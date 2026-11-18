Pocas flores anuncian la llegada de la Navidad como las nochebuenas. Sus hojas de colores intensos, su presencia en los hogares y su relación con las celebraciones de diciembre las convierten en uno de los elementos decorativos más tradicionales de la temporada. Sin embargo, además de su belleza, estas plantas tienen un significado simbólico que puede incorporarse a la decoración navideña.

Desde la perspectiva del Feng Shui, los colores tienen asociaciones particulares con determinadas energías. Por eso, las nochebuenas rojas y blancas pueden convertirse en protagonistas de la decoración si buscas crear ambientes que representen prosperidad, equilibrio y nuevos comienzos.

Aunque colocar una planta en determinado espacio no garantiza atraer dinero o modificar la suerte, estas asociaciones pueden servir como inspiración para preparar el hogar y establecer intenciones positivas durante las fiestas.

Las coronas navideñas que estarán en tendencia este 2025 llevan elementos naturales. Getty Images

¿Qué significan las nochebuenas rojas y blancas según el Feng Shui?

Antes de elegir dónde colocarlas, conviene conocer el simbolismo de cada color. En la decoración basada en el Feng Shui, el rojo y el blanco representan cualidades diferentes que pueden complementarse.

Nochebuenas rojas: prosperidad, energía y buena fortuna

El rojo es uno de los colores más representativos de las celebraciones y la buena fortuna dentro de la cultura china. En el Feng Shui se relaciona con el elemento fuego, asociado con la vitalidad, el entusiasmo, el reconocimiento y la energía.

Por esta razón, las nochebuenas rojas suelen incorporarse a la decoración cuando se busca simbolizar prosperidad, éxito y abundancia. Su color intenso también aporta calidez y se convierte en un punto focal dentro de cualquier habitación.

Puedes utilizarlas para decorar la entrada, la sala o una mesa auxiliar, especialmente si quieres crear un ambiente navideño tradicional.

Decoración navideña para la puerta en tu hogar. Getty Images

Nochebuenas blancas: paz, armonía y nuevos comienzos

Las nochebuenas blancas representan una estética más serena y minimalista. Dentro de la

simbología del Feng Shui, el blanco se vincula con el elemento metal, relacionado con la claridad, el orden, la organización y la precisión.

En la decoración navideña, este color puede representar el deseo de comenzar una nueva etapa con tranquilidad, equilibrio y espacios despejados.

Son ideales para habitaciones con tonos neutros, mesas decoradas en blanco y dorado o rincones donde quieras crear una atmósfera más relajada.

¿Dónde colocar las nochebuenas en casa para

atraer prosperidad?

La ubicación de las plantas puede ayudar a construir una decoración equilibrada. Si quieres incorporar el simbolismo del Feng Shui a tu hogar, estos son algunos espacios que puedes considerar.

1. Cerca de la puerta principal para recibir buena energía

La entrada representa simbólicamente el punto por el que llegan las oportunidades y la energía al hogar. Por eso, mantenerla despejada, iluminada y decorada con plantas saludables es una de las recomendaciones habituales del Feng Shui.

Una nochebuena roja junto a la puerta puede aportar un toque de color y representar el deseo de recibir prosperidad y nuevas oportunidades durante el próximo año.

Procura no bloquear el paso ni colocar la maceta en un lugar donde pueda golpearse al abrir la puerta.

2. En la sala para favorecer la convivencia y la abundancia

La sala es uno de los espacios más importantes durante las celebraciones porque reúne a familiares y amigos. Colocar nochebuenas rojas o blancas en una mesa auxiliar, una consola o cerca del árbol de Navidad ayuda a integrar la naturaleza en la decoración.

Puedes combinar ambos colores para representar simbólicamente la prosperidad y la armonía. Si prefieres una composición más elegante, utiliza macetas de cerámica blanca, dorada o de fibras naturales.

3. En el comedor para simbolizar unión y generosidad

El comedor representa la convivencia y el acto de compartir los alimentos. Por eso, es un buen

lugar para colocar nochebuenas durante las reuniones de diciembre.

Una planta blanca puede funcionar como centro de mesa, mientras que las rojas pueden decorar una consola o un mueble cercano. Si las colocas sobre la mesa, elige una maceta pequeña que no obstaculice la conversación ni la vista de los invitados.

En términos simbólicos, este espacio puede representar el deseo de que el nuevo año llegue acompañado de generosidad, unión familiar y abundancia.

4. En el sureste de la casa para representar riqueza y prosperidad

En el mapa Bagua utilizado por algunas escuelas de Feng Shui, el sector sureste se relaciona con la riqueza y la prosperidad. Por eso, algunas interpretaciones recomiendan prestar atención a esta zona del hogar cuando se busca representar intenciones relacionadas con la estabilidad económica y el crecimiento.

Puedes colocar una nochebuena roja en este espacio para incorporar el simbolismo de la abundancia. Lo importante es mantener la planta saludable, evitar acumular objetos alrededor y procurar que reciba las condiciones de luz adecuadas.

La ubicación del sector sureste depende de cómo se aplique el mapa Bagua y de la escuela de

Feng Shui que se siga, por lo que no debe interpretarse como una regla universal.

5. En un rincón iluminado para representar renovación

La luz natural y las plantas saludables ayudan a crear ambientes agradables. Si quieres representar nuevos comienzos, puedes colocar una nochebuena blanca en un rincón luminoso, cerca de una ventana donde reciba luz indirecta.

Este gesto combina el simbolismo del blanco con la presencia de la naturaleza, dos elementos que pueden acompañar una decoración enfocada en la calma y la renovación.

Evita colocarla junto a corrientes de aire frío, calefactores o ventanas con temperaturas extremas.

¿Es mejor combinar nochebuenas rojas y blancas en Navidad?

No tienes que elegir un solo color. Las nochebuenas rojas y blancas pueden convivir en una misma composición y crear un contraste clásico que funciona muy bien durante las fiestas.

Desde su simbolismo, el rojo representa vitalidad y prosperidad, mientras que el blanco se relaciona con claridad y equilibrio. Juntos pueden expresar el deseo de comenzar el año con energía, estabilidad y armonía.

Para conseguir una decoración elegante, puedes distribuir las plantas en distintos puntos de la casa en lugar de reunirlas todas en un solo espacio. También puedes combinarlas con ramas verdes, velas decorativas, textiles naturales y detalles dorados.

Cómo cuidar las nochebuenas para que duren toda la Navidad

Además de elegir el lugar adecuado, es importante cuidar las nochebuenas para mantener sus hojas y brácteas en buen estado durante las fiestas.



Busca luz natural indirecta: necesitan espacios luminosos, pero conviene evitar la exposición prolongada al sol intenso.

necesitan espacios luminosos, pero conviene evitar la exposición prolongada al sol intenso. Evita los cambios bruscos de temperatura: mantenlas alejadas de corrientes de aire, puertas exteriores y calefactores.

mantenlas alejadas de corrientes de aire, puertas exteriores y calefactores. Riega con moderación: revisa la humedad de la tierra antes de volver a regar y evita que la maceta permanezca encharcada.

revisa la humedad de la tierra antes de volver a regar y evita que la maceta permanezca encharcada. Utiliza macetas con drenaje: el exceso de agua puede dañar las raíces.

el exceso de agua puede dañar las raíces. Retira las hojas deterioradas: esto ayuda a mantener la planta limpia y su presentación decorativa.

También es importante mantener las nochebuenas fuera del alcance de mascotas y niños pequeños, ya que su savia puede causar irritación y malestar si se ingiere.

Al final, decorar con nochebuenas rojas y blancas es una manera de recuperar una de las tradiciones más bonitas de diciembre. Ya sea que elijas el rojo por su simbolismo de prosperidad o el blanco por su asociación con la armonía, estas flores pueden convertirse en un recordatorio visual de los deseos que quieres llevar contigo al próximo año.