a la deshidratación se perciban temporalmente menos marcadas. El aloe vera también se utiliza en productos para el cuidado de la piel por sus propiedades hidratantes.

Sin embargo, ese efecto no equivale a estimular la producción de colágeno ni a revertir los cambios estructurales relacionados con el envejecimiento. Tampoco hay evidencia de que mezclar estos ingredientes en casa elimine las arrugas profundas.

Una revisión sistemática publicada en 2025 analizó estudios clínicos sobre productos botánicos aplicados en la piel y encontró resultados favorables en algunos indicadores de hidratación y elasticidad. No obstante, los autores señalaron que todavía hacen falta investigaciones para confirmar sus efectos específicos sobre las arrugas.

¿Qué ingredientes sí tienen evidencia para tratar las arrugas?

Si tu objetivo es mejorar la apariencia de las líneas de expresión, existen ingredientes cosméticos con mayor respaldo científico.

El retinol, derivado de la vitamina A, es uno de los activos más estudiados para mejorar la textura de la piel y los signos del fotoenvejecimiento. La vitamina C también cuenta con investigaciones sobre su capacidad antioxidante y su participación en la síntesis de colágeno.

Por otro lado, el ácido hialurónico se utiliza en productos hidratantes porque ayuda a retener agua y mejorar temporalmente la apariencia de la piel. No es lo mismo que una mezcla casera de aloe vera y glicerina.

Finalmente, el protector solar de amplio espectro es indispensable para prevenir el daño causado por la radiación ultravioleta, uno de los principales factores externos relacionados con el envejecimiento prematuro.

La conclusión es sencilla: el aloe vera y la glicerina pueden formar parte de una rutina de hidratación, pero no necesitas añadir cáscara de huevo ni confiar en una receta casera para combatir las arrugas. Una fórmula cosmética bien conservada y adecuada para tu tipo de piel ofrece mayor control sobre sus ingredientes, concentración y seguridad.