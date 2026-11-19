Acción de Gracias es una oportunidad para reunirse con los seres queridos, agradecer por lo vivido y recibir lo que está por venir. Y si este año quieres sumar un significado especial a tu atuendo, el Feng Shui ofrece una interesante guía de colores que puedes incorporar a tu vestido.

De acuerdo con la teoría de los cinco elementos de esta filosofía china —madera, fuego, tierra, metal y agua—, cada color se relaciona con una energía y un simbolismo particular. Algunos se asocian con el crecimiento, otros con la buena fortuna y la abundancia.

Aunque elegir un tono no garantiza resultados económicos ni cambia por sí solo el destino, vestirlo puede ser una manera simbólica de expresar tus intenciones para el nuevo ciclo. Estas son cinco opciones que, además, encajan con la paleta otoñal de Thanksgiving.

1. Verde: crecimiento, renovación y nuevas oportunidades

El verde está asociado con el elemento madera, que representa el crecimiento, la vitalidad y la renovación. En el Feng Shui, es un color que simboliza la posibilidad de avanzar, desarrollar proyectos y abrirse a nuevas oportunidades.

Para la cena de Acción de Gracias, apuesta por un vestido verde bosque, esmeralda u oliva. Son tonalidades sofisticadas que funcionan muy bien con la temporada y puedes combinar con accesorios dorados, zapatos en tonos nude o un abrigo camel.

2. Rojo: buena fortuna, alegría y energía

Pocos colores tienen una presencia tan importante en la simbología china como el rojo. Asociado con el elemento fuego, representa la vitalidad, la celebración, la alegría y la buena fortuna. También es uno de los tonos más reconocibles en las festividades tradicionales chinas.

Con el color rojo siempre acertarás, además de su significado en la festividad. standret/Getty Images

Si quieres llevarlo en Thanksgiving sin que el resultado sea demasiado llamativo, elige un vestido en rojo vino, borgoña o cereza. Un diseño midi, de terciopelo o con una silueta envolvente puede darle un aire elegante y festivo. Completa el conjunto con joyería dorada.

3. Dorado: riqueza y abundancia

El dorado es uno de los tonos más relacionados simbólicamente con la riqueza y la prosperidad. Dentro de las correspondencias del Feng Shui, se vincula con el elemento metal y evoca el valor de los metales preciosos, la plenitud y la abundancia.

Para llevarlo en una cena familiar, no necesitas un vestido completamente brillante. Puedes elegir uno satinado en champaña, dorado suave o bronce, o apostar por un diseño de tela fluida con detalles metálicos. Los accesorios discretos ayudarán a equilibrar el look.

4. Morado: prosperidad, dignidad y transformación

El morado, especialmente en sus versiones profundas como ciruela o berenjena, se relaciona con la nobleza, la espiritualidad y la abundancia en distintas interpretaciones de la simbología china. Algunas lecturas contemporáneas del Feng Shui también lo vinculan con el área de la prosperidad del mapa Bagua.

Es una alternativa ideal si buscas un color elegante y menos convencional que el rojo. Para Thanksgiving, prueba un vestido morado oscuro de manga larga, uno de terciopelo o un diseño satinado. Puedes combinarlo con zapatos negros o accesorios plateados.

El morado es un color elegante y poco convencional. Jamie Grill/Getty Images/Tetra images RF

5. Amarillo: estabilidad, confianza y prosperidad

El amarillo se relaciona con el elemento tierra, asociado con la estabilidad, el equilibrio y la capacidad de nutrir y sostener. En la tradición china también ha tenido vínculos históricos con la autoridad y el poder, mientras que sus tonalidades doradas evocan riqueza y abundancia.

Para esta celebración, los tonos mostaza, ocre, miel y amarillo mantequilla son opciones cálidas que armonizan con el otoño. Un vestido de punto, una silueta camisera o un diseño midi en estos matices puede ser una elección muy favorecedora.

Cómo elegir el color de tu vestido para Acción de Gracias

Más allá de las asociaciones simbólicas, el mejor color será aquel con el que te sientas cómoda y segura. Puedes elegirlo según la intención que quieras representar: verde para el crecimiento, rojo para la buena fortuna, dorado para la abundancia, morado para la transformación y amarillo para la estabilidad.

También considera el tipo de celebración. Para una reunión relajada, un vestido de punto o una silueta camisera será una opción cómoda; si la cena es más formal, puedes apostar por terciopelo, satén o un diseño midi con accesorios especiales.

Y recuerda: el Feng Shui propone una manera simbólica de relacionarnos con nuestro entorno y sus energías. Llevar uno de estos colores no garantiza prosperidad, pero sí puede convertirse en un bonito recordatorio de aquello que deseas agradecer, cultivar y recibir.