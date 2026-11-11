Portal 11/11: 7 cosas que debes hacer hoy para atraer energía positiva y nuevos comienzos

Cada 11 de noviembre, una fecha que se escribe 11/11, adquiere un significado especial dentro de la numerología y las prácticas espirituales. Conocido popularmente como el portal 11/11, este día se relaciona con la manifestación, la intuición, la transformación personal y la posibilidad de abrirse a nuevos comienzos.

De acuerdo con estas creencias, la repetición del número 11 simboliza una invitación a conectar con los deseos personales, prestar atención a los pensamientos y definir qué queremos construir en nuestra vida. Por eso, muchas personas aprovechan esta fecha para escribir sus intenciones, realizar ejercicios de meditación y practicar rituales de renovación.

Aunque no existe evidencia científica de que el 11/11 tenga una energía especial capaz de cambiar el destino, sí puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades y comenzar a trabajar en aquello que deseamos. Si quieres aprovechar esta fecha desde una perspectiva espiritual, estos son siete rituales que puedes hacer hoy.

¿Qué significa el portal 11/11 en numerología?

En numerología, el 11 es considerado un número maestro y se relaciona simbólicamente con la intuición, la sensibilidad, la inspiración y el despertar espiritual. Cuando aparece repetido en la fecha 11/11, algunas corrientes espirituales interpretan esta combinación como un momento para establecer intenciones y conectar con los objetivos personales.

Por esta razón, el portal 11/11 también se asocia con los nuevos comienzos, la abundancia y la manifestación. Su significado no es universal ni tiene una explicación científica comprobada; se trata de una interpretación espiritual que muchas personas utilizan como punto de partida para realizar cambios conscientes.

Portal energético 11/11 Anna Solovei/Getty Images

1. Escribe 11 deseos que quieras manifestar

Uno de los rituales más populares del 11/11 consiste en escribir 11 deseos o intenciones en una libreta. Busca un lugar tranquilo y anota aquello que quieres atraer a tu vida: estabilidad económica, amor, oportunidades profesionales, bienestar, viajes o nuevos proyectos.

Procura formular tus deseos de manera clara y positiva. En lugar de escribir únicamente aquello que quieres dejar atrás, piensa en cómo te gustaría sentirte y qué experiencias deseas construir. Este ejercicio puede ayudarte a reconocer tus prioridades y convertirlas en objetivos más concretos.

2. Enciende una vela blanca para simbolizar nuevos comienzos

Dentro de distintas prácticas espirituales, las velas blancas representan la paz, la claridad y la renovación. Para este ritual, enciende una sobre una superficie estable y dedica unos minutos a pensar en la etapa que quieres comenzar.

Puedes acompañar el momento con una intención personal o una afirmación, como: “Estoy abierta a nuevas oportunidades y confío en mi capacidad para construir la vida que deseo”.

Recuerda mantener la vela lejos de objetos inflamables y no dejarla encendida sin supervisión.

Asegúrate de que la vela sea encendida cuando todos coloquen sus papeles en el tazón. (Unsplash)

3. Haz una lista de 11 cosas por las que sientes gratitud

La gratitud también forma parte de los rituales asociados con el portal 11/11. Escribe 11 aspectos de tu vida que agradeces, desde las personas que te acompañan hasta los pequeños logros que has conseguido durante el año.

No tienen que ser acontecimientos extraordinarios. Reconocer tu salud, una conversación significativa, un proyecto terminado o la oportunidad de comenzar de nuevo puede ayudarte a mirar tu presente desde otra perspectiva.

Estos rituales serán aliados para recibir el otoño. Canva

4. Limpia tu casa y abre las ventanas para renovar el ambiente

El orden del hogar puede convertirse en un gesto simbólico para recibir nuevos comienzos. Dedica tiempo a organizar tu habitación, limpiar superficies, cambiar las sábanas y retirar objetos que ya no utilizas.

También puedes abrir las ventanas para ventilar los espacios y permitir que entre aire fresco. En las tradiciones espirituales, este tipo de limpieza representa la intención de dejar atrás lo estancado y preparar el entorno para una nueva etapa.

Limpiar a profundidad tus espacios puede atraer la felicidad a tu hogar. Getty Images

5. Medita durante 11 minutos y conecta con tus intenciones

No necesitas una experiencia previa para realizar este ejercicio. Busca un espacio cómodo, deja el teléfono a un lado y dedica 11 minutos a respirar lentamente.

Mientras meditas, piensa en una pregunta: ¿qué necesito cambiar para acercarme a la vida que deseo? Observa tus pensamientos sin juzgarlos y trata de identificar qué emociones, necesidades o decisiones han estado presentes durante los últimos meses.

La meditación puede ayudarte a hacer una pausa, reducir las distracciones y reconocer con mayor claridad tus objetivos.

6. Escribe aquello que deseas soltar y cerrar definitivamente

Los nuevos comienzos también implican reconocer qué situaciones ya no quieres repetir. En una hoja, escribe los hábitos, pensamientos, miedos o experiencias que deseas dejar atrás.

Puede tratarse de una relación que terminó, la comparación constante, la dificultad para establecer límites o el miedo a intentar algo diferente. Después, rompe el papel como un gesto simbólico de cierre.

Lo importante es acompañar este ejercicio con una decisión concreta que te permita avanzar, como establecer un límite, cambiar una rutina o buscar apoyo.

Estos signos del zodiaco se verán beneficiados por la energía de la superluna de octubre. Canva

7. Da un primer paso hacia aquello que quieres atraer

La manifestación no tiene que quedarse únicamente en escribir deseos o imaginar escenarios. Aprovecha el 11/11 para realizar una acción relacionada con uno de tus objetivos.

Si quieres encontrar un nuevo empleo, actualiza tu currículum; si deseas iniciar un proyecto, escribe sus primeros pasos; si buscas mejorar tus finanzas, revisa tus gastos y establece un presupuesto. Incluso una acción pequeña puede ayudarte a transformar una intención en un propósito real.

¿Qué pedir a las 11:11 del 11 de noviembre?

Si quieres seguir la tradición de pedir un deseo cuando el reloj marca las 11:11, puedes aprovechar ese momento para concentrarte en aquello que realmente deseas. Algunas personas eligen intenciones relacionadas con el amor, la abundancia, la estabilidad económica, la salud emocional o el crecimiento profesional.

Una forma sencilla de hacerlo es cerrar los ojos, respirar profundamente y formular un deseo en una frase clara. No necesitas pedir muchas cosas al mismo tiempo: elegir una intención que sea importante para ti puede ayudarte a darle mayor dirección a tus próximos pasos.

El portal 11/11 puede ser una fecha simbólica para detenerte, reconocer lo que quieres cambiar y abrir espacio a nuevas posibilidades. Más allá de las creencias sobre su energía, los nuevos comienzos también se construyen con decisiones, hábitos y acciones que empiezan en el presente.