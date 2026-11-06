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Olympia de Grecia y el look de encaje que nos tiene obsesionadas

Un conjunto de encaje blanco que combina sensualidad, sofisticación y una dosis de dramatismo, justo el equilibrio que hace que un estilismo sea difícil de olvidar.

Noviembre 06, 2026 • 
Isamar Escobar
Tiffany Blue Book Gala

Olympia de Grecia apuesta por el encaje blanco en un conjunto de silueta ceñida, escote profundo y transparencias. Una propuesta que reinventa el romanticismo con sensualidad y sofisticación.

Getty Images

La princesa y modelo eligió esta propuesta para presentar A Night Out With Olympia, su nueva colección en colaboración con Moda Operandi. Se trata de un vestido blanco de encaje con escote halter y una pronunciada abertura en forma de V que dirige la atención hacia el torso. La silueta ceñida y la falda ajustada al cuerpo acentúan la figura, mientras las transparencias del tejido aportan una dimensión más atrevida al diseño.

El contraste fue clave para llevar el conjunto a otro nivel. Olympia sumó un cinturón ancho de piel negra que marcó la cintura y rompió con la delicadeza del encaje. Para completar el estilismo, eligió sandalias negras de tacón con tiras finas, una elección que mantuvo la atención en el vestido sin restarle protagonismo.

Olympia de Grecia lleva el encaje a una nueva dimensión

El encaje blanco suele asociarse con una estética romántica, pero Olympia demuestra que también puede adquirir una lectura mucho más audaz. El escote profundo, la transparencia y el ajuste del vestido construyen una imagen de noche que se aleja de los códigos tradicionales de este tejido.

La clave está en la mezcla de elementos: la delicadeza del encaje convive con accesorios de inspiración rockera y una silueta que apuesta por destacar las líneas del cuerpo. Es una fórmula que transforma una pieza clásica en una declaración de estilo.

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Una nueva etapa creativa junto a Moda Operandi

Este look también marca un momento importante en la relación de Olympia con Moda Operandi. En febrero de 2025 fue nombrada editora colaboradora de la plataforma, después de haber realizado prácticas en la compañía en 2017. Desde entonces, participa en la selección de propuestas de moda, crea ediciones de compra y colabora en encuentros con diseñadores.

Su nueva colección, A Night Out With Olympia, reúne piezas pensadas para acompañar ocasiones especiales y salidas nocturnas. Según compartió la propia princesa en Instagram, el proyecto llevaba un año en desarrollo y le permitió trabajar con diseñadores cuyas creaciones admira y utiliza.

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Olympia no deja de inspirar a sus seguidoras de Instagram con sus outfits

@olympiagreece

A sus 30 años, Olympia de Grecia continúa construyendo una identidad propia dentro de la moda, entre su trabajo como modelo, su mirada editorial y sus colaboraciones con firmas y plataformas de lujo. Y si este vestido de encaje es una pista de lo que propone su nueva colección, tenemos razones para seguir de cerca sus próximos looks.

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