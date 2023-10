3 ideas de outfits con botas largas negras para mujeres de 40 o más

Ahora que la lluvia y el clima fresco ya estan presentes en esta temporada de otoño, seguro ya sacaste de tu clóset tus botas largas negras para lucirlas. Pero en caso de que no tengas ni idea de cómo combinarlas con tus prendas, no te preocupes que aquí te traemos 3 ideas de outfit que puedes usar con este calzado, sin importar si tienes 40 años o más.

Así que si quieres lucir a la moda con tus botas de caña alta, sigue estas sugerencias de estilo que a continuación te mostramos. ¡Te van a encantar!



Falda plisada con blusas de cuello redondo o alto y botas negras

En caso de que lo tuyo sean las faldas, sin importar si hace frío o no, te sugerimos añadir a tu look otoñal la falda larga plisada con botas de caña alta, ya que este tipo de prendas son de las principales tendencias para lo que resta del año.

Las faldas plisadas largas con botas negras son una excelente opción para mujeres de 40 años Pinterest

Por ello, una gran sugerencia para tu outfit sería un total black look, conformado por una falda negra plisada y blusa de cuello alto del mismo tono, además de tus botas largas negras. Sin duda, con este atuendo lucirás elegante y sofisticada, por lo que también es una buena opción para la oficina.

Vestido de punto con botas negras

También podemos sugerirte que si piensas usar tus botas largas, una buena manera de presumirlas es con vestidos de punto, pues además de que no tendrás frío con este tipo de prendas, también se vuelven en una gran opción para los outfits en esta temporada de Otoño-Invierno.

Los vestidos de punto con botas negras de caña alta son una excelente idea de outfit para la temporada de otoño Pinterest

Recuerda que el largo del vestido no importa tanto. La clave es que sea de punto, ya que esto le dará a tu look un aspecto cálido, elegante y cómodo al mismo tiempo. Si no sabes por dónde empezar, puedes comprar un vestido largo de punto de cuello alto en color crudo, y combinarlo con un blazer negro y botas largas. ¡Te verás guapísima!



Botas largas con jeans y suéter o chamarra

Ahora que si prefieres un estilo más casual, opta por los clásicos jeans de mezclilla con botas negras y verás que estarás a la moda en todo momento.

Los clásicos jeans con botas negras altas quedan muy bien en todas las mujeres de cualquier edad Pinterest

Este look con pantalón de mezclilla, botas y chamarra negra o suéter, se ha convertido en uno de los básicos imprescindibles en el armario de toda mujer, incluidas las de 40 y 50 años. Y por si fuera poco, es un atuendo casual y que puedes usar tanto en reuniones informales como en la oficina.