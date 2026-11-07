Adiós balayage: las mechas woodlights son la tendencia de color de cabello que ilumina la melena en 2027

Si buscas un cambio de color que ilumine tu rostro y pelo sin transformarla por completo, las mechas woodlights pueden ser una alternativa al balayage tradicional. La técnica se inspira en los matices de la madera y apuesta por reflejos cálidos, como caramelo, avellana y tonos miel, que se integran con la base natural.

El resultado busca aportar profundidad y movimiento sin crear un contraste demasiado marcado. Aunque el efecto depende del color de partida y de la técnica del estilista, la idea es conseguir una melena luminosa que conserve una apariencia natural.

¿Qué son las mechas woodlights?

Las woodlights son una técnica de coloración que combina distintos reflejos cálidos para crear dimensión en el cabello. En lugar de aclarar grandes secciones de manera uniforme, se trabajan matices que se mezclan con la base y acompañan la caída de la melena.

El nombre hace referencia a los tonos de la madera: castaños, miel, caramelo y avellana. La combinación puede adaptarse a diferentes bases, aunque el resultado final dependerá del color natural, los tratamientos previos y el nivel de aclaración que permita el cabello.

¿En qué se diferencian del balayage?

El balayage es una técnica de aplicación del color que suele crear una transición gradual entre la raíz y las puntas. Las woodlights, en cambio, se describen por su paleta de tonos cálidos y el efecto de dimensión que buscan conseguir.

No son técnicas necesariamente opuestas: un estilista puede utilizar una aplicación tipo balayage para integrar reflejos woodlights. La diferencia principal está en el resultado de color y en la selección de matices.

1. Woodlights caramelo para cabello castaño

Los reflejos caramelo aportan luz a las bases castañas y crean un contraste cálido. Pueden colocarse alrededor del rostro o distribuirse en distintos puntos de la melena para que el color se vea con movimiento.

El pelo castaño es la mejor alternativa para lucir mechas y reflejos este otoño. Getty Images

2. Reflejos avellana para un acabado discreto

El avellana es una opción para quienes prefieren un cambio sutil. Sus matices se integran con facilidad en bases castañas y pueden dar profundidad sin que el cabello parezca demasiado aclarado.

En esta versión del Teddy Bear Brunette, Ana de Armas apuesta por una base chocolate enriquecida con reflejos miel y avellana que aportan dimensión y brillo natural. Los mechones que rodean el rostro potencian el efecto iluminador y hacen que las facciones luzcan más suaves y frescas. Getty Images

3. Tonos miel para iluminar el rostro

Las mechas miel pueden concentrarse cerca del rostro para aportar luminosidad. La intensidad debe elegirse de acuerdo con la base natural y el resultado que se quiera conseguir, ya que un contraste mayor puede requerir más aclaración.

Freepik

4. Woodlights en cabello largo

En una cabellera larga, los reflejos pueden distribuirse de manera gradual para acompañar el movimiento del cabello. Las capas también ayudan a que los distintos tonos se perciban con más dimensión.

Formas de llevar las mechas woodlights después de los 50 Getty Images

5. Woodlights en cortes bob y melenas medias

La técnica también puede adaptarse a cortes más cortos. En un bob, algunos reflejos alrededor del rostro o en las puntas pueden destacar la forma del corte sin cubrir toda la melena de color.

Eiza González impone moda con mechas woodlights. Getty Images

Cómo cuidar las mechas woodlights

El cuidado depende del nivel de aclaración y de la condición del cabello. Utiliza productos adecuados para cabello teñido, acondicionador y protección térmica si usas herramientas de calor. Si el cabello fue aclarado, pregunta a tu colorista qué rutina puede ayudar a mantenerlo manejable y cuándo conviene retocar el color.

Antes de elegir la técnica, lleva referencias visuales y consulta con un profesional sobre el resultado posible en tu base. Las mechas woodlights no tienen que verse iguales en todas las melenas: su atractivo está en adaptar los reflejos cálidos a la textura, el corte y el color de cada persona.