Rey Carlos III sorprende con una nueva fotografía junto a Camilla en el Caribe

El rey Carlos III y la reina Camilla volvieron a captar la atención con dos nuevas fotografías que muestran una faceta más relajada de la pareja. Los retratos fueron publicados este jueves 5 de noviembre, después de concluir su gira oficial de nueve días por el Caribe, que incluyó visitas a Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda.

Las imágenes, tomadas el 1 de noviembre en Antigua y Barbuda por el fotógrafo Chris Jackson, muestran a los monarcas sonrientes en un entorno tropical. Más allá de la naturalidad del momento, sus elecciones de vestuario destacaron por incorporar elementos que rinden homenaje al país anfitrión.

El look turquesa de Camilla y los detalles que marcaron la diferencia

Para la ocasión, la reina Camilla eligió un vestido de gasa en color turquesa, diseñado por Anna Valentine, una de las diseñadoras británicas a las que suele recurrir. La tonalidad vibrante armonizó con el paisaje caribeño y aportó frescura a su estilismo.

Completó el conjunto con unos pendientes de turquesa y diamantes de su colección privada. Sin embargo, el accesorio con mayor significado fue una pulsera multicolor de cuentas elaborada por un artesano local, que adquirió durante su estancia en Antigua y Barbuda.

Los atuendos de los reyes Carlos III y Camilla fueron en homenaje al Caribe, lugar que visitaron y donde se tomaron las fotos. Instagram @theroyalfamily

El detalle convirtió un complemento en un recuerdo de su visita y en un guiño a la artesanía del lugar.

El homenaje del rey Carlos III a Antigua y Barbuda

Por su parte, el monarca optó por un traje beige, una elección clásica que acompañó con accesorios cargados de significado. Su pañuelo de bolsillo estaba confeccionado con madras tradicional de Antigua y Barbuda, un tejido asociado con la identidad cultural del país y con las celebraciones de su independencia.

Carlos III también llevó una corbata colorida que perteneció a la colección del fallecido comediante y actor australiano Barry Humphries. La pieza le fue obsequiada por la viuda del artista.

Ambos monarcas llevaban además amapolas rojas, símbolo que se utiliza en Reino Unido y otros países de la Commonwealth para recordar a quienes murieron en conflictos bélicos, especialmente durante las conmemoraciones de noviembre.

Las prendas que lucieron los monarcas estuvieron estratégicamente pensadas en homenaje a su visita al Caribe. Instagram @theroyalfamily

Chris Jackson, el fotógrafo detrás de los nuevos retratos reales

Las fotografías estuvieron a cargo de Chris Jackson, uno de los fotógrafos habituales de la familia real británica, quien ha acompañado a Carlos y Camilla en numerosos viajes oficiales durante más de dos décadas.

Al compartir las imágenes, Jackson describió la reciente gira como una de las más memorables de los últimos tiempos. También destacó el ambiente caribeño y el intenso calendario de compromisos que acompañó a la pareja durante el recorrido.

La gira comenzó el 27 de octubre y concluyó el 4 de noviembre. Carlos III visitó primero Bahamas y Guyana en solitario, antes de reunirse con Camilla en Antigua y Barbuda para la última parte del recorrido.

El mensaje de despedida de Carlos y Camilla tras nueve días de gira

Con motivo del final de la visita, el rey compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a los habitantes de los tres países que los recibieron. En él, expresó su gratitud por la hospitalidad y las muestras de afecto que acompañaron sus actividades.

El monarca también hizo un recuento de la gira: tres naciones, cuatro discursos, nueve días y más de 40 compromisos oficiales. Con su característico sentido del humor, cerró el mensaje con una referencia a un momento que dio la vuelta al mundo: la lluvia torrencial que sorprendió a la pareja durante un desfile en Antigua y Barbuda.

Carlos bromeó al recordar que regresaba a casa con numerosos recuerdos entrañables y un traje ligeramente húmedo.

Las nuevas fotografías ofrecen así un cierre visual a una gira marcada por los encuentros culturales, los compromisos diplomáticos y algunos momentos espontáneos. También dejan ver cómo, incluso en sus apariciones oficiales, los reyes pueden incorporar detalles locales a su vestuario y convertirlos en parte de la historia de cada viaje.