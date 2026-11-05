Rutinas de belleza de la realeza: los secretos de Kate Middleton, la reina Letizia y Meghan Markle para mantener su piel cuidada e hidratada

Las royals suelen aparecer con una piel luminosa y un maquillaje pulido, pero no todos los detalles de sus rutinas de belleza son públicos. Algunas han compartido sus preferencias en entrevistas y otras han sido descritas por maquillistas o especialistas que han trabajado con ellas.

Entre los hábitos que más se repiten están la hidratación, la limpieza y la protección solar. Estos son algunos de los cuidados que se han atribuido a Kate Middleton, la reina Letizia y Meghan Markle, con una aclaración importante: sus rutinas pueden cambiar y no todos los productos mencionados han sido confirmados directamente por ellas.

Kate Middleton: una rutina sencilla y productos hidratantes

La princesa de Gales suele apostar por un maquillaje natural y, según reportes sobre sus hábitos de belleza, ha recurrido a productos hidratantes y aceites faciales. Entre los artículos asociados con su rutina están el aceite de rosa mosqueta y el elixir nocturno Beauty Sleep de Beuti Skincare.

También se ha señalado que, antes de su boda con el príncipe William, siguió una rutina de cuidado facial con productos de Karin Herzog. Sin embargo, varios de estos datos proceden de reportes y no de una lista oficial de productos compartida por la propia princesa.

Efecto Kate Middleton en la moda Getty Images

Reina Letizia: protección solar y cuidados faciales

La reina Letizia ha sido descrita por su antigua facialista, Carmen Navarro, como una persona disciplinada con el cuidado de la piel. Navarro contó que la Reina se preocupaba por prevenir las manchas solares y que recurría a limpiezas faciales, tratamientos hidratantes y protocolos con ácidos durante la etapa en que acudía a su centro.

La protección solar es uno de los hábitos que más se destacan en esos testimonios. Más allá de los tratamientos profesionales, utilizar protector solar de manera constante es una medida recomendada para ayudar a proteger la piel de los efectos de la radiación ultravioleta.

Frases de la reina Letizia Getty Images

Meghan Markle: hidratación y productos que ha mencionado

Meghan Markle ha hablado en entrevistas sobre algunos de sus productos de cuidado personal. Entre ellos, mencionó un sérum con ácido glicólico de Jan Marini y una loción corporal hidratante de Nivea que dijo usar con frecuencia.

También ha compartido preferencias por productos hidratantes y bálsamos labiales. Como ocurre con otras figuras públicas, las fórmulas que utiliza pueden variar con el tiempo; por eso, es mejor tomar estos datos como referencias de productos que ha mencionado, no como una

rutina fija o una recomendación universal.

Para Meghan Markle y su familia, sus perros forman parte importante de la familia. Getty Images

Lo que tienen en común sus hábitos de belleza

Aunque cada una tiene preferencias distintas, la hidratación, la limpieza y la protección solar aparecen como pilares recurrentes en los cuidados que se les atribuyen. No hace falta replicar una rutina completa ni comprar productos de lujo: lo importante es elegir fórmulas adecuadas para las necesidades de la piel y mantener hábitos constantes.

Si quieres incorporar estos principios a tu propia rutina, comienza con una limpieza suave, una crema hidratante que toleres y protector solar de amplio espectro durante el día. Si tienes dudas sobre ingredientes o tratamientos, consulta con un dermatólogo.