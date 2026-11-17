Después de cuatro años de ausencia, Kate Middleton volvió a la alfombra verde de los premios Earthshot y lo hizo junto al príncipe William en una de las noches más importantes de su agenda internacional. La princesa de Gales acompañó a su esposo en la sexta edición de estos galardones, celebrada este 17 de noviembre en el Jio World Convention Centre de Mumbai, India.

Su aparición tenía un significado especial: la última vez que Kate había asistido a la ceremonia fue en diciembre de 2022, en Boston, Estados Unidos. Desde entonces, la princesa se mantuvo alejada de esta cita ambiental, primero por compromisos familiares y posteriormente por el tratamiento contra el cáncer que anunció en 2024.

Para esta esperada reaparición, Kate apostó por un diseño que rindió homenaje a la artesanía india y volvió a colocar su estilo en el centro de la conversación. A su lado, William también eligió una creación de un diseñador local, en una noche que celebró la innovación, la sostenibilidad y

el talento internacional.

El vestido rojo de Kate Middleton para los premios Earthshot 2026

La princesa de Gales eligió un vestido Anarkali de la diseñadora india Mahima Mahajan, confeccionado en seda georgette tejida a mano y teñido en un intenso tono rojo bermellón. La pieza incorporó detalles dorados tradicionales de Banarasi, bordados artesanales y aplicaciones de cuentas de vidrio.

El diseño destacó por su movimiento y riqueza de texturas, además de rendir homenaje a las técnicas textiles de India. De acuerdo con la descripción de la prenda, también se utilizaron tintes de origen vegetal, en sintonía con el mensaje de responsabilidad y conciencia sobre los materiales que acompaña la iniciativa Earthshot.

Kate completó su estilismo con joyería que aportó luminosidad al conjunto. El resultado fue una elección de inspiración tradicional que conectó con el país anfitrión sin perder la elegancia característica de la princesa.

El príncipe William y Kate Middleton asistieron a la ceremonia de los premios Earthshot 2026 en el Jio World Convention Centre de Mumbai, India, el 17 de noviembre. La pareja compartió sonrisas durante una de las citas más importantes de su agenda internacional, dedicada a reconocer iniciativas que buscan proteger el planeta. Getty Images

El príncipe William también apostó por el diseño indio

Para acompañar a su esposa, el príncipe William eligió un conjunto Bandhgala hecho a medida por el diseñador Manish Malhotra. La pieza, confeccionada en India y con botones bordados a mano, reforzó el homenaje de la pareja a la creatividad y la tradición artesanal del país.

Ambos llegaron juntos a la alfombra verde de la ceremonia y posaron ante las cámaras antes de incorporarse a la gala. Su aparición marcó el regreso conjunto a este escenario después de cuatro años y se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche.

¿Por qué Kate Middleton llevaba cuatro años sin asistir a los premios Earthshot?

La última aparición de Kate en los premios Earthshot había sido en Boston, en diciembre de 2022, durante la segunda edición de la ceremonia. En 2023, la princesa permaneció en Reino Unido para acompañar a su hijo mayor, el príncipe George, durante sus exámenes escolares.

En 2024, después de anunciar que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, redujo considerablemente sus compromisos públicos para concentrarse en su recuperación. En enero de 2025 comunicó que su enfermedad estaba en remisión y, desde entonces, ha retomado

gradualmente sus actividades oficiales.

Por eso, su presencia en Mumbai representa un nuevo paso en su regreso a los compromisos internacionales junto a William. También es una de las apariciones más significativas de la pareja desde su visita a Boston en 2022.

Después de cuatro años, Kate Middleton regresó a los premios Earthshot junto al príncipe William. Para la ceremonia de 2026 en Mumbai, India, la princesa de Gales eligió un vestido rojo de inspiración india, en una aparición que marcó su esperado regreso a esta iniciativa ambiental. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Los premios Earthshot: el proyecto ambiental del príncipe William

Los premios Earthshot fueron creados por el príncipe William en 2020 con el objetivo de impulsar soluciones capaces de responder a algunos de los desafíos ambientales más urgentes del planeta. Cada año reconocen cinco iniciativas, una por cada categoría, y entregan un millón de libras esterlinas a cada proyecto ganador para ayudar a ampliar su impacto.

Las categorías se centran en proteger y restaurar la naturaleza, limpiar el aire, recuperar los océanos, construir un mundo sin residuos y reparar el clima.

La edición de 2026 se celebra en Mumbai y reúne a innovadores, científicos, líderes empresariales, representantes de organizaciones y figuras del entretenimiento. Entre los asistentes y presentadores de la ceremonia se encuentran el actor Rami Malek, las actrices Alia Bhatt y Simone Ashley, la cantante Shreya Ghoshal y el exjugador de críquet Sachin Tendulkar.

La elección de India como sede también tiene un significado para la iniciativa: el país ha aportado más finalistas y ganadores que cualquier otro desde el inicio de los premios.

La esperada aparición de Kate y William en India

La ceremonia de Earthshot es el momento central de una visita oficial de tres días de los príncipes de Gales a India, que comenzó el 16 de noviembre. Durante su estancia, William y Kate participan en actividades relacionadas con el transporte sostenible, la innovación, el liderazgo juvenil y las industrias creativas del país.

También asistieron a la primera edición de los Children’s Earthshot Awards, dedicada a reconocer las propuestas ambientales desarrolladas por niños y adolescentes.

Para Kate, este viaje supone su primera gira oficial internacional junto a William desde 2022 y una nueva oportunidad de retomar una agenda pública más amplia. Su regreso a los premios Earthshot no solo recupera una tradición que compartía con su esposo, sino que vuelve a situarla en una de las iniciativas más importantes de la labor ambiental del príncipe de Gales.