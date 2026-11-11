Feng Shui en Navidad: 7 adornos que debes colocar en casa para atraer prosperidad y buena suerte

La Navidad es una de las épocas del año en las que más atención prestamos a la decoración del hogar. El árbol, las luces, las coronas y los detalles de la mesa transforman los espacios, pero también pueden convertirse en una oportunidad para renovar simbólicamente la energía de casa.

Desde la filosofía del Feng Shui, el arte tradicional chino de organizar los espacios para favorecer el equilibrio y la armonía, los objetos, sus materiales y sus colores tienen un significado. Por eso, durante las fiestas decembrinas, algunas recomendaciones consisten en incorporar elementos naturales, tonos asociados con la prosperidad y adornos que representen unión, crecimiento y abundancia.

Si este año quieres que tu decoración navideña tenga un propósito más allá de lo estético, estos siete adornos son una buena inspiración. Recuerda que sus significados pertenecen a tradiciones y creencias simbólicas, no son una garantía de atraer dinero o buena suerte.

1. Una corona navideña de pino para recibir nuevas oportunidades

La puerta principal representa simbólicamente la entrada de energía al hogar. Por eso, una corona navideña de ramas de pino es uno de los adornos recomendados para recibir las fiestas desde una perspectiva Feng Shui.

El pino, por mantenerse verde durante el invierno, se relaciona con la vitalidad, la permanencia y el crecimiento. Puedes elegir una corona natural y añadir pequeños detalles dorados, rojos o algunas piñas. Colócala en la puerta sin bloquear el acceso ni dificultar su apertura.

Una de las tendencias navideñas más sofisticadas de la temporada es una corona de croché. Getty Images

2. Esferas doradas para simbolizar abundancia y prosperidad

El dorado es uno de los colores más asociados con la riqueza, el éxito y la buena fortuna dentro de las propuestas de decoración navideña inspiradas en el Feng Shui.

Incorpora esferas doradas en el árbol de Navidad, combínalas con adornos verdes o rojos y distribúyelas de manera equilibrada. También puedes utilizar pequeños detalles metálicos en repisas, centros de mesa o guirnaldas.

Las formas redondas representan simbólicamente la unión y la continuidad, por lo que las esferas son una opción especialmente adecuada para esta temporada.

Las esferas de Navidad son un elemento importante en la decoración. (Getty Images)

3. Campanas decorativas para atraer alegría al hogar

Las campanas son un detalle tradicional que puedes incorporar en la entrada, las ventanas o el árbol de Navidad. En algunas interpretaciones del Feng Shui, su sonido se relaciona con el movimiento de la energía y la renovación de los espacios.

Elige modelos pequeños de metal en tonos dorados o plateados y colócalos cerca de la puerta principal. Además de aportar un detalle decorativo, su sonido puede convertirse en parte del ambiente festivo de casa.

4. Naranjas y mandarinas para representar abundancia

Las frutas también tienen un lugar en la decoración inspirada en el Feng Shui. Las naranjas y mandarinas, por su color cálido y su asociación simbólica con la prosperidad, son una alternativa sencilla para decorar durante diciembre.

Coloca varias piezas frescas en un recipiente de cerámica o una cesta de fibras naturales sobre la mesa del comedor o una consola. También puedes utilizar rodajas de naranja deshidratada para crear guirnaldas y adornos para el árbol.

Además de aportar color, este detalle incorpora un elemento natural a la decoración navideña.

5. Luces cálidas para activar la energía del fuego

Las luces representan el elemento fuego dentro de las asociaciones tradicionales del Feng Shui. Se relacionan con la vitalidad, la alegría, la actividad y la celebración, por lo que son protagonistas de la decoración navideña.

Para conseguir un ambiente equilibrado, elige luces cálidas en lugar de saturar todos los espacios con iluminación demasiado intensa. Puedes colocarlas alrededor del árbol, en una guirnalda sobre la chimenea o en pequeños faroles decorativos. La intención es crear una atmósfera acogedora que invite a compartir y disfrutar del hogar.

Decoración navideña para la puerta en tu hogar. Getty Images

6. Adornos de madera y ramas naturales para simbolizar crecimiento

El elemento madera se relaciona con la renovación, la expansión y la vitalidad. Por eso, los adornos elaborados con materiales naturales son una buena elección para una Navidad inspirada en el Feng Shui.

Puedes incorporar estrellas de madera, pequeñas figuras talladas, piñas, ramas de eucalipto o guirnaldas de follaje. Estos elementos ayudan a equilibrar el brillo de los metales y las luces navideñas, además de aportar textura y calidez.

Una opción es colocarlos en el árbol o crear una composición natural sobre una repisa.

7. Regalos envueltos en rojo y dorado para representar prosperidad

Los regalos también pueden formar parte de la decoración simbólica del hogar. En las interpretaciones del Feng Shui aplicadas a la Navidad, los paquetes colocados debajo del árbol representan generosidad, abundancia y buenos deseos para el nuevo ciclo.

Elige papel rojo o dorado, añade listones y procura mantenerlos ordenados alrededor de la base del árbol. No es necesario que todos contengan regalos costosos: puedes utilizar cajas decorativas o envoltorios simbólicos para completar la composición.

El rojo se asocia tradicionalmente con la buena fortuna y la vitalidad, mientras que el dorado representa riqueza y prosperidad.

¿Dónde colocar el árbol de Navidad según el Feng Shui?

La ubicación del árbol también tiene un significado dentro de algunas escuelas del Feng Shui. En el mapa Bagua tradicional, el sureste se relaciona con la riqueza y la prosperidad, mientras que el este se asocia con la familia, la salud y el crecimiento.

Por eso, algunas recomendaciones sugieren colocar el árbol en estas zonas y decorarlo con elementos de madera, tonos verdes y detalles dorados. Sin embargo, la orientación depende del método de Bagua que se utilice y de la distribución de cada vivienda.

Lo más importante es elegir un lugar donde el árbol no obstruya puertas, pasillos ni zonas de circulación, y mantenerlo alejado de fuentes de calor.

¿Qué debes evitar en la decoración navideña según el Feng Shui?

Además de elegir los adornos adecuados, el Feng Shui pone atención en el orden y el equilibrio de los espacios. Para mantener una decoración armoniosa durante las fiestas, considera estas recomendaciones:



No acumules demasiados adornos: los espacios saturados pueden resultar visualmente abrumadores.

los espacios saturados pueden resultar visualmente abrumadores. Retira las decoraciones rotas: evita conservar luces que no funcionan, figuras deterioradas o elementos dañados.

evita conservar luces que no funcionan, figuras deterioradas o elementos dañados. No bloquees la entrada: procura que la puerta principal pueda abrirse por completo y que el acceso esté despejado.

procura que la puerta principal pueda abrirse por completo y que el acceso esté despejado. Equilibra los colores: combina los tonos intensos, como el rojo y el dorado, con elementos naturales y neutros.

combina los tonos intensos, como el rojo y el dorado, con elementos naturales y neutros. Evita la iluminación excesiva: utiliza luces cálidas para crear ambientes más tranquilos y acogedores.

Decorar la casa según el Feng Shui durante Navidad puede ser una manera de darle un significado especial a cada rincón. Más allá de las creencias sobre la prosperidad y la buena suerte, incorporar elementos naturales, mantener el orden y crear espacios para compartir ayuda a preparar el hogar para recibir las fiestas y comenzar un nuevo año con intención.

