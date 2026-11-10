Harry y Meghan llegan a Bruselas con un mensaje urgente sobre la seguridad de los niños en internet

El príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una nueva aparición pública juntos en Bruselas, Bélgica, donde llevaron su campaña por la seguridad digital de los niños hasta el Parlamento Europeo.

La pareja llegó este martes 10 de noviembre para participar en la inauguración de Lost Screen Memorial, una instalación artística que busca visibilizar las consecuencias que puede tener el entorno digital en la vida de los menores.

De la mano y vestidos de negro, los duques de Sussex fueron recibidos por representantes del Parlamento Europeo y por numerosos medios de comunicación. La visita también marcó su primera aparición pública conjunta desde el arresto de Thomas Markle, padre de Meghan, ocurrido el pasado 6 de noviembre en Florida.

Aunque ambos tenían previsto ofrecer un mensaje conjunto sobre la protección infantil en internet, finalmente fue Harry quien tomó la palabra. Meghan acompañó a su esposo durante el acto, pero decidió no participar en el discurso que originalmente estaba contemplado para ella.

El mensaje del príncipe Harry sobre la seguridad de los niños en internet

Durante su intervención, el príncipe Harry hizo un llamado para que la seguridad de los menores en internet no dependa del lugar donde vivan. Una de las frases centrales de su discurso fue: “La seguridad de un niño nunca debería depender del país al que llama hogar”.

El duque de Sussex también recordó que internet puede ser un espacio para aprender, encontrar amistades y desarrollar intereses, pero insistió en que los niños deben poder hacerlo sin exponerse a situaciones que pongan en riesgo su bienestar.

“Todos los niños deberían poder conectarse a internet y descubrir algo maravilloso”, expresó. También subrayó que merecen sentirse seguros en cualquier lugar, ya sea en un salón de clases, en un parque o frente a una pantalla.

Harry habló desde su experiencia como padre de Archie y Lilibet, y explicó que él y Meghan no acudían al encuentro como expertos o políticos, sino como padres que desean acompañar a otras familias que han atravesado experiencias dolorosas relacionadas con el mundo digital.

Además, cuestionó la falta de transparencia de algunas plataformas tecnológicas y pidió que las empresas asuman una mayor responsabilidad cuando se trata de proteger a los usuarios más jóvenes.

Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición conjunta en Bruselas para presentar Lost Screen Memorial, una iniciativa que rinde homenaje a los niños afectados por los peligros del entorno digital y busca impulsar una conversación sobre la seguridad en internet. Getty Images

¿Qué es Lost Screen Memorial, la instalación que inauguraron Harry y Meghan?

Lost Screen Memorial es una instalación creada para recordar a niños y adolescentes cuyas vidas terminaron después de sufrir daños relacionados con las redes sociales y el entorno digital.

La exposición está integrada por 50 pantallas de teléfonos inteligentes de gran formato. Cada una muestra la fotografía que aparecía en la pantalla de bloqueo de un niño fallecido, imágenes compartidas por sus familias para visibilizar sus historias y pedir espacios digitales más seguros.

El proyecto está vinculado con la organización Parents’ Network, impulsada por la Fundación Archewell de Harry y Meghan. Esta iniciativa reúne a padres y madres cuyos hijos han experimentado consecuencias graves relacionadas con el uso de plataformas digitales, desde situaciones de riesgo hasta la pérdida de un ser querido.

La instalación fue presentada originalmente en Nueva York en abril de 2025 y posteriormente llegó a Ginebra. Su paso por Bruselas busca llevar el debate sobre la seguridad infantil en internet a un espacio institucional, donde las decisiones sobre regulación y responsabilidad tecnológica tienen un papel relevante.

Meghan Markle cancela su discurso tras el arresto de su padre

La visita a Bruselas también estuvo marcada por un momento personal para Meghan. La duquesa tenía previsto compartir el discurso con Harry, pero finalmente decidió retirarse de esa participación pública después del arresto de su padre, Thomas Markle.

El hombre, de 82 años, fue detenido en Florida el 6 de noviembre y enfrenta un cargo federal relacionado con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. Las acusaciones se encuentran bajo proceso judicial y no constituyen una condena. Thomas Markle ha negado las acusaciones.

De acuerdo con información publicada por medios británicos, Meghan no se encontraba en condiciones emocionales de ofrecer un discurso en ese momento. Sin embargo, decidió acompañar a su esposo durante la visita y estuvo presente en la inauguración de la instalación.

A su llegada al Parlamento Europeo, la pareja caminó tomada de la mano y no respondió a las preguntas de los periodistas sobre la situación familiar. Meghan mantuvo un perfil discreto durante el encuentro y fue fotografiada conversando con una de las madres vinculadas con la iniciativa.

Los duques de Sussex visitaron el Parlamento Europeo en Bruselas para inaugurar una instalación que convierte las historias de familias afectadas por los peligros de internet en un llamado a proteger a niños y adolescentes en el mundo digital. Getty Images

Una causa que Harry y Meghan han convertido en prioridad

La seguridad digital de niños y adolescentes es uno de los temas que el príncipe Harry y Meghan Markle han impulsado a través de Archewell. Desde la creación de Parents’ Network, la pareja ha acompañado a familias afectadas por experiencias negativas en redes sociales y ha insistido en la necesidad de que las plataformas tecnológicas adopten medidas de protección más efectivas.

Su llegada a Bruselas representa otro paso en esa labor y también su primer compromiso oficial conjunto en el extranjero desde su regreso al Reino Unido en agosto de 2026, después de vivir varios años en California.

Con Lost Screen Memorial, los duques de Sussex buscan que las historias de las familias no se queden únicamente en testimonios personales, sino que contribuyan a impulsar cambios en la manera en que se protege a los menores en internet.