Pelea polémica en los Juegos Olímpicos de París: ¿por qué la boxeadora italiana se retiró tan rápido?

Este jueves, los Juegos Olímpicos de París se han vuelto el centro de un intenso debate. A menos de un minuto de iniciar el combate por los octavos de final de la categoría hasta 66 kilos, la boxeadora italiana Angela Carini sorprendió al mundo al retirarse antes las dudas y la polémica sobre el género de su rival, la argelina Imane Khelif.

Nacida el 2 de mayo de 1999, Imane Khelif es originaria de la provincia de Tiaret, Argelia. La atleta ha representado a su país en varias competiciones internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio 2020 y 2024 en París.

En marzo de 2023, Khelif fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino IBA debido a que no cumplió con los criterios de elegibilidad relacionados con los niveles de testosterona. Esta decisión generó controversia, ya que Khelif alegó que había sido objeto de un complot en su contra. A pesar de la descalificación, el Comité Olímpico Internacional (COI) permitió su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, afirmando que cumplía con todas las regulaciones necesarias.

“No estoy aquí para juzgar a nadie”, declaró Angela Carini para Los Angeles Times. “Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no. Yo solo hago mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y el corazón roto por no recorrer ese último kilómetro”.

El combate entre Argelia e Italia, abre un debate que pone en duda el género de los participantes. Getty Images

La pelea entre Carini y Khelif se truncó abruptamente tras apenas unos segundos de hacer comenzado, apenas habían intercambiado unos cuantos golpes. Si bien los golpes de la argelina no desestabilizaron a la italiana, sí le desajustaron la careta, obligándola a abandonar el ring un par de veces hasta que tomó la decisión de abandonar el combate.

“Me rompe el corazón porque soy una peleadora”, dijo Carini a la prensa, al finalizar su participación en los Juegos Olímpicos. “Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”.

Visiblemente afectada y molesta, Carini rechazó el gesto deportivo de su rival y se retiró entre lágrimas, argumentando el intenso dolor como motivo de su retirada. La boxeadora italiana aclaró posteriormente que su reacción no tuvo ninguna connotación política

La retirada de Angela Carini ha dejado más preguntas que respuestas. Indudablemente, la polémica en torno a la participación de Imane Khelif pudo haber influido en su decisión. Se trata de un episodio que ha puesto de manifiesto la complejidad de los temas relacionados con el género y sus derechos, así como el espíritu olímpico en el deporte de alto nivel.