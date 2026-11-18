La relación del príncipe Harry y Meghan Markle con la familia real británica continúa despertando interés, especialmente desde que la pareja decidió alejarse de sus funciones como miembros activos de la monarquía. Sin embargo, mientras las especulaciones sobre un distanciamiento definitivo siguen presentes, una persona cercana al duque de Sussex asegura que el vínculo familiar es más estrecho de lo que muchos imaginan.

Se trata de Alex Rayner, amigo del príncipe desde hace años, quien habló sobre la relación de los duques de Sussex con la familia real durante un evento celebrado en Londres. En sus declaraciones, aseguró que Harry y Meghan mantienen más comunicación con sus familiares de la que se conoce públicamente.

“Harry y Meghan hablan con la familia real mucho más de lo que pensamos”, afirmó. También señaló que la relación es considerablemente más sólida de lo que el público cree.

El príncipe Harry y Meghan Markle Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games Dusseldorf 2023

¿El príncipe Harry sigue en contacto con el rey Carlos III?

Las declaraciones de Rayner ofrecen una perspectiva distinta sobre la comunicación entre el príncipe Harry y su familia. Aunque los encuentros presenciales siguen siendo limitados, el amigo del duque aseguró que existe contacto privado y que la relación no necesariamente refleja la distancia que se percibe desde fuera.

De acuerdo con sus palabras, Harry hablará con su padre, el rey Carlos III, el día de Navidad. “Harry, por supuesto, hablará con su padre el día de Navidad; todos los hijos hablan con sus padres ese día, es la regla”, comentó.

Esta afirmación cobra relevancia porque, aunque los duques de Sussex han regresado al Reino Unido durante los últimos meses, no se tiene constancia de que hayan mantenido encuentros presenciales con el monarca o la reina Camilla desde su regreso. Sin embargo, Harry sí ha hablado por teléfono con su padre.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la frecuencia de estas conversaciones ni sobre el estado actual de la relación entre los distintos miembros de la familia.

Rey Carlos III Getty Images

¿Harry y Meghan fueron excluidos de la Navidad real en Sandringham?

Otro de los puntos que abordó Alex Rayner fue la posibilidad de que los duques de Sussex no participen en la tradicional celebración navideña de la familia real en Sandringham.

El amigo del príncipe aseguró que Harry y Meghan no han sido excluidos de estas reuniones, sino que han optado por organizar sus propias celebraciones y continuar con su vida familiar junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Esta versión contrasta con las informaciones que han circulado sobre la posibilidad de que la pareja no reciba una invitación para pasar Navidad con los Windsor. La relación entre ambas partes continúa siendo un tema delicado, especialmente después de los desacuerdos que marcaron la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales.

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Los planes de Navidad de Meghan Markle y el príncipe Harry

Mientras continúa la atención sobre su relación con la monarquía, Harry y Meghan estarían preparando una Navidad en Reino Unido junto a Doria Ragland, madre de la duquesa de Sussex.

De concretarse, sería su primera temporada navideña en Inglaterra en ocho años.

La posibilidad de pasar estas fechas con la familia materna de Meghan también refleja la intención de la pareja de organizar las celebraciones de acuerdo con su vida actual y las necesidades de sus hijos.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de sus planes, las declaraciones de Rayner vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que acompaña a los Sussex desde su salida de la monarquía: hasta qué punto mantienen una relación con la familia real lejos de las apariciones públicas.

Un símbolo de la temporada es el árbol de Navidad. Pexels

¿Quién es Alex Rayner, el amigo cercano del príncipe Harry?

Alex Rayner conoce al príncipe Harry desde hace más de una década. En 2011 acompañó al duque en una expedición benéfica al Polo Norte y ambos desarrollaron una amistad que se mantuvo con el paso de los años.

Su relación también estuvo presente en un momento importante de la vida de Harry: Rayner colaboró en la preparación del discurso que el príncipe pronunció durante la boda del príncipe William y Kate Middleton, celebrada ese mismo año.

Actualmente, Rayner comparte contenido en redes sociales y cuenta con una comunidad de seguidores en TikTok. Sus declaraciones recientes ofrecen una mirada desde el círculo cercano del duque, aunque no constituyen una comunicación oficial del Palacio ni una confirmación directa de Harry o Meghan.

Por el momento, la relación de los Sussex con la familia real continúa marcada por una combinación de distancia pública, conversaciones privadas y decisiones familiares que siguen generando preguntas sobre el futuro de los vínculos entre ambos lados de la monarquía.