Los secretos de belleza de Grace Kelly que siguen inspirando a las mujeres décadas después

Grace Kelly fue una de las grandes referencias de belleza de Hollywood antes de convertirse en princesa de Mónaco. Su imagen, marcada por una piel luminosa, maquillaje discreto y peinados pulidos, continúa inspirando décadas después. Su estilo no dependía de transformaciones radicales, sino de una combinación de cuidado personal, atención a los detalles y una elegancia que parecía sencilla.

Aunque algunos de los hábitos que se le atribuyen se conocen a través de antiguos colaboradores y entrevistas, no todos formaban parte de una rutina documentada por la propia Grace. Estos son algunos de los más citados y las claves de su imagen que todavía pueden adaptarse a la belleza actual.

1. Una piel cuidada antes que una base de maquillaje pesada

Durante sus años en Hollywood, Grace Kelly recurrió a productos de cuidado facial de Erno Laszlo, una marca utilizada por varias actrices de la época. También se le atribuye una rutina de limpieza en dos pasos y el uso constante de crema hidratante.

La idea detrás de este hábito sigue vigente: preparar la piel antes de maquillarla puede ayudar a que los productos se distribuyan de manera más uniforme. En lugar de buscar una cobertura excesiva, Grace prefería una apariencia pulida que dejara ver la naturalidad de sus facciones.

En 1965, ya como princesa de Mónaco, nombró a Lancaster su proveedor oficial de productos para el cuidado de la piel y protección solar. Este dato forma parte de la historia de su relación con la belleza, aunque no significa que todas sus rutinas fueran conocidas públicamente.

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2. Dos tonos de rubor para definir las mejillas

Uno de los trucos de maquillaje más asociados con Grace Kelly es el uso de dos tonos de rubor para dar dimensión al rostro. La técnica consistía en aplicar un tono más oscuro debajo del pómulo y uno más claro sobre la parte alta de la mejilla.

El resultado era una definición sutil, sin recurrir a líneas marcadas. Hoy, una versión de este recurso puede lograrse con un rubor de tono medio y otro más luminoso, difuminados cuidadosamente para que no se distingan los bordes.

La clave está en utilizar poca cantidad y adaptar los tonos al color natural de la piel. No se trata de copiar exactamente el maquillaje de los años cincuenta, sino de recuperar la idea de esculpir el rostro con suavidad.

Apuesta por elegir los tonos de rubor correctos para tu piel. Pexels

3. Labios rojos como sello de elegancia

Aunque su maquillaje habitual era discreto, Grace también sabía utilizar un labial rojo como protagonista. Entre los tonos que se le atribuyen está el Rouge Dior 999, una tonalidad clásica que se convirtió en parte de la historia de la firma.

Cuando elegía labios intensos, el resto del maquillaje tendía a mantenerse más sencillo: ojos definidos sin exceso y un rubor suave. Esta fórmula sigue siendo una opción elegante para ocasiones especiales, especialmente si se busca que el color de labios destaque sin competir con otros elementos del rostro.

Grace Kelly en1954 parfa promocional del filme ‘Green Fire’. Screen Archives/Getty Images

4. La importancia de cuidar las manos

Grace Kelly también prestaba atención a sus manos. Según el maquillista Peter Lamas, la princesa consideraba que era una zona en la que los signos de la edad podían hacerse visibles y daba prioridad a mantenerlas hidratadas.

La recomendación sigue siendo sencilla: aplicar crema de manos con regularidad y prestar atención a las cutículas. Durante el día, también conviene protegerlas del sol, especialmente si se pasa tiempo al aire libre.

Más que una técnica complicada, este hábito refleja la importancia que Grace daba a los detalles que completaban su imagen.

5. Peinados clásicos y arreglados por ella misma

Los recogidos, los chongos y las ondas suaves formaron parte de su estilo. Aunque trabajó con peluqueros reconocidos, también se ha contado que, después de mudarse a Mónaco, prefería arreglarse el cabello y maquillarse por sí misma en muchas ocasiones.

Su imagen capilar se apoyaba en formas clásicas y pulidas, en lugar de seguir cada tendencia. Para recrear ese estilo, puedes optar por ondas suaves, un recogido bajo o un chongo francés, sin buscar que el peinado quede demasiado rígido.

6. Movimiento, postura y cuidado personal

La elegancia de Grace Kelly no se limitaba al maquillaje o al cabello. Su formación en ballet y su actividad física ,que incluía natación y otras disciplinas, contribuyeron a una postura erguida y a movimientos controlados, rasgos que se volvieron parte de su presencia.

También se le atribuyen hábitos como beber agua y evitar el cigarro. Estos detalles se

mencionan en testimonios sobre su estilo de vida, pero no deben entenderse como una fórmula garantizada para conseguir una piel determinada. La belleza depende de múltiples factores, y los hábitos de una figura histórica no sustituyen el cuidado individual ni la orientación profesional.

7. Un perfume como parte de su identidad

El perfume también formaba parte de la imagen de Grace Kelly. Se ha relacionado su aparición en la ceremonia de los Oscar de 1955 con Château Krigler 12, una fragancia con notas florales y almizcladas. Para su boda con el príncipe Rainiero III, se creó Fleurissimo de Creed, una composición floral asociada desde entonces con su historia.

La elección de una fragancia puede convertirse en un detalle personal y memorable, aunque no necesita ser costosa ni exclusiva. Lo importante es encontrar un aroma que resulte cómodo y que acompañe el estilo de cada persona.

La elegancia de Grace Kelly sigue vigente

La imagen de Grace Kelly continúa inspirando porque sus claves de belleza no dependían de una sola tendencia. La piel cuidada, el maquillaje equilibrado, los peinados clásicos y la atención a los pequeños detalles construyeron un estilo reconocible que sigue encontrando nuevas interpretaciones.

Su legado no consiste en reproducir cada uno de sus hábitos, sino en recordar que una imagen elegante puede construirse con decisiones sencillas y coherentes. A décadas de su época dorada en Hollywood, Grace Kelly permanece como una referencia de belleza clásica, natural y atemporal.