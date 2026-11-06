Clavicut: cómo cuidar este corte para mantenerlo sano, brillante y con movimiento

El corte clavicut, su nombre hace referencia a las clavículas, el pelo termina justo a esa altura, creando una silueta que enmarca el rostro y aporta movimiento. Es elegante, versátil y favorecedor, pero para conservar su forma y lucir una cabellera saludable necesita algunos cuidados específicos.

Una de sus principales ventajas es que funciona con diferentes texturas y estilos: puede llevarse completamente liso, con ondas suaves, capas discretas o incluso con las puntas ligeramente hacia dentro. Sin embargo, su longitud requiere atención para evitar que el cabello pierda definición, se vea pesado o las puntas comiencen a lucir descuidadas.

1. Recorta las puntas para conservar la forma

El mantenimiento es fundamental para que el clavicut conserve su silueta. Conforme crece el cabello, las puntas pueden perder definición y el corte dejar de enmarcar el rostro como al principio.

Acudir al salón cada seis u ocho semanas puede ayudar a mantener la estructura, aunque la frecuencia dependerá del crecimiento y del estado de tu melena. No necesitas retirar demasiado largo: basta con sanear las puntas y recuperar la forma original.

Margot Robbie demuestra por qué el Collarbone Bob se ha convertido en uno de los cortes más favorecedores del momento. Su versión, con raya al centro y un acabado pulido a la altura de la clavícula, equilibra las facciones, aporta una apariencia de mayor densidad al cabello y estiliza visualmente el cuello. Getty Images

2. Mantén una rutina de hidratación

Para que el clavicut luzca brillante y saludable, es importante mantener la fibra capilar hidratada. Utiliza un acondicionador después de cada lavado y complementa tu rutina con una mascarilla una vez por semana.

Elige las fórmulas de acuerdo con tu tipo de cabello. Si tienes una melena fina, busca productos ligeros que no resten volumen; si es gruesa, rizada o está teñida, puedes recurrir a tratamientos más nutritivos.

3. Utiliza protector térmico antes de peinarlo

La secadora, la plancha y las tenazas pueden ayudarte a conseguir los acabados más populares del clavicut, pero el calor frecuente puede debilitar el cabello y favorecer la aparición de puntas abiertas.

Antes de utilizar cualquier herramienta térmica, aplica un protector adecuado. También procura trabajar con temperaturas moderadas y evitar pasar repetidamente la plancha por el mismo mechón.

4. Controla el frizz sin perder movimiento

Uno de los atractivos del clavicut es su movimiento natural. Por eso, conviene evitar los productos demasiado pesados que pueden apelmazar el cabello y hacer que el corte pierda ligereza.

Unas gotas de sérum en las puntas o una crema para peinar ligera pueden ayudar a controlar el frizz y aportar brillo. La recomendación es comenzar con poca cantidad y distribuirla de medios a puntas.

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5. Aprende a secarlo para conseguir volumen

La manera de secar el cabello puede cambiar por completo el resultado del clavicut. Si buscas una apariencia pulida, utiliza una secadora con boquilla concentradora y un cepillo redondo para dar forma a las puntas.

Si prefieres un acabado más relajado, puedes dejar que se seque parcialmente al aire y utilizar el difusor si tu cabello tiene ondas o rizos. Lo importante es trabajar con su textura natural y evitar manipularlo en exceso.

Penélope Cruz luce fresca, moderna y juvenil con este corte ‘clavicut’. Getty Images

6. Cuida tu cabello mientras duermes

La fricción con la almohada puede provocar enredos y contribuir al frizz. Una funda de satén o seda puede ayudar a reducir el roce durante la noche.

También es recomendable dormir con el cabello seco y evitar recogerlo con ligas demasiado ajustadas. Si necesitas sujetarlo, opta por una coleta baja o una trenza suelta.

Vitaminas para el pelo.F Freepik

7. Adapta los cuidados a tu tipo de cabello

No todas las melenas necesitan la misma rutina. El cabello fino puede beneficiarse de productos que aporten volumen sin peso; el ondulado necesita fórmulas que ayuden a definir su textura, mientras que el teñido o decolorado requiere mayor atención a la hidratación y protección.

También es importante considerar el uso de herramientas térmicas y los procesos químicos a los que sometes tu cabello. Una rutina personalizada ayudará a conservar su apariencia sin saturarlo de productos.

El cepillado es un paso indispensable en la rutina del cuidado de cabello Freepik

¿Cómo mantener el clavicut bonito por más tiempo?

La clave está en la constancia. Recortar las puntas cuando sea necesario, mantener una buena hidratación y proteger el cabello del calor son hábitos que ayudan a conservar la forma y el movimiento del corte.

El clavicut no exige una rutina complicada, pero sí atención a los detalles. Con los cuidados adecuados, puede lucir saludable, brillante y con ese movimiento natural que lo ha convertido en uno de los cortes más versátiles de la temporada.