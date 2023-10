Witch boots: 3 tips para usar este tipo de botas con pantalón o falda de la manera más glamurosa

Las famosas ‘witch boots’ o botines de bruja se han convertido en una moda que no a todas las chicas les gusta lucir, ya que tienen la falsa creencia de que este tipo de calzado se puede usar con muy pocos looks u outfits. Sin embargo, esto no es del todo cierto ya que si aprendes a combinarlos, puedes lucir a la moda en esta temporada.

Así que si quieres adecuar esta tendencia a tus atuendos casuales, entonces quédate leyendo que a continuación te daremos algunos tips y claves para vestir witch boots de la manera más glamurosa en este Otoño-Invierno.



Botines de bruja con faldas largas

Aunque te puede parecer un poco extraño,la verdad es que las faldas largas van muy bien con este tipo de botines, ya que por la forma de su diseño, éstas ayudan a estilizar bastante bien las piernas, dándole además una sensación visual de alargamiento.

Las ‘witch boots’ combinan muy bien con faldas largas Pinterest

Sin embargo, la clave principal para que puedes lucir a la moda unas witch boots con una falda negra larga, por ejemplo, es procurar que sean un botín y no bota de caña alta, para que ‘enseñe’ un poco la pierna. Mientras que la falda también debe ser larga, pero estando más arriba del tobillo.

Witch boots con pantalón cropped

Otra excelente opción para poder combinar tus botines de bruja es usarlos con pantalones estilo cropped o arriba del tobillo, para que estés a la moda en todo momento y seas la sensación a donde quiera que vayas.

Las botas o botines de bruja combinan también con pantalones cropped o arriba del tobillo Pinterest

Ahora que si no sabes de plano como iniciarte en esta tendencia, no te preocupes que te tenemos una gran sugerencia de outfit que seguro te encantará. Puedes vestir un pantalón de mezclilla azul, arriba del tobillo, con unas witch boots negras y una camisa de botones de color caqui.



Falda vaquera o denim con witch boots

Las witch boots son una gran opción para un outfit con falda de mezclilla o denim Especial

Además de los pantalones cropped y las faldas largas, también los botines de bruja se suelen incluir en outfits con falda vaquera midi o denim, ya que este tipo de material hace un match perfecto con el diseño vintage de este calzado.

Una buena opción de outfit, siguiendo este consejo, es utilizar una falda de mezclilla azul con botonadura frontal, y combinarla con un suéter o blusa de manga larga en color negro, así como un blazer beige y, por supuesto, las witch boots en color gris oscuro, para darle ese toque retro a tu look.