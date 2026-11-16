¿Tienes más de 50 y quieres cambiar de look? 8 cortes de cabello que suavizan las facciones y aportan movimiento

Cambiar de corte de cabello puede ser una de las formas más sencillas de renovar tu imagen. Después de los 50, muchas mujeres buscan estilos que aporten movimiento, enmarquen el rostro y permitan llevar el pelo con naturalidad, sin depender de peinados demasiado elaborados.

La clave no está en elegir un corte que prometa quitar años, sino en encontrar una silueta que acompañe las facciones, respete la textura del cabello y aporte ligereza. Las capas suaves, los flequillos estratégicos y los largos a la altura de los hombros pueden ayudar a conseguir ese efecto.

Estos ocho cortes son una buena referencia si quieres cambiar de look y encontrar un estilo favorecedor, actual y fácil de adaptar a tu rutina.

1. Clavicut: el largo a la clavícula que favorece a cualquier edad

El clavicut es uno de los cortes más versátiles para quienes no quieren llevar el cabello demasiado corto, pero tampoco desean mantener una melena larga. Su longitud llega aproximadamente a la clavícula y permite conservar movimiento sin perder estructura.

Al caer alrededor del cuello y los hombros, ayuda a enmarcar el rostro y puede suavizar visualmente la línea de la mandíbula. Funciona especialmente bien con capas discretas y puntas ligeramente desfiladas.

Puedes llevarlo lacio, con ondas naturales o con las puntas hacia dentro para conseguir un acabado pulido.

Penélope Cruz luce fresca, moderna y juvenil con este corte ‘clavicut’. Getty Images

2. Bob francés: corto, elegante y con movimiento

El bob francés suele llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con una silueta relajada que puede acompañarse de un flequillo ligero. Su encanto está en que no necesita un acabado perfectamente estructurado para verse sofisticado.

Es una alternativa interesante para mujeres de más de 50 que buscan un cambio visible. El movimiento alrededor del rostro aporta suavidad y permite destacar los pómulos.

Si tienes el cabello fino, puedes pedir un acabado más compacto en las puntas para evitar que la melena pierda densidad visual.

Los flequillos son un complemento popular al bob francés, aportando un toque juvenil y fresco al look Getty Images

3. Long bob con capas suaves: volumen sin perder longitud

El long bob, también conocido como lob, llega entre la mandíbula y los hombros. Es una opción equilibrada para quienes desean conservar cierta longitud, pero buscan una forma más ligera y definida.

Las capas suaves ayudan a distribuir el volumen y evitan que el cabello se vea demasiado pesado. Además, permiten crear ondas relajadas que aportan movimiento alrededor del rostro.

Puedes llevar la raya al centro para un efecto contemporáneo o ligeramente de lado si buscas una apariencia más clásica.

El long bob de Jennifer Aniston la rejuvenece. Getty Images

4. Butterfly cut: capas que enmarcan el rostro

El butterfly cut se caracteriza por sus capas de diferentes longitudes: las más cortas rodean el rostro, mientras que las más largas conservan la sensación de una melena abundante.

Es una alternativa para quienes no quieren renunciar al cabello largo, pero desean darle una nueva forma. Las capas delanteras aportan movimiento alrededor de los pómulos y la mandíbula, mientras que el resto del cabello mantiene su longitud.

Para conseguir un resultado natural después de los 50, conviene evitar capas demasiado marcadas y adaptar el corte a la densidad del cabello.

Estos son los cuatro cortes de pelo que te favorecen a los 50. Getty Images

5. Shag suave: textura y volumen sin rigidez

El shag es un corte basado en capas que aportan textura y movimiento. Su versión más suave funciona especialmente bien para quienes tienen el cabello ondulado o desean conseguir una melena con más volumen.

Las capas alrededor de la coronilla ayudan a levantar visualmente la parte superior, mientras que los mechones que enmarcan el rostro aportan una apariencia desenfadada.

La clave está en no exagerar el desfilado: un shag equilibrado permite conservar cuerpo en las puntas y evita que el cabello se vea demasiado ligero.

Meg Ryan es un ícono del shag midi @megryan

6. Midi con flequillo cortina: un marco favorecedor para el rostro

El corte midi se lleva aproximadamente a la altura de los hombros o un poco más abajo. Al combinarlo con un flequillo cortina, se consigue un marco suave que acompaña los rasgos sin cubrir por completo la frente.

Este flequillo se abre hacia los lados y se integra con las capas delanteras, por lo que resulta fácil de adaptar a diferentes largos y texturas.

Es una buena opción si quieres cambiar de imagen sin hacer una transformación radical. Además, puedes peinarlo con un cepillo redondo para darle volumen o dejarlo secar al natural para un acabado más relajado.

El corte midi llega a finales de año posicionándose como uno de los estilos favoritos. Getty Images

7. Bixie: entre el pixie y el bob

El bixie combina la longitud corta del pixie con la estructura de un bob. El resultado es un corte ligero, con capas que aportan movimiento y mechones más largos alrededor de las orejas y la

nuca.

Puede favorecer a quienes buscan liberar el rostro y reducir el tiempo de peinado. Su versatilidad permite llevarlo con textura, ligeramente despeinado o con un acabado más definido.

Antes de elegirlo, considera la forma en la que crece tu cabello y cuánto mantenimiento estás dispuesta a darle, ya que necesita retoques periódicos para conservar su silueta.

Anne Hathaway es una de las celebridades que se han animado ha lucir un corte “bixie”

8. Bob a la mandíbula con puntas texturizadas

El bob a la mandíbula es un clásico que puede actualizarse con puntas ligeramente texturizadas y una estructura que acompañe la forma del rostro. Su longitud permite destacar el cuello y los pómulos, mientras que el acabado suave evita que se vea demasiado rígido.

En cabellos lisos, puede llevarse con las puntas hacia dentro para conseguir una apariencia elegante. En melenas onduladas, una textura natural le aporta frescura y movimiento.

Si buscas un corte práctico y sofisticado, esta versión del bob es una alternativa que puedes adaptar con o sin flequillo.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

¿Cómo elegir el corte de cabello ideal después de los 50?

Antes de decidirte por alguno de estos estilos, toma en cuenta tres aspectos: la textura, la densidad y la forma natural de tu cabello. Un corte que funciona en una melena abundante puede necesitar ajustes si tienes el pelo fino o con menos volumen.

También considera la forma de tu rostro. Las capas delanteras pueden ayudar a enmarcar las facciones, mientras que los flequillos abiertos ofrecen una transición suave alrededor de la frente. Si prefieres un estilo de bajo mantenimiento, elige una silueta que conserve su forma incluso cuando no la peines.

Lleva fotografías de referencia a tu estilista y conversa sobre el tiempo que deseas dedicar al peinado. Un buen corte no tiene que transformar por completo tu imagen: basta con encontrar una forma que acompañe tus facciones, te resulte cómoda y te permita disfrutar de tu cabello.