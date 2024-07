Ni copas de cristal ni vajilla de plata: el objeto de deseo de Kate Middleton que no puede faltar en su cocina

En el imaginario de los seguidores de la Familia Real británica cada uno de los detalles de la rutina de los royals está llena de lujo. Sin embargo, no todo parece ser así, ya que, pese a tener todo el privilegio y poder económico para rodear sus hábitos de costosos utensilios, Sus Altezas reales no siempre tienen las preferencias más extravagantes, sino todo lo contrario. Ejemplo de ello es el caso de Kate Middleton, quien posee en su cocina una serie de utensilios que no son precisamente los más elegantes.

De acuerdo con el diario The Mirror, la princesa de Gales habría heredado ese particular gusto de la fallecida reina Isabel II, quien en su cocina siempre contaba con este tipo de contenedores, los cuales distan mucho de la sofisticación que proyecta un juego de copas de cristal o bien una vajilla de plata o porcelana.

Isabel II era una fanática de la cocina, como Kate Middleton Getty Images

¿Cuál es el objeto que no faltaba en la cocina de Isabel II y ahora obsesiona a Kate Middleton?

Según reporta el medio citado, en 2003, un periodista encubierto rompió la seguridad para conseguir un trabajo como lacayo en el Palacio de Buckingham y tras su salida reveló muchos secretos de la vida cotidiana de la realeza.

Específicamente, fue el periodista del Daily Mirror Ryan Parry quien afirmó que a Su Majestad le gustaba usar Tupperware (recipientes de plástico) para almacenar sus cereales. Describió cómo la mesa del desayuno de la difunta monarca se preparaba meticulosamente antes de que ella y el príncipe Felipe llegaran, y siempre había cajas de Tupperware que contenían copos de maíz y avena.

Kate Middleton heredó algunas costumbres de la reina Isabel Getty Images

“Una servilleta blanca gruesa bordada con el emblema de EIIR se encontraba doblada sobre la mesa junto a los copos de maíz y las gachas de avena en sus recipientes Tupperware”, afirmó el periodista.

Al respecto, en tiempos recientes, una fuente afirmó que el hijo de la reina, el rey Carlos III, así como Kate Middleton, les gusta hacer lo mismo, señala The Mirror.

Kate Middleton almacena su comida como la mismísima reina Isabel II WPA Pool/Getty Images

Por otro lado, una fuente cercana le dijo al portal británico Express.co.uk : “Carlos y Camilla instan a su personal a mantener todo fresco usando Tupperware. El rey lo heredó de su madre y su padre. Lo usan principalmente cuando hacen picnics en la finca [Balmoral] ". Añadieron: “William y Kate también ponen todo en Tupperware. Ella es bastante práctica”.

De esta manera, se comprueba que no todo se trata de extravagancias dentro de los Palacios de Buckingham y Kensington, sino que también, al entrar a sus paredes, puede percibirse practicidad y un toque de esencia plebeya.