Tenis, botines y flats son todos los únicos zapatos que necesitas este otoño

El otoño es una temporada de cambios, y eso también se refleja en la moda. Los días se hacen más cortos y las temperaturas bajan, por lo que es necesario adaptar nuestro armario a las nuevas condiciones.

En cuanto al calzado, los tenis, los botines y los flats son los zapatos perfectos para esta temporada. Son cómodos, versátiles y combinan con todo tipo de prendas.

Para comprobarlo, los mejores ejemplos los pudimos ver en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que actualmente se celebrará del 22 al 30 de septiembre.

Ahí, Jessica Chastain (46 años), Laia Costa (38) y Eugenia Silva (47) llevaron las tendencias en calzado más importante de la temporada. Demostrando que los tenis, botines y flats son los únicos zapatos que necesitarás este otoño.

Tenis

La forma más moderna de usar traje sastre es con tenis. AFP News y cortesía

Americana, Sfera; Top, Guess, Bolso; Roberto Verino y Sneakers, Steve Madden.

Los tenis son una excelente opción para ir cómoda y tener un aspecto casual y chic. Obvio, no son cualquier par de zapatos deportivos.

Los sneakers son un clásico que nunca pasa de moda. Son ideales para looks casuales y deportivos. Para el otoño, puedes optar por tenis de colores neutros, como el negro, el blanco o el gris.

El ejemplo de cómo usarlos lo puso Jessica Chastain, quien está presentado la película Memoria. A su paso por el Festival de Cine San Sebastian, la actriz optó por un look formal, a su manera.

Al usar tenis con un traje sastre de color, encontró una combinación moderna y atrevida, que rejuvenece. Los zapatos deportivos son perfectos para ofrecer un toque relajado y original.

Si buscar un contraste más llamativo, puedes invertir la ecuación, es decir, portar un traje en tonos neutros con tenis en colores llamativos.

Botines

Laia Costa muestra cómo unos botines track se ven bien con un minivestido. AFP News y cortesía

Gafas, Chanel; Vestido, Roberto Verino; Clutch, De Hierro, y Botines, Lottusse.

Los botines son la opción más elegante para el otoño. Son perfectos para looks formales e informales. Para la temporada, puedes optar por botines de cuero, de gamuza o de piel sintética. Los botines negros son un básico que no puede faltar en tu armario.

Pero, esta temporada, los botines track, de apariencia informal, también pueden ser una excelente opción para quienes buscan un estilo más clásico y tradicional, pero sin renunciar a la comodidad y a las últimas tendencias.

Para conseguir la terminación perfecta, sigue el ejemplo de Laia Costa, quien durante el festival de cine utilizó botines con suela chunky o track con un mini vestido semiformal.

El contraste funciona a la perfección tanto con vestidos cortos, como con minifaldas, pues al permitirte mostrar las piernas, puede alargar visualmente tu silueta.

Flats

Atemporal y elegante, Eugenia Silva “elevó" los flats a un look sofisticado. Afp News y cortesía

Gafas, Alexander McQueen; Collar, Bimba & Lola; Falda, Carolina Herrera, y Flats, Sfera.

Finalmente, los flats o zapatos de baile son una excelente opción para las celebraciones de la temporada otoñal.

Los flats son una opción cómoda y versátil para el otoño. Son ideales para looks casuales y elegantes. Para la temporada, puedes optar por balerinas de cuero, de ante o de tela. Los flats negros son un básico que no puede faltar en tu armario.

Para obtener un look elegante y femenino, sigue el ejemplo de Eugenia Silva, quien consiguié el look de invitada perfecta con muy pocos elementos: un vestidos de fiesta, un maxicollar de perlas y el calzado adecuado.

¿El resultado? Un conjunto atrevido y elegante con el que no vas a pasar desapercibida.