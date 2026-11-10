8 cortes para cabello ondulado que rejuvenecen y dan movimiento a mujeres de 50 y 60 años

El cabello ondulado tiene una ventaja: su textura natural aporta movimiento sin necesidad de recurrir constantemente a herramientas de calor. Sin embargo, encontrar un corte que permita definir las ondas, evitar el volumen descontrolado y conservar una apariencia ligera puede convertirse en un desafío, especialmente cuando buscamos renovar nuestra imagen después de los 50.

A los 50 y 60 años, no es necesario apostar por una melena corta para conseguir un efecto rejuvenecedor. La clave está en elegir un corte que respete la textura del cabello, suavice visualmente las facciones y aporte movimiento en los lugares adecuados.

Desde los clásicos bob hasta las melenas midi con capas, estos ocho cortes son una excelente inspiración para llevar el cabello ondulado con elegancia.

1. Clavicut en capas suaves: movimiento sin perder longitud

El clavicut es uno de los cortes más versátiles para el cabello ondulado. Su largo llega

aproximadamente a la altura de las clavículas y permite conservar una melena de longitud media sin que se vea demasiado pesada.

Al incorporar capas largas y discretas, las ondas adquieren movimiento y se distribuyen de manera más natural. Además, los mechones que enmarcan el rostro ayudan a suavizar visualmente las facciones.

Es una excelente opción para mujeres de 50 y 60 años que quieren renovar su imagen sin renunciar al cabello a media melena.

Dakota Johson ha llevado el clavicut con fleco Steve Granitz/WireImage

2. Bob ondulado: un clásico que aporta frescura

El bob es uno de esos cortes que nunca pasan de moda. En su versión ondulada, adquiere una apariencia más relajada y dinámica, perfecta para quienes buscan un cambio de look sin complicaciones.

Su largo suele ubicarse entre la mandíbula y el cuello, aunque puede adaptarse según la forma del rostro y la textura del cabello. Las ondas naturales aportan volumen y evitan que el corte se vea demasiado rígido.

Para conseguir un resultado favorecedor, puedes llevarlo con una raya ligeramente lateral y capas suaves que acompañen el movimiento natural de la melena.

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3. Long bob: elegancia y movimiento a los hombros

Si no quieres llevar el cabello demasiado corto, el long bob o lob es una alternativa ideal. Su longitud llega generalmente entre la mandíbula y los hombros, lo que permite conservar versatilidad al momento de peinarlo.

En el cabello ondulado, este corte ayuda a distribuir el volumen y crear una silueta ligera. Puedes llevarlo con las puntas ligeramente desfiladas o con una base más definida para conservar densidad.

Es especialmente favorecedor si buscas un estilo sofisticado que funcione tanto con ondas naturales como con un acabado más pulido.

El lob es el corte perfecto si buscas algo moderno, elegante y de bajo mantenimiento. GETTY IMAGES

4. Butterfly cut: capas que enmarcan el rostro

El butterfly cut se caracteriza por sus capas cortas en la parte frontal y otras más largas que conservan la longitud de la melena. Su objetivo es crear movimiento y una apariencia de mayor dimensión.

En el cabello ondulado, estas capas permiten que la textura natural tenga más protagonismo. Los mechones alrededor del rostro también aportan ligereza y ayudan a evitar que el cabello se vea demasiado uniforme.

Si tienes el cabello fino, lo ideal es pedir capas moderadas para no perder densidad en las puntas.

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento Getty Images

5. Shag suave: volumen y personalidad para las ondas naturales

El shag es un corte inspirado en los años setenta que se distingue por sus capas desiguales, textura y movimiento. Su versión suave es una excelente alternativa para mujeres que quieren un estilo moderno sin perder elegancia.

En el cabello ondulado, las capas ayudan a distribuir el volumen y a destacar la textura natural. Puede acompañarse de un flequillo ligero o mechones frontales que enmarquen el rostro.

La clave está en adaptar la cantidad de capas a la densidad del cabello para evitar que las puntas se vean demasiado ligeras.

Las shaggy bangs son perfectas para mujeres +30 Getty

6. Melena midi con flequillo cortina: suavidad alrededor del rostro

El flequillo cortina es uno de los complementos más favorecedores para una melena ondulada. Se lleva abierto hacia los lados y se integra con el resto del cabello, creando una transición natural entre el flequillo y las capas frontales.

Cuando se combina con un corte midi, que llega aproximadamente entre los hombros y la clavícula, aporta movimiento y una apariencia relajada.

Es una opción interesante para quienes desean transformar su look sin modificar demasiado el largo de su cabello. Además, puede peinarse de distintas maneras dependiendo de la ocasión.

7. Corte en capas largas: para conservar una melena abundante

Si prefieres llevar el cabello largo después de los 50, no tienes que renunciar a él. Un corte en capas largas permite distribuir el peso de la melena y destacar las ondas sin sacrificar demasiado la longitud.

Las capas deben colocarse estratégicamente para evitar que el cabello pierda densidad en las puntas. Los mechones frontales pueden comenzar a la altura del mentón o un poco más abajo, dependiendo de la forma del rostro.

Estos cortes se convertirán en tus favoritos a tus 50. Getty Images

Este estilo funciona especialmente bien en cabellos ondulados de densidad media o abundante.

8. Bixie ondulado: el punto medio entre el pixie y el bob

Para quienes buscan un cambio más atrevido, el bixie combina la estructura corta del pixie con la longitud del bob. Su silueta permite conservar algunos mechones alrededor de las orejas y la nuca, creando una apariencia desenfadada.

En el cabello ondulado, la textura natural aporta volumen y evita que el corte se vea demasiado rígido. También puede llevarse con un flequillo lateral o capas superiores ligeramente más largas.

Es una alternativa práctica para quienes desean reducir el tiempo de peinado sin perder personalidad.

El corte pixie no es la única alternativa para lucir fresca a los 50. Getty Images

¿Qué cortes de cabello ondulado evitar después de los 50?

No existen cortes prohibidos por la edad, pero algunas técnicas pueden no favorecer la textura natural del cabello. Las capas excesivamente cortas pueden generar demasiado volumen en determinadas zonas, mientras que los cortes completamente rectos pueden hacer que una melena muy abundante se sienta pesada.

Si tu cabello es fino, conviene evitar retirar demasiado peso de las puntas. En cambio, si tienes una melena gruesa, las capas bien distribuidas pueden ayudar a controlar el volumen.

También es importante distinguir entre cabello ondulado y rizado: las ondas suelen formar curvas más abiertas y necesitan una técnica de corte diferente para conservar su movimiento natural.

¿Cómo peinar el cabello ondulado para que se vea más joven y con movimiento?

El secreto está en aprovechar la textura natural en lugar de intentar modificarla por completo. Después de lavar el cabello, puedes aplicar una crema ligera para ondas o un producto definidor sobre el pelo húmedo y distribuirlo suavemente con las manos.

Evita utilizar productos demasiado pesados que puedan aplastar la melena. Si utilizas secadora, un difusor a temperatura moderada puede ayudarte a definir las ondas sin perder volumen.

Por último, recuerda que un buen corte debe adaptarse a la densidad, textura y rutina de cada persona. Más que elegir un estilo únicamente por la edad, busca uno que te permita llevar tus ondas con naturalidad, movimiento y confianza.