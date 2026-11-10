Por qué las mujeres terminan haciéndose cargo de todo: cómo reconocer y reducir la carga mental

Ya está lista la comida para cuando tus hijos lleguen de la escuela. ¿Moviste tu agenda para llevar a tu mamá a su cita médica? ¿Revisaste qué falta en la despensa para pasar al supermercado? ¿Pudiste llamar al plomero para que revise esa fuga de agua? ¿Y que no se te olvide la junta escolar del próximo martes...

La vida parece ser una lista interminable de pendientes cuando todos necesitan algo de ti, porque tú sueles ser quien recuerda, coordina y resuelve. Pero, al mismo tiempo, muchas de tus necesidades quedan “para después” (como retomar el ejercicio, pedir una cita médica, cortarte el cabello y hasta sentarte a ver una película completa), ¿te suena?

UNA ETAPA CON DEMASIADOS FRENTES ABIERTOS

La maternidad en edades más avanzadas y el aumento de la esperanza de vida han hecho que se empalmen distintas responsabilidades familiares. Mientras los hijos aún necesitan atención, los padres pueden requerir acompañamiento o cuidados, reflexiona Rosalinda Ballesteros, doctora en Psicología Positiva y directora del Instituto de Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio. “Si sumas las horas que esto implica y le añades un trabajo remunerado, un negocio o voluntariado, la ecuación ya no da”, advierte.

A esto se suma que las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados. ¿La razón? Los estereotipos de género que siguen atribuyéndoles la responsabilidad absoluta del hogar, puntualiza ONU Mujeres. Además del esfuerzo físico, hay un trabajo invisible, constante e incesante que recae en las mujeres: pensar en las necesidades familiares, anticiparlas y coordinar que se cumplan. A esto se le llama carga mental, y puede volverse abrumadora dependiendo de cómo se repartan las tareas y de los servicios de apoyo

disponibles, recalca ONU Mujeres.

TRES CLAVES PARA AYUDAR SIN AGOTARTE

1. Elige tus prioridades. Selecciona tres o cuatro áreas que hoy sean realmente importantes para ti. Ahí busca tu ideal.

2. Construye tu red de apoyo. Cuidar no tiene que ser una tarea solitaria. Comparte responsabilidades con tu pareja, familia o amistades que atraviesen situaciones similares.

3. Haz espacio para descansar. Incluye pausas durante el día y procura dormir ocho horas. Retoma alguna actividad exclusiva para ti y planea vacaciones asegurándote de que no representen más trabajo.

Por si fuera poco, hay otra “losa” que agrega presión, y esa es la autoexigencia de hacer todas las cosas perfectas. “El discurso social te dice que puedes tenerlo todo, y si no lo tienes, es porque no quieres”, enfatiza Ballesteros. Sin embargo, ser una madre presente, cumplir en el trabajo, mantener la casa impecable y conservar una vida personal activa no es sostenible. “Tenerlo todo es un mito”, considera la experta, y añade que, a menudo, muchas mujeres no delegan porque su propio nivel de autoexigencia no se los permite.

No descansar el tiempo necesario al largo plazo podría impedirte desarollar plenamente tu vida Isabella Fischer/Unsplash

EL COSTO DE INTENTAR CON TODO

La consecuencia inmediata de esta sobrecarga es un desgaste que deteriora la salud y el bienestar. Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del INEGI, las mujeres de entre 35 y 55 años son el grupo poblacional con mayor estrés cotidiano en México.

El primer afectado, por supuesto, es el descanso. Dormimos menos para terminar pendientes bajo la falsa idea de que no hay otra opción. “No es cierto que podamos dormir cinco o seis horas y estar bien”, advierte Ballesteros. Su recomendación innegociable es procurar siete u ocho horas de sueño.

Este desgaste también tiene consecuencias profesionales y económicas. ONU Mujeres señala que 45% de las mujeres en edad laboral se encuentran fuera del mercado por responsabilidades de cuidado, frente a 5% de los hombres. Esta disparidad frena el crecimiento profesional, el acceso a prestaciones y la capacidad de ahorro.

En México, además, el ingreso femenino suele destinarse al gasto familiar, alimentación, educación y vestido. “Si hay dos sueldos en casa, normalmente el de la mujer se destina a estos rubros”, explica Rosalinda Ballesteros.

Además, reducir la jornada o dejar de trabajar para cuidar a un tercero impide construir un patrimonio propio. Tras 30 años de trabajo, una mujer puede haber sostenido a su familia sin tener una propiedad a su nombre ni ahorros suficientes. “Estamos en una espiral negativa que nos va a llevar a tener cada vez más estrés y a no poder salir de estas dinámicas”, advierte la experta en temas de bienestar y propósito.

Mujer multitasking. Getty Images

HACER LO SUFICIENTE

Una de las recomendaciones centrales de Rosalinda Ballesteros es revisar las prioridades personales de la etapa de vida en que nos encontremos, recordando que “no se puede hacer todo al nivel del ideal”. Su propuesta es elegir tres o cuatro asuntos realmente importantes —para ti— y poner ahí la mayor atención. El resto puede resolverse de manera suficiente, práctica y menos exigente.

Pero hacer lo suficiente no significa descuidar, sino reconocer que el tiempo y la energía son limitados, y que algunas tareas pueden simplificarse, esperar o compartirse: la comida puede ser sencilla, la casa no tiene que estar impecable todos los días y algunas actividades escolares pueden organizarse de otra manera, porque no todo necesita el mismo nivel de esfuerzo.

LA ATENCIÓN TAMBIÉN NECESITA ORGANIZACIÓN

Al mismo tiempo, hay que hablar sobre la importancia de repartir los cuidados. ONU Mujeres plantea que la ayuda debe distribuirse entre mujeres y hombres, hogares, familias, comunidades, empresas y Estado. En casa, esto implica que todos participen en las tareas y en la planeación, no sólo en la ejecución.

Esta organización requiere acuerdos concretos, pues no basta con que alguien ayude cuando se le pide; también debe asumir la responsabilidad de pensar qué hace falta, organizarlo y darle seguimiento.

Por eso, Rosalinda Ballesteros recomienda conversar con la pareja y revisar periódicamente si lo acordado funciona o necesita cambiar. Con los padres mayores, los hermanos pueden organizarse para compartir citas médicas, acompañamientos y gastos. La red de apoyo también puede incluir amistades y personas cercanas que atraviesen situaciones similares.

Todas las personas necesitamos cuidados; por eso, la responsabilidad de sostener no debería recaer automáticamente en la mujer.

“Yo quiero cuidar y si me veo una carga no puedo ayudar. Entonces cuidar de nosotras es lo mejor que podemos hacer para poder ocuparnos de los demás de manera sostenida”, finaliza Rosalinda Ballesteros.

4 recomendaciones de Rosalinda Ballesteros

Para leer: Why We Can’t Sleep, de Ada Calhoun. Un libro sobre las presiones que enfrentan las mujeres adultas y la expectativa de hacerlo todo bien.

Para fortalecer relaciones profesionales: Networking para mujeres. El arte de hacer relaciones profesionales y de negocios es muy útil.

Para aprender sobre bienestar: La plataforma del Instituto de Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio reúne cursos de mindfulness, yoga y conciliación de la vida personal y profesional: wellbeing360.tv.

Para escuchar: La felicidad se aprende, charla de Rosalinda Ballesteros en Aprendemos Juntos de BBVA en YouTube.

