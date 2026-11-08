Kate Middleton y sus vestidos de maternidad: 9 looks de impacto que demostraron cómo vestir con elegancia durante el embarazo

Durante sus tres embarazos, Kate Middleton demostró que la maternidad no significa dejar de experimentar con la moda. La princesa de Gales mantuvo su característico estilo clásico, pero encontró distintas maneras de adaptar su guardarropa a cada etapa: desde vestidos de noche que destacaban su silueta hasta abrigos estructurados, conjuntos de tweed y diseños en colores que no pasaban inadvertidos.

Su fórmula consistió en elegir prendas con cortes estratégicos, tejidos con estructura y detalles femeninos que acompañaban el crecimiento de su vientre. Lejos de limitarse a los vestidos amplios, Kate apostó por diseños entallados, cinturas imperio y piezas de sastrería que hoy siguen siendo referencias para quienes buscan inspiración para vestir durante el embarazo.

Estos nueve looks muestran cómo construyó una de las etapas más reconocibles de su historia de estilo.

1. Vestido verde esmeralda: elegancia para una noche de gala

Uno de sus estilismos más sofisticados fue un vestido verde esmeralda de escote cruzado y hombros descubiertos. La silueta fluida acompañaba su embarazo, mientras que el cinturón negro marcaba delicadamente la cintura por encima del vientre.

Los accesorios de esmeraldas y diamantes aportaron luminosidad al conjunto y reforzaron el carácter de gala. Es un ejemplo de cómo un vestido de noche puede mantener una apariencia refinada sin recurrir a volúmenes excesivos.

Kate Middleton apostó por el glamour de la noche con un vestido verde esmeralda de escote Bardot y silueta fluida. Las joyas de esmeraldas y diamantes elevaron uno de sus looks de maternidad más sofisticados. Getty Images

2. Abrigo verde intenso: el poder de un solo

color

Kate también recurrió a los abrigos de colores vibrantes para sus compromisos oficiales. En esta ocasión, eligió un diseño verde intenso de corte recto, acompañado de una prenda del mismo tono debajo.

El resultado fue un estilismo monocromático que daba protagonismo al color y a la silueta de maternidad. El lazo al cuello añadió un detalle femenino y mantuvo la estética clásica que caracteriza su guardarropa.

Kate Middleton apostó por el verde con este abrigo de líneas estructuradas y una blusa con lazada al cuello. Una combinación que demuestra cómo incorporar color y elegancia a los looks de maternidad. Getty Images

3. Azul real: un conjunto que enmarca la silueta

El azul fue otro de los colores presentes en su guardarropa durante el embarazo. Para esta aparición, llevó un abrigo estructurado con detalles blancos en los bordes y botones decorativos, acompañado de un vestido a juego.

La construcción de la prenda permitía que el vientre tuviera protagonismo sin perder la estructura de la silueta. El resultado demuestra que la sastrería también puede adaptarse a la ropa de maternidad.

Kate Middleton encontró en la sastrería una de sus mejores aliadas durante el embarazo. Este abrigo azul con detalles blancos aporta estructura al conjunto y demuestra que la elegancia también está en los cortes clásicos. Getty Images

4. Rosa empolvado: una apuesta clásica para

un compromiso royal

En uno de sus looks más delicados, Kate eligió un abrigo rosa empolvado con cuello amplio, botones joya y una silueta ligeramente evasé. Lo acompañó con un sombrero a juego, un accesorio habitual en los compromisos oficiales de la familia real británica.

El conjunto destacó por su sencillez y por la atención a los detalles. Es una buena referencia para quienes prefieren los colores suaves y las prendas de inspiración clásica durante el embarazo.

Con un abrigo rosa de botones decorativos y sombrero a juego, Kate Middleton apostó por una de las combinaciones más clásicas de su guardarropa. Un look femenino que conserva la elegancia de la princesa de Gales. Getty Images

5. Azul cielo: el abrigo que combina estructura y comodidad

Otro de sus aciertos fue un abrigo azul cielo de líneas limpias, botones frontales y una silueta que acompañaba el vientre. La elección de un tono luminoso aportó frescura al estilismo, mientras que el corte mantenía una apariencia formal.

Kate completó el look con un bolso de mano negro, demostrando que los accesorios neutros pueden equilibrar los colores protagonistas.

Con un abrigo rosa de botones decorativos y sombrero a juego, Kate Middleton apostó por una de las combinaciones más clásicas de su guardarropa. Un look femenino que conserva la elegancia de la princesa de Gales. Getty Images

6. Amarillo vibrante: un look de maternidad que no pasó inadvertido

Entre sus elecciones más llamativas se encuentra un conjunto amarillo de tweed, acompañado de un sombrero blanco. La textura del tejido y el color aportaron personalidad a una silueta de maternidad que mantenía el estilo tradicional de los compromisos reales.

Este look demuestra que no es necesario recurrir exclusivamente a tonos neutros durante el embarazo. Un color vibrante puede convertirse en el elemento central de un conjunto elegante.

Kate Middleton también recurrió al azul cielo durante su embarazo. Este abrigo de corte estructurado y botones frontales demuestra cómo los tonos suaves pueden aportar luminosidad y sofisticación a un look de maternidad. WPA Pool/Getty Images

7. Verde menta: tweed y detalles femeninos

El verde menta fue protagonista de otro de sus estilismos. Kate llevó un conjunto de tweed con botones decorativos en forma de flor, cuello redondeado y una silueta estructurada que acompañaba su figura.

El sombrero marrón y los accesorios discretos completaron una combinación que mezcla tradición británica y feminidad. Es una alternativa para quienes buscan un conjunto coordinado en lugar de un vestido convencional.

El verde menta aportó frescura a este look de maternidad de Kate Middleton. La princesa combinó un conjunto de tweed con botones decorativos y un sombrero marrón, logrando una propuesta clásica con un toque de color. WPA Pool/Getty Images

8. Vestido de lunares: un estampado clásico durante el embarazo

Los lunares también tuvieron un lugar en su guardarropa de maternidad. En esta aparición, Kate llevó un vestido blanco con lunares negros, acompañado de un blazer negro corto que aportaba estructura a la parte superior.

El contraste entre el estampado y la chaqueta convirtió una combinación sencilla en un look con personalidad. Además, demuestra que los vestidos estampados pueden seguir siendo una opción elegante durante el embarazo.

Kate Middleton incorporó los lunares a su guardarropa de maternidad con este vestido blanco de puntos negros, que combinó con un blazer oscuro. Una propuesta clásica que demuestra que los estampados también tienen lugar en los looks de embarazo. Getty Images

9. Estampado animal: una alternativa para salir de lo convencional

Para cerrar esta selección, Kate apostó por un vestido de estampado animal en blanco y negro, con manga larga y una silueta que acompañaba su vientre. El diseño aportó un giro diferente a su habitual repertorio de colores sólidos y conjuntos de sastrería.

La elección confirma que los estampados también pueden formar parte de un guardarropa de maternidad sofisticado, especialmente cuando se combinan con accesorios discretos.

Kate Middleton se atrevió con el estampado animal durante su embarazo. Este vestido en blanco y negro aportó carácter a su guardarropa de maternidad y demostró que los prints también pueden ser una apuesta elegante. WPA Pool/Getty Images

Las claves del estilo de maternidad de Kate

Middleton

Al revisar sus elecciones, hay tres elementos que se repiten: prendas estructuradas, colores con personalidad y siluetas que acompañan el cuerpo sin ocultarlo. La princesa alternó vestidos de noche, abrigos, conjuntos de tweed y estampados, demostrando que la ropa de maternidad

puede adaptarse a distintas ocasiones.

Su estilo también deja una lección: no existe una única manera de vestir durante el embarazo. Los vestidos cruzados, las cinturas imperio, los abrigos de corte evasé y los conjuntos coordinados son alternativas que permiten construir un guardarropa elegante y funcional, sin renunciar a las preferencias personales.