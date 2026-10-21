William se une al rey Carlos III y la reina Camila para recordar la tragedia de Aberfan

El príncipe William, el rey Carlos III y la reina Camila protagonizaron una aparición conjunta cargada de solemnidad este miércoles 21 de octubre, al reunirse en Aberfan, Gales, para recordar a las víctimas de una de las tragedias más dolorosas de la historia británica. Los tres miembros de la familia real acudieron a los actos conmemorativos por el 60 aniversario del desastre minero que acabó con la vida de 144 personas, entre ellas 116 niños.

La visita tuvo lugar en el pueblo galés donde, el 21 de octubre de 1966, una avalancha de residuos de una mina de carbón sepultó la escuela primaria Pantglas y varias viviendas. Seis décadas después, el recuerdo de las víctimas continúa profundamente ligado a la comunidad y a la historia de la monarquía británica.

El príncipe William acompaña a Carlos III y Camila en el homenaje a Aberfan

La visita reunió al príncipe de Gales con su padre y su madrastra en una jornada dedicada a recordar a las familias que perdieron a sus seres queridos. Los tres acudieron al jardín conmemorativo de Aberfan, situado en el lugar donde se encontraba la escuela afectada por el deslave, para participar en un breve servicio de oración y reflexión.

Durante la ceremonia, Carlos III y William depositaron coronas de flores en memoria de las víctimas, mientras que la reina Camila colocó un ramo. El homenaje también incluyó un momento de silencio en recuerdo de las 144 personas que murieron en el desastre.

Tras la ceremonia, los integrantes de la familia real se encontraron con sobrevivientes, familiares de las víctimas y miembros de los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate. La visita buscó reconocer tanto el dolor que permanece en la comunidad como la solidaridad que surgió después de la tragedia.

A seis décadas de la tragedia de Aberfan, Carlos III, Camila y el príncipe William rindieron homenaje a las 144 víctimas del desastre minero que sepultó una escuela y varias viviendas en Gales el 21 de octubre de 1966. Getty Images

¿Qué pasó en Aberfan? La tragedia que mató a 116 niños en Gales

El desastre de Aberfan ocurrió la mañana del 21 de octubre de 1966, después de varios días de lluvias intensas. Una acumulación de residuos de carbón en una ladera cercana se desplazó y descendió hacia el pueblo, sepultando la escuela primaria Pantglas y varias casas.

La avalancha causó la muerte de 144 personas: 116 eran niños y 28, adultos. Muchos de los menores tenían entre siete y diez años y se encontraban en la escuela cuando ocurrió el accidente. La magnitud de la tragedia convirtió a Aberfan en un símbolo del dolor de toda una comunidad y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad relacionadas con los depósitos de residuos de las minas.

El recuerdo de aquel día permanece en el jardín conmemorativo y en los testimonios de quienes sobrevivieron. Para las familias, el aniversario no es únicamente una fecha histórica, sino una oportunidad para honrar a quienes murieron y mantener viva su memoria.

El príncipe William acompañó al rey Carlos III y a la reina Camila en el jardín conmemorativo de Aberfan, donde la familia real británica recordó a las víctimas de la catástrofe que marcó para siempre a esta comunidad galesa. Getty Images

La relación de la familia real británica con Aberfan

La tragedia también dejó una huella profunda en la historia de la familia real. La reina Isabel II visitó Aberfan ocho días después del accidente, una demora que posteriormente se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de su reinado. Con el tiempo, regresó en varias ocasiones para encontrarse con los habitantes y acompañar a la comunidad.

Carlos III, entonces príncipe de Gales, también visitó el pueblo en 1966 y volvió en 2016, cuando participó en la conmemoración del 50 aniversario. En aquella ocasión recordó el impacto de la tragedia y la solidaridad que surgió entre los habitantes durante las labores de rescate.

Por su parte, William ya había visitado Aberfan junto a Kate Middleton en abril de 2023, durante una gira por Gales. Su regreso junto a Carlos III y Camila refuerza la continuidad del homenaje real a las víctimas y a sus familias.

La familia real británica reunida en el balcón del Palacio de Buckingham durante una aparición pública. La imagen muestra a varios miembros de la monarquía junto a la reina Isabel II durante su reinado. Getty Images

William inaugura un nuevo homenaje a las víctimas de Aberfan

Como parte de los actos conmemorativos, el príncipe William también tenía previsto visitar Ynysowen Community Primary School para presentar una nueva escultura llamada Aberfan Memorial Tree, creada para recordar a las víctimas del desastre.

La obra se suma a los espacios y gestos que mantienen presente la memoria de quienes perdieron la vida en 1966. A 60 años de la tragedia, el aniversario reúne a sobrevivientes, familiares y representantes de la comunidad en torno a una misma causa: preservar la historia de Aberfan y transmitirla a las nuevas generaciones.