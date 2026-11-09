Clavicut, bob o butterfly cut: los mejores cortes para cabello lacio y fino

Tener el cabello lacio y fino no significa renunciar a los cortes con personalidad o movimiento. Aunque este tipo de melena suele tener menos cuerpo y puede lucir aplastada con facilidad, elegir el largo y la estructura adecuados puede hacer una gran diferencia. La clave está en encontrar un corte que aporte volumen visual sin quitar demasiado peso a las puntas.

Entre las opciones más favorecedoras están el clavicut, el bob y el butterfly cut, tres estilos que permiten transformar la apariencia del cabello sin necesidad de recurrir a peinados demasiado elaborados. Cada uno ofrece un resultado distinto, dependiendo del largo que prefieras y de cuánto movimiento quieras conseguir.

1. Clavicut: el corte a la altura de las clavículas que aporta movimiento

El clavicut es una de las alternativas más versátiles para el cabello lacio y fino. Su largo llega aproximadamente a las clavículas, lo que permite conservar una melena de longitud media sin que el peso del cabello termine por aplastarla.

Su principal ventaja es que mantiene una línea de puntas relativamente definida, creando una apariencia de mayor densidad. Puede llevarse completamente recto para conseguir un acabado pulido o con capas muy sutiles alrededor del rostro para aportar movimiento.

Es ideal si quieres conservar cierta longitud, pero buscas que tu cabello tenga más cuerpo y sea más fácil de peinar.

Captada en las calles de Nueva York, Victoria Beckham nos dio las claves para usar el tono de la temporada. Getty Images

2. Bob recto: el aliado para conseguir una

melena visualmente más abundante

Si buscas que tu cabello fino se vea más grueso, el bob recto es una de las opciones que vale la pena considerar. Su estructura se caracteriza por un largo que suele ubicarse entre la mandíbula y la altura del cuello, con puntas definidas que ayudan a crear una sensación de mayor densidad.

A diferencia de los cortes con muchas capas, el bob mantiene el peso en la parte inferior de la melena. Esto es especialmente favorecedor cuando el cabello es fino, ya que evita que las puntas se vean demasiado ligeras o transparentes.

Puedes llevarlo con raya en medio para un efecto sofisticado o ligeramente de lado para conseguir una apariencia con más volumen en la raíz.

Corte bob medio con capas Getty Images

3. Butterfly cut: capas que enmarcan el rostro y dan movimiento

El butterfly cut se distingue por sus capas cortas alrededor del rostro y otras más largas que conservan la longitud de la melena. El resultado es un corte con movimiento que crea la ilusión de un peinado con mayor dimensión.

En el cabello lacio y fino, conviene adaptar esta técnica con capas suaves y estratégicas. Si se retira demasiado peso, las puntas pueden perder densidad y hacer que el cabello parezca todavía más delgado.

La recomendación es pedir capas largas y discretas, especialmente en la zona frontal, para conseguir movimiento sin sacrificar la apariencia de abundancia.

Qué es el Butterfly Cut o corte mariposa Getty Images

4. Long bob: el equilibrio entre longitud y volumen

El long bob, también conocido como lob, es una versión ligeramente más larga del bob tradicional. Generalmente llega entre la mandíbula y los hombros, por lo que funciona como una alternativa para quienes quieren renovar su imagen sin apostar por un corte demasiado corto.

En el cabello fino, una terminación recta o apenas desfilada puede ayudar a conservar una apariencia compacta en las puntas. También puedes incorporar capas frontales muy ligeras para evitar que la melena se vea demasiado uniforme.

Es un corte práctico, elegante y fácil de adaptar tanto a un acabado liso como a unas ondas suaves.

¿Cómo llevar el lob o long bob, el corte estrella del 2026? Getty Images

5. Bob con flequillo cortina: un detalle que transforma el cabello lacio

El flequillo cortina puede acompañar un bob o una melena a la altura de los hombros para crear una apariencia más dinámica. Su caída hacia ambos lados del rostro aporta dimensión en la parte frontal y suaviza las facciones.

Para el cabello fino, lo ideal es evitar un flequillo demasiado abundante, ya que puede restar densidad al resto de la melena. Una versión ligera, abierta y con algunos mechones que se integren con el largo resulta más sencilla de mantener.

Dakota Johnson es una de las celebridades exponentes insignia del flequillo Taylor Hill/ Getty Images

6. Corte recto a los hombros: menos capas, más densidad visual

No todos los cortes para cabello fino necesitan capas. De hecho, una melena recta a la altura de los hombros puede ser una excelente elección si tu prioridad es conseguir que las puntas se vean más llenas.

La línea uniforme ayuda a crear una silueta compacta y evita que el cabello pierda demasiado peso. Puedes acompañarlo con una raya ligeramente lateral o un peinado con volumen en la raíz para darle mayor dimensión.

Es una opción especialmente recomendable si tu cabello es muy fino o tiene poca densidad.

Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024. (Getty Images)

¿Qué corte de pelo evitar si tienes el cabello

lacio y fino?

No existe un corte prohibido, pero sí hay algunas técnicas que conviene adaptar. Las capas demasiado cortas o abundantes pueden hacer que las puntas pierdan peso y que la melena se vea más escasa. Lo mismo puede ocurrir con los cortes muy desfilados, especialmente si el

cabello ya tiene poca densidad.

Si tienes el pelo fino, pide a tu estilista que conserve una base definida y trabaje el movimiento de manera estratégica. También es importante distinguir entre cabello fino, cuando cada hebra tiene un diámetro pequeño, y cabello poco denso, cuando hay menos cantidad de pelo,

porque no siempre necesitan el mismo tipo de corte.

Corte escalonado Getty Images

¿Cómo peinar el cabello lacio y fino para conseguir más volumen?

Además del corte, algunos hábitos de peinado pueden ayudar a que el cabello tenga una apariencia más abundante. Utilizar una espuma ligera o un producto voluminizador en las raíces puede aportar cuerpo sin dejar una sensación pesada. Al secarlo, levantar ligeramente la raíz con un cepillo redondo ayuda a crear movimiento.

También conviene evitar aplicar acondicionadores y mascarillas directamente sobre el cuero cabelludo, así como utilizar demasiados aceites o productos densos que puedan apelmazar la melena.

La elección final dependerá de tu tipo de rostro, la densidad de tu cabello y el tiempo que quieras dedicar al peinado. Si buscas conservar el largo, el clavicut o el long bob son buenas alternativas; si prefieres una transformación más evidente, el bob recto puede ser el cambio que necesitas.