Cómo combinar y lucir prendas metalizadas esta temporada de otoño

Una de las principales tendencias para la temporada de otoño son las prendas metalizadas. Sin embargo, no todas las mujeres conocen cómo combinar este estilo de ropa y por lo mismo, muchas optan por dejarlo de lado. Así que si ese es tu caso, no te preocupes que aquí te contamos cómo lucir un look metalizado y no morir en el intento.

Pantalón metalizado con blusas semitransparentes

Combina un pantalón metálico con una blusa transparente y top Pinterest

Una buena opción para un outfit glamuroso y con mucho estilo es utilizar un pantalón metalizado con una blusa transparente y un top debajo. Esto le brindará a tu outfit un toque muy elegante, ya que la ropa de este tipo aporta también sofisticación a tu look.

Aunque, también puedes optar por un vestido blanco largo y transparente con tu pantalón metalizado y sandalias de tacón, para estilizar tu figura.

Pantalón plateado con prendas oscuras

El pantalón con prendas oscuras es de los mejores outfis metalizados Pinterest

Otra de las claves para lucir una ropa metalizada es combinarla con alguna prenda que tenga un color oscuro y liso, para que haga contraste con tu outfit. Por ejemplo, podemos sugerirte un pantalón plateado de corte recto con una blusa de manga larga negra o gris y blazer. Lo importante en este atuendo será que la blusa no tenga ningún tipo de estampado.

Looks monocromáticos metalizados

Los total look metalizados también son tendencia esta temporada de otoño Pinterest

Recordemos que la regla de los looks de un solo color o monocromáticos también la podemos aplicar para este tipo de prendas. Así que si quieres que tu outfit destaque del resto, puedes intentar combinar un chaleco o blazer con un pantalón o falda metalizada, ambas piezas exactamente del mismo tono para que estilicen y alarguen tu figura. Créenos que este es un tip que nunca falla y te sacará de cualquier apuro.

Pantalones metálicos en rosa con blusa blanca

Pantalón metálico en rosa con blusa blanca Pinterest

Ahora que si en tu caso te gusta lucir con colores más llamativos y vibrantes, y no tanto los plateados, entonces podemos recomendarte un pantalón rosa con efecto metálico y combinarla con una blusa blanca y bien fajada para tus looks de otoño.

Prendas metálicas con mezclilla

Por último, otra sugerencia de outfit que podemos darte es combinar tu ropa metálica con prendas de mezclilla, ya que esta mezcla de telas en tu atuendo te brindará un estilo muy casual y desenfadado.

También puedes lucir prendas metalizadas con jeans o blazers de mezclilla Pinterest

Así que, si lo prefieres, combina una blusa con efecto metálico y unos clásicos jeans de mezclila. Aunque también, puedes voltear esta estructura y vestir un pantalón metalizado con un blazer oversize de mezclilla.