Cómo combinar el labial y las sombras de ojos: 7 claves para lograr un maquillaje elegante y equilibrado

Un maquillaje armonioso no depende de que los labios y los ojos lleven exactamente el mismo color. La clave está en encontrar un equilibrio entre intensidad, temperatura y acabado: si los ojos tienen mucho protagonismo, los labios pueden mantenerse discretos; si el labial es intenso, unas sombras suaves ayudan a que el look se vea sofisticado.

Estas siete claves te ayudarán a elegir combinaciones favorecedoras, desde un maquillaje

natural para el día hasta uno más definido para una ocasión especial.

1. Labial intenso con sombras neutras

Un labial rojo, vino o cereza puede ser el protagonista del maquillaje. Para equilibrarlo, elige sombras en beige, café claro o tonos topo, y evita recargar demasiado la mirada.

Un delineado fino y una capa de máscara de pestañas bastan para completar el look sin competir con el color de los labios.

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2. Sombras protagonistas con labios nude

Si quieres llevar sombras metálicas, ahumadas o de colores intensos, combina la mirada con un labial nude o rosa suave. Así, los ojos se convierten en el punto focal y el maquillaje conserva una apariencia pulida.

Elige un nude que se acerque al tono natural de tus labios para evitar que el rostro se vea demasiado pálido.

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3. Combina tonos de la misma familia

Los colores que pertenecen a una misma familia suelen crear una combinación armónica. Por ejemplo, unas sombras en rosa empolvado pueden acompañarse de un labial rosa viejo; los tonos café en los ojos funcionan con labios nude cálidos o terracota.

No necesitas que ambos productos sean idénticos: basta con que compartan matices similares.

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4. Apuesta por el contraste, pero con moderación

También puedes combinar tonos diferentes sin que el resultado se vea recargado. Un labial cereza puede acompañarse de sombras beige o doradas; unas sombras verdes pueden equilibrarse con labios rosados o nude.

Cuando los colores contrastan, procura que uno tenga mayor intensidad y que el otro funcione como complemento.

Día Internacional del labial Getty Images

5. Ten en cuenta el acabado

El acabado también influye en el resultado. Un labial mate puede combinarse con sombras satinadas para aportar dimensión, mientras que un labial brillante suele verse equilibrado con sombras suaves y poco cargadas.

Si eliges brillo en los labios y en los ojos, procura que sea delicado y evita sumar demasiados destellos al mismo tiempo.

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6. Adapta la combinación a la ocasión

Para el día, las sombras en tonos tierra, beige o rosa suave y los labiales cremosos ofrecen una opción discreta. Para la noche, puedes intensificar la mirada con un delineado más marcado o elegir un labial profundo.

La idea no es seguir una regla estricta, sino ajustar la intensidad del maquillaje al estilo que buscas y al contexto.

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7. Revisa el equilibrio frente al espejo

Antes de terminar, observa el maquillaje en conjunto y no solo cada producto por separado. Si los ojos y los labios compiten por la atención, suaviza uno de los dos: difumina las sombras, reduce la intensidad del labial o cambia el delineado por uno más fino.

Un maquillaje elegante no tiene que ser complicado. Elegir un punto focal y acompañarlo con tonos que armonicen suele ser suficiente para conseguir un resultado equilibrado.