¿Qué colores de labial rejuvenecen el rostro? 8 tonos que usan Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia

Elegir el labial adecuado puede cambiar por completo la expresión del rostro. Algunos tonos aportan luminosidad, suavizan las facciones y dan una apariencia más fresca, mientras que otros pueden endurecer los rasgos si no armonizan con el tono de piel. La clave está en encontrar colores que acompañen la pigmentación natural de los labios y aporten un toque de luz sin recargar el maquillaje.

Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia son tres referentes de belleza que suelen apostar por maquillajes equilibrados, en los que los labios tienen un papel discreto, pero importante. Sus elecciones demuestran que no siempre se necesita un color intenso para conseguir un efecto favorecedor: los rosas, los nude cálidos y los tonos frutales pueden ser grandes aliados.

1. Rosa palo: un clásico que aporta frescura

El rosa palo es uno de los tonos más fáciles de llevar cuando se busca un maquillaje natural. Su matiz suave devuelve un poco de color a los labios sin crear un contraste demasiado marcado con el resto del rostro. Es una buena opción para el día y combina especialmente bien con

mejillas ligeramente sonrosadas.

El regreso de Kate Middleton podría tardar más de lo esperado. (Getty Images)

2. Rosa malva: elegancia sin endurecer las facciones

Con un ligero matiz violáceo, el rosa malva aporta profundidad sin resultar demasiado oscuro. Es una alternativa al rosa tradicional para quienes buscan un acabado sofisticado. En texturas cremosas o satinadas, ayuda a que los labios luzcan definidos y con una apariencia más jugosa.

La Tiara de Flor de lis es de las piezas más emblemáticas de Letizia. Getty Images

3. Nude rosado: el efecto de labios naturales

El nude rosado es ideal para quienes prefieren un maquillaje discreto. A diferencia de los beige demasiado pálidos, conserva un toque de color que evita que los labios se vean apagados.

Meghan Markle suele apostar por maquillajes de acabado natural, con tonos neutros y labios suaves que mantienen la atención en la expresión del rostro.

Meghan Markle compartió esta imagen en el comunicado confirmando su alianza con Lemonada. (sussex.com)

4. Durazno: un toque cálido y luminoso

Los tonos durazno aportan calidez y funcionan especialmente bien cuando se busca un aspecto fresco. Su mezcla de rosa y naranja puede dar vida a los labios sin necesidad de recurrir a colores intensos. Para un resultado equilibrado, conviene elegir una versión que armonice con el subtono de la piel.

Esta es la extraña relación familiar que une a Kate Middleton con Hollywood Getty Archivo

5. Rosa antiguo: sofisticación para cualquier edad

El rosa antiguo tiene un punto más profundo que el rosa palo, pero conserva una suavidad que lo hace muy favorecedor. Es una opción versátil para el día o la noche y combina con maquillajes de ojos discretos. Su acabado satinado puede ayudar a que los labios se vean más hidratados.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

6. Cereza suave: color sin exceso

El rojo cereza en una versión ligera aporta presencia y frescura sin llegar a la intensidad de un labial rojo clásico. Puede aplicarse a toquecitos para conseguir un efecto de labios mordidos o con una capa fina para un resultado más definido. Es una alternativa para quienes quieren salir de los tonos nude sin llevar un maquillaje demasiado marcado.

La princesa Leonor vuelve a clases. Getty Images

7. Coral rosado: luz para el rostro

El coral rosado combina la calidez del naranja con la suavidad del rosa. Es un tono especialmente interesante para maquillajes de primavera y verano, aunque puede utilizarse durante todo el año. La clave es evitar los corales demasiado neón y elegir una versión más equilibrada, que aporte color sin competir con el resto del maquillaje.

Meghan Markle Getty Images

8. Berry translúcido: un tono profundo en versión ligera

Los tonos berry, entre el frambuesa y el ciruela, pueden resultar muy elegantes cuando se aplican con poca intensidad. En lugar de una cobertura opaca, una fórmula translúcida permite conservar la profundidad del color con un acabado más natural. Es una opción para quienes buscan un labial con personalidad, pero fácil de llevar.

La reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Helsinki, donde recuperó un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que estrenó en Suecia en 2021 y lo combinó con su abrigo rosa de Carolina Herrera. Completó el estilismo con zapatos destalonados y bolso en tono rosa. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images. Getty Images

¿Cómo elegir un labial que haga lucir el rostro más fresco?

Más que seguir una regla de edad, conviene observar el subtono de la piel y el color natural de los labios. Los tonos rosados y malva suelen funcionar bien en pieles de subtono frío; los duraznos y corales pueden favorecer a las pieles cálidas, mientras que los nude rosados y los tonos cereza suaves suelen ser opciones versátiles.

También importa la textura. Los acabados cremosos, satinados o ligeramente brillantes reflejan la luz y pueden dar una apariencia más hidratada. En cambio, los labiales mate muy secos pueden marcar las líneas de los labios si no se prepara bien la piel.

El mejor tono no es necesariamente el más claro ni el que está de moda: es aquel que devuelve color al rostro, armoniza con la piel y hace que el maquillaje se vea natural. Las elecciones discretas de Kate Middleton, Meghan Markle y la reina Letizia son una buena inspiración para encontrar ese equilibrio.