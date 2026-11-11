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Kate Middleton nos enseña a usar el cuello de tortuga este otoño 2026

La princesa de Gales apostó por un conjunto sastre gris y un suéter de cuello alto en tono vino, una combinación elegante que ofrece inspiración para vestir durante los días fríos.

Noviembre 11, 2026 • 
Isamar Escobar
The Princess of Wales Visits The Chase Community Hospital

Kate Middleton visitó The Chase Community Hospital, en Bordon, Inglaterra, el 11 de noviembre de 2026. Para la ocasión, la princesa de Gales apostó por un traje sastre gris de cuadros y un suéter de cuello alto en tono borgoña, una combinación clásica que confirma la elegancia de los básicos durante el otoño.

Getty Images

Kate Middleton vuelve a demostrar que los básicos del guardarropa pueden convertirse en los protagonistas de un look sofisticado. Esta vez, la princesa de Gales eligió una de las prendas más versátiles del otoño: el suéter de cuello de tortuga, que combinó con un traje sastre gris para conseguir un estilismo clásico, moderno y fácil de adaptar a distintas ocasiones.

Durante una visita al Chase Community Hospital, en Inglaterra, Kate apareció con un conjunto de dos piezas de corte estructurado y un cuello alto en color borgoña. La combinación destacó por su equilibrio entre la sobriedad de la sastrería y la calidez de uno de los tonos más favorecedores de la temporada.

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Kate Middleton combina el cuello de tortuga

con un traje sastre gris

El detalle que transformó el estilismo de Kate Middleton fue la elección del suéter borgoña debajo de un blazer gris de estampado discreto. En lugar de recurrir a una camisa blanca o una blusa tradicional, la princesa apostó por el cuello alto, una alternativa que aporta elegancia sin necesidad de añadir demasiados accesorios.

El pantalón de corte recto y la chaqueta ligeramente entallada crearon una silueta alargada y equilibrada. Los zapatos de punta en una tonalidad oscura completaron el conjunto, mientras que su cabello suelto y lacio mantuvo la naturalidad que caracteriza sus apariciones públicas.

El resultado fue un look apropiado para una jornada de trabajo, pero con suficientes detalles de estilo para convertirse en una referencia de moda durante el otoño 2026.

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¿Por qué el cuello de tortuga es una de las prendas más elegantes del otoño?

El cuello de tortuga tiene una ventaja frente a otras prendas de punto: enmarca el rostro y crea una línea continua desde el cuello hasta el torso. Cuando se utiliza debajo de un blazer, aporta estructura y permite mantener una apariencia pulida sin recurrir a escotes o accesorios llamativos.

Además, funciona especialmente bien con prendas de sastrería, abrigos largos, faldas midi y pantalones de vestir. Su versatilidad permite llevarlo tanto en conjuntos formales como en combinaciones más relajadas.

Kate Middleton eligió una versión de tejido fino, ideal para usar debajo de una chaqueta sin añadir volumen excesivo. Este detalle es importante para conseguir que el conjunto conserve una silueta estilizada.

The Princess of Wales Visits The Chase Community Hospital

Para su visita a The Chase Community Hospital, Kate Middleton eligió una fórmula infalible para el otoño: traje sastre gris, suéter de cuello alto borgoña y zapatos de punta. Una lección de cómo llevar los básicos de temporada con elegancia y sin complicaciones.

Getty Images

Gris y borgoña: la combinación de colores que Kate Middleton propone para otoño 2026

Uno de los mayores aciertos del estilismo fue la mezcla de colores. El gris funciona como una base neutra y sofisticada, mientras que el borgoña añade profundidad y un toque cálido al rostro.

Esta combinación es una alternativa al clásico negro con gris y resulta especialmente atractiva durante los meses fríos. También puede adaptarse con otras tonalidades, como el chocolate, el azul marino o el verde oliva.

Para recrear el look de Kate Middleton, basta con elegir un suéter de cuello alto en color vino, un blazer gris de corte clásico y pantalones de vestir. Unos zapatos de punta y accesorios discretos son suficientes para completar el conjunto.

Cómo llevar el cuello de tortuga después de los 40 y 50 años

El cuello de tortuga es una prenda que puede favorecer a distintas edades, siempre que se elija el diseño adecuado. Los tejidos finos y suaves suelen resultar más cómodos debajo de blazers y abrigos, mientras que los modelos ligeramente holgados ofrecen una alternativa para quienes prefieren evitar las prendas ceñidas.

Si se busca alargar visualmente el cuello, los diseños de cuello alto menos ajustado o ligeramente doblado pueden resultar una buena opción. También es posible combinar el suéter con pantalones de tiro alto o faldas midi para equilibrar las proporciones.

La lección de estilo de Kate Middleton es sencilla: no hace falta renovar todo el guardarropa para conseguir un conjunto elegante. A veces, basta con recuperar una prenda clásica, combinarla con colores bien elegidos y prestar atención a los cortes para transformar un look de otoño.

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