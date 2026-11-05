Gael García Bernal: lo que 25 años frente a las cámaras le enseñaron sobre la vida

Como autor, protagonista y director, Gael García Bernal presentó la nueva producción de cine ‘Hombre al Agua’ en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y en una entrevista exclusiva recorrimos los mejores éxitos de los 25 años de su carrera, tratando de averiguar las mejores lecciones que aprendió con el mundo del cine.

- En Hombre al Agua, tu personaje del bañero cubano le salva la vida a un millonario que le retribuye el favor, ofrecíéndole un mejor trabaja en México. ¿Llegaste a preguntarte qué harías con alguien que en la vida real te salve la vida?

- Y… es la fábula arquetípica... si le preguntas a muchos salvavidas te dirán cosas interesantes en torno a las historias que hay detrás de las personas que ellos han rescatado, porque siempre existe eso de“Te debo la vida. Dime lo que quieras.” Uno se convierte en el genio de la botella.

- ¿Y en tu trabajo, no sientes que le debes la vida como actor a alguien en particular? ¿Alguien que te haya ayudado tanto en tu carrera profesional?

- Todos, todos con los que he trabajado. Sí, siento una gratitud tremenda con todos mis compañeros, actores sobre todo. Y con los directores que más quiero, los que más me han enseñado, me siento increíblemente afortunado y cercano a ellos. Cuarón, Iñarritu, Pablo Larraín, muchísimos.

- La historia de Hombre Al Agua también muestra un perfil muy actual del padre que participa bastante con los hijos desde la cuna, cuando otras generaciones no solían hacerlo tanto. ¿Qué estilo de padre te consideras en la vida real?

- Trato de hacer un gran papel de alguna forma. A veces es complicado con el trabajo y todas estas cosas, pero intento ser un papá muy muy presente, muy muy cercano a mis hijos. Y muy pero muy divertido.

- Si pudieras regresar a tus orígenes, como pasa con tu personaje del cine… ¿Te gustaría revivir aquel comienzo de Amores Perros, 25 años atrás?

- ¿Revivir la época de Amores Perros? No, porque lo tengo muy cercano, lo tengo muy muy vívido en la piel, presentando una película en el Festival de Toronto gracias a que en algún momento participé en una película que se terminó llamando Amores Perros porque cuando la hicimos no se llamaba así

- ¿Cómo se iba a llamar?

- Perro Negro, Perro Blanco.

- ¿Cómo recuerdas aquel principio, hoy?

- La verdad es que fue fantástico. Para mí fue increíble. Cuando hicimos Amores Perros, no teníamos idea que alguien iba a ver la película. No teníamos la noción del éxito, para nada. No la teníamos presente en lo absoluto. ¡Qué libertad carajo! ¡Qué bueno vivir así la vida! He aprendido que no hay que clavarse en las expectativas acerca de cuánta gente o el éxito o las críticas. Lo que realmente importa es el paso del tiempo y que las películas trasciendan ese paso del tiempo.

- ¿Qué aprendiste en tu mundo del cine?

- Con mis películas?

- Si, como Diarios de Motocicleta

- Aprendí la fraternidad en el cine

- Coco

- Aprendí la fascinación de la animación

- Babel

- La locura extrema Iñárritu

- El Crimen del Padre Amaro

- A jugar con preguntas difíciles

- No

- La mejor expresión que he tenido en torno a las preguntas políticas imperantes

- Cartas a Julieta

- Comí riquísimo en Verona

- Rudo y Cursi

- Trabajar con mi hermano Diego siempre es es un placer y jugando fútbol… bueno, fue lo máximo

- ¿Qué aprendiste con La Mala Educación?

- Aprendí a pasarla bien

- ¿Y con Hombre al Agua?

- Con Hombre al Agua aprendí tantísimas cosas, pero más que nada, aprendí a hacer cine en libertad.

- Amores Perros…

- La conexión del cine

- ¿Y Tu Mamá También?

- Aprendí a hacer cine.

