La alta costura no se construye únicamente con vestidos extraordinarios. Detrás de cada creación existe un universo de investigación, técnicas artesanales y una visión creativa capaz de transformar los materiales en piezas que trascienden la moda. Ese es el punto de partida de A Fairy Tale of the Future, la exposición con la que Fendi celebra diez años de su historia en la alta costura, correspondientes al periodo 2015-2025.

La muestra propone un recorrido por algunas de las creaciones que han definido esta década de Fendi Couture, a través del trabajo de tres figuras fundamentales para la maison: Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi y Kim Jones. Más que presentar una sucesión cronológica de colecciones, la exposición busca establecer un diálogo entre sus distintas miradas creativas y revelar cómo cada una contribuyó a construir el lenguaje de la casa italiana.

Fendi Couture: diez años de creatividad y alta costura

El título de la exposición, A Fairy Tale of the Future —Un cuento de hadas del futuro—, plantea una reflexión sobre la relación entre tradición e imaginación. Para Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Fendi, esta iniciativa representa una oportunidad necesaria para profundizar en un capítulo importante de la historia de la marca.

La exposición reúne prendas concebidas por los directores creativos que se sucedieron durante esta década: Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi y Kim Jones. Sus propuestas permiten observar distintas aproximaciones a la alta costura y a la manera en que los materiales, las técnicas y la experimentación pueden convertirse en expresiones artísticas.

Fendi Couture celebra diez años de historia con A Fairy Tale of the Future, una exposición que reúne algunas de las creaciones más representativas de la maison entre 2015 y 2025. Cortesía

Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi y Kim Jones: tres miradas creativas

Uno de los aspectos más interesantes de la muestra es la manera en que reúne las creaciones de sus tres protagonistas. En lugar de organizar las piezas según el orden en que fueron presentadas, la exposición privilegia las conexiones y contrastes entre los diseñadores.

Así, el visitante puede observar cómo distintas sensibilidades creativas dialogan a través de las

siluetas, los bordados, los arabescos, las incrustaciones, los colores y los estampados. Cada elemento revela una forma particular de entender la construcción de una prenda de alta costura y el trabajo que existe detrás de ella.

Karl Lagerfeld, Silvia Venturini Fendi y Kim Jones forman parte de este recorrido por una década de alta costura, creatividad y experimentación dentro de la casa italiana. Cortesía

La artesanía como protagonista de Fendi Couture

La investigación sobre la materialidad de la piel ocupa un lugar central en el relato de la exposición. A partir de este material, las creaciones exploran distintas posibilidades de transformación mediante el diseño, los bordados, los patrones, las aplicaciones y el color.

El resultado es una selección de piezas en las que la técnica artesanal adquiere un papel fundamental. Cada prenda refleja la colaboración entre diseñadores, costureras y artesanos, cuyo conocimiento permite llevar una idea creativa a su realización.

La muestra también pone el foco en el atelier, entendido como un espacio vivo de intercambio entre la visión del creador y la sabiduría de quienes hacen posible cada pieza. Es ahí donde la imaginación encuentra su forma y donde la alta costura continúa reinventando su lenguaje.

Bordados, arabescos, incrustaciones y juegos de color muestran la investigación artesanal que ha dado forma al universo de Fendi Couture durante los últimos diez años. Cortesía

El futuro de Fendi Couture

A Fairy Tale of the Future no plantea la historia de Fendi Couture como un capítulo cerrado, sino como un proceso creativo que continúa evolucionando. Al reunir distintas generaciones de diseñadores y sus respectivas interpretaciones, la exposición invita a observar la alta costura desde una perspectiva diferente: no solo como resultado final, sino como una conversación constante entre imaginación, técnica y oficio.

Diez años después de su inicio, Fendi Couture celebra así el valor de la experimentación y de la artesanía, dos elementos que permiten que la tradición de la maison siga encontrando nuevas formas de expresión.