Horóscopo de la familia real británica: los signos zodiacales y personalidades de Kate, William, Meghan y Harry

Detrás de las coronas, los protocolos y las apariciones públicas, los integrantes de la familia real británica también despiertan curiosidad por su personalidad. ¿Kate Middleton es tan disciplinada como su imagen pública sugiere? ¿Meghan Markle tiene el carácter apasionado que suele asociarse con su signo? ¿Qué tienen en común el príncipe William y Harry desde la astrología?

Sus fechas de nacimiento permiten conocer sus signos zodiacales y explorar algunos de los rasgos que tradicionalmente se relacionan con ellos. Kate Middleton es Capricornio, el príncipe William nació bajo el signo de Cáncer, Meghan Markle es Leo y el príncipe Harry pertenece a Virgo.

Aunque la astrología no determina la personalidad de una persona, sí ofrece una lectura simbólica y entretenida sobre sus fortalezas, maneras de relacionarse y formas de enfrentar la vida.

Kate Middleton: Capricornio, la disciplina y la elegancia

La princesa de Gales nació bajo el signo de Capricornio, uno de los signos de tierra del zodiaco. En astrología, se relaciona con la disciplina, la responsabilidad, la perseverancia y la ambición.

Quienes pertenecen a este signo suelen caracterizarse por su sentido práctico, su paciencia y su capacidad para trabajar por objetivos a largo plazo.

En el caso de Kate Middleton, su imagen pública suele asociarse con la constancia, la discreción y una manera estructurada de asumir sus compromisos institucionales. Su presencia en actos oficiales y su evolución dentro de la monarquía han contribuido a construir una imagen de seguridad y sobriedad.

En una lectura astrológica más amplia, su Luna en Libra, posición que se ha calculado a partir de su fecha de nacimiento, añade una dimensión relacionada con la diplomacia, la armonía y las relaciones personales. La hora exacta de su nacimiento no es pública, por lo que no es posible confirmar su ascendente con certeza.

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Príncipe William: Cáncer, el protector de la familia

El príncipe William nació el 21 de junio, fecha que marca el inicio del signo de Cáncer en el zodiaco tropical. Su hora de nacimiento, registrada a las 9:03 de la noche en Londres, permite ubicarlo bajo este signo.

Cáncer es un signo de agua asociado con la sensibilidad, la intuición, la protección y los vínculos familiares. Desde la astrología, quienes nacen bajo esta influencia suelen valorar la seguridad emocional y mantener una conexión especial con sus seres queridos.

William también tiene la Luna en Cáncer y ascendente en Sagitario, de acuerdo con los cálculos astrológicos publicados sobre su carta natal. Esta combinación se interpreta como una personalidad que mezcla sensibilidad y apego a sus raíces con curiosidad, apertura a nuevas

experiencias y deseo de explorar otros horizontes.

La lectura resulta interesante al considerar el lugar que ocupa la familia en su vida pública, especialmente en su papel como esposo de Kate Middleton y padre del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

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Meghan Markle: Leo, el carisma y la independencia

Meghan Markle es Leo, un signo de fuego tradicionalmente relacionado con el carisma, la creatividad, la seguridad personal y la expresión individual. En astrología, Leo está regido por el Sol y suele asociarse con personas que disfrutan desarrollar sus talentos, expresar sus ideas y defender aquello en lo que creen.

La duquesa de Sussex nació en Los Ángeles el 4 de agosto de 1981. Antes de formar parte de la familia real británica, desarrolló una carrera como actriz y construyó un proyecto editorial propio con su plataforma de estilo de vida, The Tig.

Su carta natal también señala una Luna en Libra y ascendente en Cáncer, según los datos astrológicos publicados. Esta combinación añade dos matices interesantes a su signo solar: la búsqueda de armonía en las relaciones y una mayor sensibilidad hacia el entorno emocional.

Desde esta perspectiva, Leo representa la expresión personal y la creatividad, mientras que Libra y Cáncer aportan simbolismos relacionados con los vínculos, la familia y la necesidad de pertenencia.

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Príncipe Harry: Virgo, el perfeccionismo y el sentido práctico

El príncipe Harry nació bajo el signo de Virgo, perteneciente al elemento tierra. En astrología, Virgo se relaciona con la observación, el análisis, la organización y el deseo de mejorar aquello que le rodea.

Las personas de este signo suelen describirse como detallistas, prácticas y orientadas a encontrar soluciones. También se les atribuye una tendencia a cuestionar las situaciones y prestar atención a aspectos que pueden pasar inadvertidos para los demás.

En su carta natal, Harry tiene la Luna en Tauro y ascendente en Capricornio. Esta combinación reúne tres signos de tierra, una configuración que la astrología interpreta como una personalidad enfocada en la estabilidad, la constancia y la construcción de objetivos concretos.

Su trayectoria, que incluye su servicio en las Fuerzas Armadas, la creación de los Invictus Games y su trabajo en distintas iniciativas sociales, ofrece algunos puntos de referencia para explorar esa lectura, aunque sus decisiones y motivaciones no pueden explicarse únicamente a través de su signo zodiacal.

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¿Qué tan compatibles son Kate Middleton y el príncipe William según sus signos?

Desde la astrología, Capricornio y Cáncer son signos opuestos en el zodiaco. Esta oposición suele interpretarse como una combinación de diferencias que pueden complementarse:

Capricornio representa la estructura, la ambición y la estabilidad, mientras que Cáncer se relaciona con la sensibilidad, el cuidado y la vida familiar.

En una lectura simbólica, Kate y William podrían representar el equilibrio entre la planificación y la conexión emocional. Sin embargo, la compatibilidad entre dos personas no depende exclusivamente de sus signos solares, sino que en astrología también se consideran la Luna,

Venus, Marte y otros elementos de sus cartas natales.

Meghan Markle y el príncipe Harry: Leo y Virgo, dos personalidades distintas

Leo y Virgo son signos consecutivos, pero pertenecen a elementos diferentes: fuego y tierra. En términos astrológicos, Leo se asocia con la espontaneidad, la creatividad y la expresión personal, mientras que Virgo representa el análisis, la observación y la atención al detalle.

Esta combinación se interpreta como un encuentro entre dos maneras distintas de abordar la vida. Mientras Leo busca expresarse y destacar aquello que lo hace único, Virgo prefiere analizar, organizar y perfeccionar.

En el caso de Meghan y Harry, sus cartas natales también incluyen posiciones en signos de aire y tierra que ofrecen una lectura más compleja de sus vínculos. La astrología puede servir como punto de partida para explorar estas diferencias, pero no permite determinar por sí sola cómo

funciona una relación.

Meghan Markle y el príncipe Harry no viajarán juntos a Inglaterra Getty Images

¿Qué revela el zodiaco sobre la familia real británica?

Los signos de Kate Middleton, William, Meghan Markle y Harry muestran cuatro energías distintas dentro de la interpretación astrológica: Capricornio representa la disciplina; Cáncer, la protección emocional; Leo, el carisma y la expresión personal; y Virgo, la observación y el sentido práctico.

Más que definir quién es más reservado, apasionado o rebelde, el zodiaco ofrece distintas formas de interpretar los rasgos asociados con cada fecha de nacimiento. Y quizá esa sea una de las razones por las que la astrología sigue despertando tanta curiosidad cuando se trata de figuras tan observadas como los integrantes de la realeza británica.