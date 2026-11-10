7 trucos para marcar la cintura sin usar prendas demasiado ajustadas

Marcar la cintura no significa necesariamente llevar ropa ajustada. A veces, el secreto está en elegir bien las proporciones, jugar con los volúmenes y aprovechar ciertos detalles de diseño que crean una silueta más equilibrada. Un blazer con estructura, un vestido cruzado o un cinturón colocado en el punto adecuado pueden transformar un conjunto sin sacrificar comodidad.

La clave está en construir visualmente una silueta definida, sin que las prendas tengan que ceñirse al cuerpo. Estos siete trucos de estilo son fáciles de incorporar al guardarropa y funcionan con distintos tipos de cuerpo y edades.

1. Utiliza cinturones para definir el punto más estrecho del torso

Un cinturón puede cambiar por completo la proporción de un vestido, una camisa amplia o un blazer. La recomendación es colocarlo alrededor de la cintura natural, que suele ser la zona más estrecha del torso. Los modelos medianos y delgados ofrecen una definición discreta, mientras que los cinturones anchos pueden convertirse en el punto focal del conjunto. Si buscas un efecto

más sutil, elige uno del mismo tono que la ropa.

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2. Apuesta por blazers con estructura en la cintura

Los blazers ligeramente entallados ayudan a crear una silueta definida sin necesidad de llevar una prenda ceñida. Busca diseños con pinzas, costuras estratégicas o una construcción que acompañe la forma del torso. También puedes llevarlos abiertos sobre un conjunto monocromático para crear líneas verticales que estilicen visualmente la figura.

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3. Elige vestidos cruzados o wrap dresses

El vestido cruzado es uno de los diseños más favorecedores cuando se quiere destacar la cintura. Su construcción crea una línea diagonal que dirige la mirada hacia el centro del cuerpo y permite ajustar el cierre de acuerdo con la comodidad de cada persona. Los modelos con falda fluida y escote en V equilibran las proporciones y funcionan tanto para ocasiones formales como para looks de día.

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4. Lleva pantalones de tiro alto con blusas por dentro

Los pantalones de tiro alto ayudan a definir visualmente la zona de la cintura y alargan la línea de las piernas. Para aprovechar este efecto, combínalos con camisas, blusas o suéteres ligeros por dentro del pantalón. Si prefieres un resultado menos estructurado, puedes hacer un pequeño french tuck: introducir únicamente la parte delantera de la prenda y dejar el resto suelto.

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5. Incorpora prendas con peplum

El corte peplum se caracteriza por una pequeña extensión de tela que nace a la altura de la cintura y se abre sobre la cadera. Este detalle crea contraste entre el torso y la parte inferior de la silueta, haciendo que la cintura destaque sin necesidad de ajustar la prenda. Puedes llevarlo en blusas, tops o chaquetas y combinarlo con pantalones rectos para mantener el equilibrio visual.

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6. Crea una silueta con conjuntos monocromáticos

Vestir de un solo color no solo aporta continuidad al look: también permite jugar con las proporciones sin generar cortes visuales demasiado marcados. Para definir la cintura, combina una prenda superior con estructura o ligeramente más corta con pantalones o faldas de tiro alto. Los accesorios pueden aportar el contraste necesario sin romper la armonía del conjunto.

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7. Juega con los largos y volúmenes de las prendas

Una de las formas más sencillas de destacar la cintura es equilibrar las proporciones. Si llevas una falda amplia, combínala con una blusa de largo a la cintura o ligeramente metida por dentro. Si eliges pantalones anchos, una chaqueta corta puede ayudar a definir el torso. El objetivo es evitar que todas las prendas tengan el mismo volumen y crear puntos de contraste que den estructura al conjunto.

Opta por cortes favorecedores que resalten tu figura y combínalos con accesorios elegantes. FREEPIK

¿Qué prendas ayudan a marcar la cintura sin ajustar el cuerpo?

Los vestidos cruzados, los blazers con pinzas, las blusas peplum, los pantalones de tiro alto y las chaquetas cortas son algunas de las opciones más versátiles. Todas permiten jugar con la silueta desde el diseño y las proporciones, sin depender de telas elásticas o prendas demasiado ceñidas.

Al final, marcar la cintura es una cuestión de equilibrio visual. Elegir cortes que acompañen el cuerpo, definir dónde termina una prenda y comienza otra, y utilizar accesorios con intención puede hacer que cualquier conjunto se vea más estructurado. La comodidad y el estilo no tienen por qué estar en lados opuestos.