Meghan Markle reinventa las uñas ojo de gato: 5 maneras de llevar esta manicura en Navidad

Esta manicura es capaz de transformar un color clásico en algo mucho más especial, es la de efecto ojo de gato. Su brillo magnético, que crea una línea luminosa sobre la superficie de la uña, consigue un acabado tridimensional que cambia según cómo incide la luz. Esta Navidad 2026, la tendencia se aleja de los diseños recargados para apostar por colores profundos, destellos sutiles y acabados sofisticados.

Meghan Markle nos da una buena inspiración para llevar esta estética. Durante su reciente aparición en Bruselas junto al príncipe Harry, la duquesa de Sussex lució una manicura corta en un tono borgoña oscuro, brillante y elegante. Aunque su esmalte no muestra el efecto magnético característico de las uñas ojo de gato, su elección de color es perfecta para reinterpretar esta tendencia con una paleta más sobria y festiva.

Si estás buscando ideas de uñas para Navidad que se vean elegantes sin recurrir a dibujos elaborados, estas cinco versiones son una excelente alternativa.

Meghan Markle apostó por una manicura corta en tono borgoña oscuro durante su visita a Bruselas. Un color clásico, sofisticado y perfecto para inspirar las uñas de Navidad 2026. Getty Images

1. Uñas ojo de gato borgoña: el color protagonista de Navidad

El borgoña es uno de los colores más elegantes para llevar durante diciembre. Su profundidad recuerda al vino tinto y combina especialmente bien con los looks de fiesta en negro, gris, chocolate y tonos metálicos.

Para conseguir una versión ojo de gato, puedes pedir una base borgoña con partículas magnéticas que creen un reflejo rojizo o rosado en el centro de la uña. El resultado conserva la intensidad del color que llevó Meghan Markle, pero incorpora una dimensión luminosa que lo hace más especial.

2. Uñas ojo de gato doradas: un clásico para las fiestas

El dorado es una de las opciones más buscadas cuando se trata de manicuras navideñas. En su versión magnética, el esmalte crea destellos que recuerdan al brillo del metal líquido y aportan luz a las manos.

Puedes llevarlo sobre una base champán para conseguir un acabado discreto o elegir un dorado más intenso si quieres que tus uñas sean protagonistas. Combina especialmente bien con joyería dorada y prendas en negro, blanco o chocolate.

3. Uñas ojo de gato verde esmeralda: una alternativa sofisticada

El verde esmeralda es otro de los tonos que funcionan especialmente bien durante la temporada navideña. Su acabado magnético crea reflejos que pueden ir del verde profundo al dorado, dependiendo de la luz y del esmalte elegido.

Para un resultado elegante, apuesta por uñas cortas o de forma almendrada y evita añadir demasiados adornos. El propio efecto magnético aporta suficiente dimensión para conseguir una manicura llamativa sin necesidad de dibujos.

4. Uñas ojo de gato chocolate: la versión más discreta

Si prefieres alejarte de los colores tradicionales de Navidad, el marrón chocolate es una alternativa moderna y fácil de combinar. Con un acabado ojo de gato, adquiere reflejos cobrizos, bronce o caramelo que aportan profundidad sin resultar demasiado brillantes.

Es una opción especialmente interesante para quienes suelen llevar manicuras neutras, pero quieren probar algo diferente durante las fiestas. También funciona muy bien con uñas cortas y acabados de alto brillo.

5. Uñas ojo de gato negras con destellos plateados y azules: elegancia para Año Nuevo

El negro es un color atemporal que adquiere una dimensión completamente distinta cuando se combina con partículas magnéticas plateadas. El contraste crea un efecto luminoso que recuerda a un cielo nocturno y convierte esta manicura en una de las opciones más sofisticadas para recibir el Año Nuevo.

Puedes elegir un reflejo plateado central para conseguir el efecto ojo de gato clásico o pedir una aplicación más difuminada para un acabado sutil. Es una propuesta ideal para combinar con vestidos negros, prendas satinadas y accesorios metálicos.

¿Qué son las uñas ojo de gato y cómo se consigue este efecto?

Las uñas ojo de gato, también conocidas como cat eye nails, se realizan con esmaltes que contienen partículas magnéticas. Durante la aplicación, la manicurista utiliza un imán especial para desplazar esas partículas y crear una franja de luz que parece moverse sobre la superficie de la uña.

El efecto puede ser más definido o difuminado, dependiendo de la técnica y de la posición del imán. También existen versiones con reflejos multicolor, acabados cromados y bases oscuras que intensifican el contraste.

Para Navidad 2026, la clave está en elegir tonos profundos como borgoña, verde esmeralda, chocolate y negro, y dejar que el brillo magnético sea el protagonista. La inspiración de Meghan Markle demuestra que una manicura elegante no necesita diseños complicados: un buen color y

un acabado impecable pueden ser suficientes.