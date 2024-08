Siguen enfrentados: así es como Camilla Parker mantendría bajo control al príncipe William

Durante muchos años se ha especulado una mala relación entre la reina Camilla y sus hijastros. Algo que en días recientes ha vuelto a resonar entre la prensa británica luego de que trascendiera que la esposa de Carlos III mantiene bajo “control” al príncipe William cuando este se muestra irrespetuoso con su padre.

Recordemos que con la muerte de Lady Di en 1997, tanto la prensa inglesa como los medios internacionales han sugerido que el heredero al trono y su hermano, el príncipe Harry, no se llevan bien con su madrastra.

¿Por qué se dice que la reina Camilla mantiene bajo control a William?

Ahora, el autor Robert Jobson reveló en su nuevo libro, titulado Catherine, The Princess of Wales: The Biography, que Camilla Parker es quien le recordaría de manera sutil a William la jerarquía que tiene cuando sentía que este no respetaba al rey Carlos.

La reina Camilla le recordaría de manera sutil a William cuál es su lugar en la monarquía cuando es irrespetuoso con Carlos III Getty Images

De hecho, Jobson recopila en su obra que en una ocasión Kate Middleton y su esposo habían pedido una vez unirse al convoy de seguridad de Carlos y Camilla que salía del castillo de Windsor, pero que los miembros de la realeza más jóvenes hicieron esperar a la pareja mayor.

“Cuando Carlos tuvo que esperar varios minutos a la pareja, Camilla insistió en que fueran sin ellos. Cuando William y Catherine aparecieron, todo lo que pudieron ver fueron las luces azules intermitentes de las motos que desaparecían en la distancia”, según lo que explica un extracto del libro.

¿Cómo es actualmente la relación entre el príncipe William y Camilla Parker?

Aunque desde hace tiempo se habla de que la consorte y el heredero al trono británico no se llevan bien, en los últimos meses la prensa británica ha cambiado de opinión sobre ello e, incluso, indica que ahora madrastra e hijastro se habrían vuelto cercanos debido a las enfermedades de sus cónyuges.

La prensa británica sugiere que Camilla Parker y el príncipe William se han vuelto cercanos a raíz de las enfermedades de sus cónyuges Palacio de Buckingham

Recordemos que tanto Carlos III como Kate Middleton se encuentran bajo tratamiento oncológido debido a sus diagnósticos de cáncer que enfrentan desde hace varios meses. Por ello es que ahora expertos en realeza como Jennie Bond intuyen que estas situaciones han hecho que ambos comprendan por lo que el otro está pasando.

“A pesar de todos los avances que se han logrado en el tratamiento del cáncer, sigue siendo algo aterrador”, dice. “Y aunque Camilla y William muestran una cara valiente ante el mundo, puede haber momentos en los que se confíen el uno al otro sobre cómo están lidiando con todo”, dijo la experta al medio “OK!”.

Por último, la citada publicación también menciona que juntos han soportado todo el peso de la monarquía. “Se han quedado, casi literalmente, cuidando la corona mientras el Rey y la Princesa se recuperan”, puntualizó.