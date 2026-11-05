¿Es verdad que después de los 40 debes cortarte el pelo? Mitos y claves para elegir el largo que mejor va contigo

Cumplir 40 años no significa que tengas que despedirte de tu cabellera. Aunque durante mucho tiempo se ha repetido que el cabello corto es más favorecedor a partir de cierta edad, no existe una regla universal que indique cuál es el largo ideal para cada etapa de la vida.

La elección depende de factores como la textura del pelo, su densidad, la forma del rostro y el tiempo que quieras dedicarle al peinado. Un corte bien elegido puede aportar movimiento y enmarcar las facciones, pero eso no significa que todas las mujeres deban llevarlo corto.

¿El pelo corto rejuvenece después de los 40?

No necesariamente. Un corte corto puede destacar las facciones y resultar práctico, pero el efecto depende de cómo se adapte a cada persona. Lo mismo ocurre con una melena larga: puede verse moderna y favorecedora si tiene movimiento y está cuidada.

La idea de que el cabello largo “envejece” o que el corto siempre rejuvenece es un mito. La edad, por sí sola, no determina qué corte funciona mejor.

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Mito: después de los 40 hay que llevar el pelo corto

No hay una razón estética que obligue a cortar el cabello al cumplir 40. Si disfrutas llevarlo largo, puedes conservarlo y elegir capas suaves, un flequillo o un contorno que acompañe tus facciones. Lo importante es que el corte tenga una forma que funcione con la textura natural del pelo y que no requiera más mantenimiento del que quieres dedicarle.

Mito: el cabello largo hace que el rostro se vea más cansado

El resultado depende del corte y del peinado, no solo del largo. Una melena sin forma puede verse pesada, mientras que unas capas bien distribuidas pueden aportar movimiento.

Si prefieres el cabello largo, puedes probar capas alrededor del rostro o puntas ligeramente desfiladas. Si te gusta llevarlo recto, un corte uniforme también puede funcionar, siempre que se adapte a la densidad y caída de tu pelo.

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Claves para elegir el largo que mejor va contigo

Considera la textura de tu cabello

El pelo fino puede beneficiarse de cortes que conserven sensación de densidad, como un bob recto o una melena con pocas capas. En cabellos gruesos o rizados, las capas pueden ayudar a distribuir el volumen y facilitar el movimiento.

Piensa en la forma de tu rostro

El largo y la manera en que el cabello enmarca el rostro pueden modificar la percepción de las facciones. Un flequillo, una raya lateral o capas alrededor de la cara pueden ser opciones para probar, pero no hay una fórmula única para cada forma de rostro.

Cómo cuida Demi Moore su pelo largo Getty Images

Elige un corte que puedas mantener

Antes de decidirte por un cambio, considera cuánto tiempo quieres dedicar al peinado y cada cuánto puedes acudir al salón. Un corte que se vea bien con tu textura natural suele ser más fácil de mantener que uno que dependa de herramientas de calor todos los días.

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico. GETTY IMAGES

No descartes los cambios sutiles

Si no quieres cortar demasiado, puedes empezar con capas largas, un flequillo cortina o un ajuste en el contorno. Estos cambios permiten renovar la melena sin renunciar a su largo.

Entonces, ¿qué corte elegir después de los 40?

La mejor opción es la que te haga sentir cómoda y se adapte a tu cabello, tu estilo y tu rutina. Un bob, una melena a los hombros o un cabello largo con capas pueden verse igual de elegantes a cualquier edad.

Más que seguir una regla sobre los 40, vale la pena conversar con tu estilista sobre la caída natural del cabello, el mantenimiento y el efecto que buscas. La edad puede inspirar un cambio, pero no tiene por qué decidirlo.