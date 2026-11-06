Thomas Markle, padre de Meghan, podría enfrentar hasta 20 años de prisión tras su arresto

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, podría pasar hasta 20 años en prisión federal si es declarado culpable del cargo de posesión de material de abuso sexual infantil que enfrenta en Estados Unidos. El hombre de 82 años fue detenido el viernes 6 de noviembre en Florida, después de una investigación encabezada por el FBI que condujo al registro de dos depósitos de almacenamiento vinculados con él en el área de Los Ángeles.

La detención fue confirmada por el Departamento de Justicia estadounidense, que informó que Thomas fue acusado de un cargo federal. De acuerdo con las autoridades, durante los registros se aseguraron aproximadamente 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que presuntamente contenían material ilegal.

El caso ha generado repercusiones internacionales no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el vínculo familiar con la duquesa de Sussex, quien en semanas anteriores había expresado públicamente su preocupación por las denuncias relacionadas con su padre.

¿De qué acusan a Thomas Markle y por qué podría recibir 20 años de prisión?

Según el comunicado de la Fiscalía del Distrito Central de California, los agentes federales investigaron dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles que Thomas Markle habría alquilado durante casi dos décadas.

Los registros se realizaron con autorización judicial y permitieron asegurar alrededor de 78 objetos que, de acuerdo con la denuncia federal, contenían presunto material de abuso sexual infantil. La declaración jurada del caso describe algunas imágenes en las que aparecería un hombre adulto identificado por un testigo como Thomas Markle junto a menores de edad.

El Departamento de Justicia señaló que el padre de Meghan enfrenta un cargo por posesión de pornografía infantil, cuya pena máxima establecida por la legislación federal estadounidense es de 20 años de prisión.

Sin embargo, es importante precisar que se trata de la pena máxima prevista por la ley en caso de una condena. Thomas Markle no ha sido declarado culpable y conserva la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido por agentes del FBI en Florida en medio de una investigación por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Las acusaciones no constituyen una condena y el caso continúa bajo investigación. Getty Images

La investigación que llevó al arresto del padre de Meghan Markle

La investigación comenzó en octubre de 2026, después de que las autoridades recibieran información sobre la posible existencia de material ilegal entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas.

Los señalamientos surgieron después de que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, reportara el hallazgo de imágenes en la antigua vivienda de su padre en ese país. La información condujo a las autoridades hasta los depósitos de almacenamiento en California, donde se efectuaron los registros que dieron lugar a la acusación federal.

El FBI continúa investigando el caso, mientras que la denuncia presentada por la Fiscalía establece los elementos que sustentan el cargo contra Thomas Markle.

Thomas Markle Jr. Getty Images

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

Antes de que se conociera el arresto, Meghan Markle ya había expresado su preocupación por las denuncias relacionadas con su padre. En una declaración difundida en octubre, la duquesa de Sussex dijo sentirse profundamente afectada por la información y manifestó que sus pensamientos estaban con los menores que pudieran haber resultado perjudicados.

También explicó que desde 2018 tenía conocimiento de señalamientos preocupantes sobre Thomas Markle. Según su declaración, una carta con esas acusaciones fue enviada a la Policía Metropolitana de Londres y posteriormente compartida con ella.

Meghan señaló que su decisión de mantener a su padre alejado de sus hijos, Archie y Lilibet, tuvo como prioridad protegerlos. La relación entre ambos permanece distanciada desde antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018.

Por su parte, un representante de la duquesa declinó hacer comentarios sobre el arresto.

La relación entre Meghan Markle y su padre

El distanciamiento entre Meghan y Thomas Markle se hizo público en los meses previos a la boda real. El padre de la duquesa no asistió a la ceremonia en Windsor y, desde entonces, la relación ha estado marcada por declaraciones públicas y desencuentros familiares.

La relación entre Thomas Markle y Meghan es distante desde 2018. BBC

A lo largo de los años, Thomas ha concedido entrevistas a distintos medios en las que ha hablado de su hija y de su deseo de recuperar el contacto con ella. Meghan, por su parte, ha mantenido su decisión de establecer distancia.

Ahora, el proceso judicial en Estados Unidos abre un nuevo capítulo en una historia familiar que durante años ha acaparado la atención mediática. Mientras las autoridades continúan con la investigación, el futuro legal de Thomas Markle dependerá de lo que se determine en los tribunales.