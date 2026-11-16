El anillo de compromiso de Kate Middleton es una de ellas. Con un imponente zafiro azul rodeado de diamantes, la pieza que hoy luce la princesa de Gales perteneció originalmente a Diana, y fue el príncipe William quien decidió convertirla en parte de su propia historia de amor.

Aunque suele llevarlo en sus apariciones públicas, hay un detalle que lo hace todavía más especial: no se trata de una joya elegida únicamente por su diseño o valor, sino de un recuerdo familiar que conecta a tres generaciones. Su historia comienza en 1981, cuando Lady Di lo eligió para anunciar su compromiso con el entonces príncipe Carlos.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Kate Middleton?

La joya destaca por su zafiro ovalado de Ceilán de 12 quilates, rodeado por 14 diamantes y montado en oro blanco de 18 quilates. Su diseño pertenece a la casa británica Garrard, histórica firma joyera que durante años estuvo vinculada a la monarquía.

El intenso azul de la piedra central es uno de sus rasgos más reconocibles. A diferencia de los tradicionales anillos de compromiso con diamantes como protagonistas, esta pieza apuesta por una gema de color que aporta personalidad y convierte el diseño en una de las joyas más identificables de la realeza británica.

La historia del anillo que Diana eligió en 1981

Antes de convertirse en una de las piezas más fotografiadas de la familia real, el anillo perteneció a Diana Spencer. En 1981, cuando se comprometió con el entonces príncipe Carlos, pudo elegir entre varias propuestas presentadas por Garrard.

Lady Di se inclinó por el diseño de zafiro azul rodeado de diamantes. Una de las particularidades de su elección fue que no se trataba de una creación exclusiva para ella: el anillo formaba parte del catálogo de la joyería y podía ser adquirido por otros clientes.

Su diseño también tenía una referencia histórica. Se ha relacionado con un broche de zafiros y diamantes que el príncipe Alberto regaló a la reina Victoria en 1840 y que ella llevó el día de su boda.

Diana continuó utilizando su anillo incluso después de su separación de Carlos. La joya permaneció asociada a su imagen hasta su muerte, en 1997, y posteriormente pasó a formar parte de los recuerdos que conservaron sus hijos.

Lady DiLady Di amaba usar gafas de sol Getty Images

¿Por qué el príncipe William le dio a Kate Middleton el anillo de Lady Di?

Cuando William y Kate anunciaron su compromiso en noviembre de 2010, el príncipe explicó que había elegido el anillo de su madre porque quería mantenerla presente en uno de los momentos más importantes de su vida.

Durante la entrevista que ofrecieron para anunciar la noticia, William explicó que la joya era muy especial para él y que le parecía justo que su madre formara parte de la emoción de aquel compromiso.

La propuesta ocurrió durante un viaje a Kenia. El príncipe contó que había llevado el anillo consigo durante aproximadamente tres semanas y que procuró no separarse de él por temor a perderlo.

Para Kate, recibir aquella pieza también significaba asumir el valor sentimental que tenía para su futuro esposo. En la misma entrevista, expresó que esperaba cuidarlo porque era una joya muy especial.

Kate Middleton lució impecable de pies a cabeza el día de su boda Getty Images

¿Por qué Kate Middleton casi siempre lleva su anillo de compromiso?

El anillo se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del estilo de la princesa de Gales. Suele acompañarla en actos oficiales, eventos públicos y apariciones junto al príncipe William. Su presencia también mantiene vivo el vínculo simbólico con Diana.

Sin embargo, decir que Kate nunca se lo quita no sería exacto. En algunas ocasiones ha aparecido únicamente con su alianza de matrimonio u otras piezas de su colección. Esto ha ocurrido, por ejemplo, durante visitas a hospitales, donde retirar las joyas puede responder a medidas de higiene y seguridad.

En enero de 2025, durante su visita al Royal Marsden Hospital, donde recibió tratamiento contra el cáncer, Kate no llevó el anillo de zafiro y diamantes. En su lugar utilizó su alianza de oro y otra sortija. También ha prescindido de la pieza en otras apariciones, por lo que su uso no es una regla absoluta.

La decisión de llevarlo o dejarlo en casa puede depender del contexto y de consideraciones prácticas. Su ausencia no significa necesariamente que haya perdido importancia sentimental.

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El significado del zafiro azul y los diamantes

Más allá de su valor histórico, el anillo reúne dos elementos con significados tradicionalmente asociados a la joyería de compromiso. El zafiro azul suele relacionarse con la fidelidad, la lealtad y la sinceridad, mientras que los diamantes representan la permanencia y la fortaleza.

En el caso de Kate, el significado va todavía más allá de estas interpretaciones: es una pieza que perteneció a la madre de William y que ahora forma parte de la historia de su matrimonio.

Por eso, cada vez que la princesa de Gales aparece con el anillo, lleva consigo un objeto que conecta el pasado y el presente de la familia. Una joya que comenzó como la elección personal de Diana y que, décadas después, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del compromiso de William y Kate.