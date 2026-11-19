Hay ocasiones en las que el parecido entre una madre y una hija resulta imposible de ignorar, y el más reciente compromiso de la familia principesca de Mónaco fue una de ellas. La princesa Gabriella, hija de Alberto II y Charlene de Mónaco, acompañó a sus padres y a su hermano, el príncipe Jacques, durante las celebraciones del Día Nacional del Principado, donde llamó la atención por su imagen coordinada con la de su madre.

A sus 11 años, la joven royal comienza a adquirir una presencia cada vez más natural en los actos institucionales. Para esta ocasión, madre e hija eligieron conjuntos en color blanco con detalles florales bordados, una coincidencia de estilo que hizo todavía más evidente su parecido y convirtió su aparición en uno de los momentos destacados de la jornada.

La celebración tuvo lugar este jueves 19 de noviembre de 2026 y comenzó con la tradicional misa Te Deum en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, uno de los compromisos más importantes del calendario oficial de Mónaco.

Charlene y Gabriella de Mónaco: dos looks a juego para el Día Nacional

La princesa Charlene apostó por un conjunto de sastrería blanco compuesto por un pantalón de pierna amplia y una chaqueta entallada de cuello redondo. La pieza destacaba por sus grandes botones forrados y aplicaciones de flores tridimensionales que recorrían la parte frontal y la espalda.

Completó el estilismo con un tocado a juego y un elegante recogido bajo, una elección que mantuvo la sofisticación característica de sus apariciones oficiales.

Por su parte, la princesa Gabriella llevó un abrigo largo de color crema con los mismos detalles florales que el conjunto de su madre. La joven lo combinó con bailarinas y llevó el cabello recogido, con una sección trenzada y un pequeño lazo en la parte posterior.

La coordinación entre ambas no pasó inadvertida. Más allá de compartir una misma paleta cromática, sus prendas tenían detalles prácticamente idénticos, una elección que reforzó la imagen de complicidad entre madre e hija.

La princesa Gabriella y Charlene de Mónaco compartieron protagonismo durante el Día Nacional de Mónaco 2026. Sus estilismos coordinados en tonos claros y con detalles florales reforzaron el parecido entre madre e hija, que cada vez resulta más evidente. Getty Images

La princesa Gabriella cada vez se parece más a Charlene de Mónaco

El parecido entre Gabriella y su madre ha sido motivo de comentarios en distintas apariciones de la familia principesca. Conforme crece, la hija de Alberto II y Charlene muestra una imagen cada vez más cercana a la de la princesa, tanto por su estilo como por la manera en que se presenta en los compromisos públicos.

Esta vez, el efecto fue especialmente evidente gracias a sus conjuntos coordinados. La elección de prendas blancas, los detalles florales y los peinados recogidos construyeron una imagen de madre e hija que recordó a las ocasiones en las que otras familias reales han apostado por vestir a juego.

No es la primera vez que ambas comparten este tipo de guiños de estilo. En distintas celebraciones oficiales han coincidido en colores, siluetas y accesorios, demostrando que la moda también puede convertirse en una forma de expresar cercanía familiar.

La princesa Gabriella da un nuevo paso en sus compromisos reales

La aparición también tuvo un significado especial para la joven princesa. Gabriella y su hermano mellizo, Jacques, participaron por primera vez en la misa Te Deum del Día Nacional de Mónaco, una ceremonia que tradicionalmente reunía a los miembros adultos de la familia principesca.

Su presencia marca una nueva etapa en su incorporación a los actos institucionales del Principado. Aunque ambos han acompañado a sus padres en distintas celebraciones desde pequeños, su participación en esta ceremonia representa un paso más en su formación dentro de la familia Grimaldi.

Mientras Gabriella coordinó su estilismo con Charlene, el príncipe Jacques acudió con el uniforme de gala de los Carabineros del Príncipe, en consonancia con su posición como heredero al trono. Los mellizos cumplirán 12 años el próximo mes de diciembre y cada vez tienen una presencia más visible en las celebraciones oficiales de Mónaco.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de Mónaco el 19 de noviembre?

El Día Nacional de Mónaco, también conocido como la Fiesta del Príncipe, es una de las fechas más importantes para el Principado. La jornada reúne a la familia Grimaldi, autoridades e instituciones en una celebración que combina actos religiosos, ceremonias oficiales y eventos culturales.

La fecha del 19 de noviembre fue establecida por el príncipe Rainiero III en 1949 para hacerla coincidir con la festividad de San Rainiero. Cuando Alberto II ascendió al trono en 2005, decidió conservarla en homenaje a su padre, aunque su santo se celebra el 15 de noviembre.

Este 2026, la celebración tuvo un protagonista adicional: la nueva etapa de Jacques y Gabriella dentro de la vida institucional del Principado. Y, entre los momentos más comentados, la imagen de la joven princesa junto a Charlene volvió a demostrar que el estilo y el parecido familiar pueden convertirse en una de las grandes historias de la realeza.