Carlos III le roba el show a Meghan Markle en pleno lanzamiento de As Ever

El rey Carlos III y Meghan Markle volvieron a acaparar titulares por una coincidencia que no pasó inadvertida para los seguidores de la familia real británica. Mientras la duquesa de Sussex preparaba el lanzamiento de una nueva colección de su marca, As Ever, el equipo de Highgrove Gardens anunció una colaboración vinculada al universo de estilo de vida del monarca.

La coincidencia se produjo este jueves 22 de octubre de 2026, fecha en la que Meghan presentó el segundo capítulo de la colección navideña de As Ever. Ese mismo día, la cuenta de Highgrove Gardens dio a conocer una colaboración con Cornishware Ceramics, una firma británica conocida por sus piezas de cerámica.

Aunque el momento despertó comentarios entre quienes siguen de cerca los movimientos de los Sussex y de la familia real, no hay pruebas de que el anuncio de Carlos III se haya programado para competir con el lanzamiento de Meghan. Lo que sí está confirmado es que ambas iniciativas coincidieron en una jornada importante para sus respectivos proyectos comerciales.

Meghan Markle Getty Images

¿Qué lanzó Carlos III el mismo día que Meghan Markle?

La iniciativa del rey está relacionada con Highgrove Gardens, la residencia de campo asociada a Carlos III y Camila, y su colaboración con Cornishware, una marca británica de cerámica reconocida por sus piezas de cocina y mesa.

La propuesta conecta con el interés del monarca por la jardinería, la artesanía y el diseño británico. A través de Highgrove, el rey ha impulsado productos inspirados en su residencia y en

el estilo de vida que rodea sus jardines.

El anuncio coincidió con el lanzamiento de Meghan, pero ambos proyectos tienen enfoques diferentes: mientras Highgrove se apoya en la tradición artesanal británica, As Ever gira en torno a la gastronomía, los regalos y los pequeños rituales del hogar.

Meghan Markle presenta el segundo capítulo de la colección navideña de As Ever

Por su parte, Meghan Markle continúa desarrollando As Ever, su marca de estilo de vida que lanzó en 2025. Para la temporada navideña de 2026, la duquesa de Sussex ha apostado por una colección que combina productos gastronómicos, artículos para regalar y propuestas para recibir invitados en casa.

El primer capítulo de la colección incluyó cestas de regalo, chocolates y un calendario de Adviento creado en colaboración con la chocolatería Compartes. La propuesta también incorporó productos habituales de la marca, como conservas de frutas, tés y velas.

El segundo lanzamiento, anunciado para el 22 de octubre, forma parte de la estrategia de

Meghan para ampliar la oferta de As Ever de cara a las fiestas. La marca busca asociarse con una idea de hogar acogedor, celebraciones y regalos cuidadosamente seleccionados.

Meghan Markle muestra parte del proceso de elaboración de los productos de As Ever en un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, como parte de la presentación de su colección navideña. Foto de Archivo. Instagram @meghan

¿Una coincidencia o una competencia entre Carlos III y Meghan Markle?

La coincidencia de ambos anuncios ha despertado curiosidad porque Carlos III y Meghan Markle mantienen una historia familiar compleja desde que Harry y Meghan dejaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

Ambos proyectos se dirigen, desde perspectivas distintas, a un público interesado en el estilo de vida, los objetos para el hogar y los regalos especiales. Highgrove representa una tradición vinculada a la residencia del monarca y la artesanía británica; As Ever, en cambio, lleva la identidad personal de Meghan al terreno de la gastronomía y el entretenimiento en casa.

En una jornada en la que ambas iniciativas coincidieron, Carlos III y Meghan Markle volvieron a compartir titulares, aunque cada uno por motivos comerciales distintos.