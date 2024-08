Así fueron los tortuosos últimos años de vida Frances Roche, la madre de Lady Di que la abandonó cuando era niña

Frances Ruth Shand Kydd, anteriormente Spencer y de soltera Roche, fue la madre de Lady DI y nació el 20 de enero de 1936 y murió hace 20 años, el 3 de junio de 2004. Tras su divorcio del vizconde Althorp en 1969 y la muerte de Diana en 1997, Shand Kydd pasó tortuosos años hasta su trascendencia.

¿Cómo fueron los primeros años de vida Frances Roche, la madre de Lady Di?

La abuela de los príncipes William y Harry nació en Park House, en la finca real de Sandringham, Norfolk. Como por obra del destino nació el mismo día que la muerte de Jorge V el abuelo de la reina Isabel II, con quien de cierta manera su historia se vería entrelazada años más tarde, a consecuencia del matrimonio de su hija con el príncipe Carlos.

El padre de Frances Roche era Maurice Roche, cuarto barón Fermoy , amigo de Jorge VI e hijo mayor de la heredera estadounidense Frances Ellen Work y su primer marido, el tercer barón Fermoy. Su madre, Ruth Roche, baronesa Fermoy, hija del coronel William Smith Gill, fue confidente y dama de compañía de la reina madre.

¿Cómo fue la vida de Frances Roche tras su divorcio de John Spencer, el padre de Diana de Gales?

Frances Roche y John Spencer, Visconde de Althorp, en el día de su boda en la Abadía de Westminster Terry Disney/Getty Images

El matrimonio de los padres de Lady Di no fue feliz y terminó en 1967, cuando Frances decidió alejarse para estar con Peter Shand Kydd, heredero de una fortuna en papel tapiz en Australia, a quien había conocido el año anterior.

Por corto tiempo después de su primer divorcio, Frances vivió con Diana y Charles, en Londres durante la separación en 1967, pero durante las vacaciones de Navidad de ese año, el vizconde Althorp se negó a dejar que sus hijos regresaran a Londres con su madre. Los tribunales le concedieron la custodia de sus hijos a John después de que su ex suegra, Lady Fermoy, testificara en contra de su propia hija Frances.

¿Cómo fueron los últimos años de la vida de la madre de Diana Spencer?

De acuerdo con el libro de 2001 escrito por el historiador Maxine Riddington, titulado “Frances: The Remarkable Story of Princess Diana’s Mother”, en 1996 a la madre de la princesa Diana se le prohibió conducir tras ser declarada culpable de conducir ebria, sin embargo, ella negó tener un problema con el alcohol.

Ella y Diana se pelearon en mayo de 1997, después de que Frances le dijera a la revista Hello! que Diana estaba feliz de perder su título de “Alteza Real” tras su polémico divorcio del príncipe Carlos. Al parecer, de acuerdo a los reportes, la mujer no hablaba con su hija en el momento del trágico accidente en el Puente del Alma en París.

La madre de Lady Di habría estado peleado con la princesa al momento de la muerte de la royal Getty Images

Frances Roche pasó sus últimos años en soledad en Seil. Se convirtió al catolicismo y se dedicó a obras de caridad católicas. Con el tiempo se involucró con The Hosanna House and Children’s Pilgrimage Trust, la Royal National Mission for Deep Sea Fishermen, la Mallaig and Northwest Fishermen’s Association y la National Search and Rescue Dogs Association, de acuerdo con The Telegraph.

En octubre de 2002, cuando Frances abandonó su hogar escocés para dar testimonio en el juicio del ex mayordomo de Diana, Paul Burrell , unos ladrones atacaron su casa y le robaron sus joyas, lo cual fue una de los más trágicos sucesos finales de su vida.

Frances murió en su casa de Escocia a la edad de 68 años el 3 de junio de 2004, tras una larga enfermedad que incluyó la enfermedad de Parkinson y cáncer cerebral. A su funeral en la Catedral de San Columba en Oban el 10 de junio asistieron sus hijos, hermana y nietos, incluidos los hijos de Lady Di. El entonces príncipe Carlos, no asistió al acto fúnebre porque tenía que viajar a Washington para representar a la Familia Real en el funeral de estado del ex presidente estadounidense Ronald Reagan al día siguiente. Frances fue enterrada en el cementerio de Pennyfuir en Oban, Argyll y Bute.