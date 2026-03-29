Feng Shui: 5 plantas de la buena suerte que no pueden faltar en tu casa esta primavera

La primavera siempre se siente como un reinicio suave en el que abrimos ventanas, dejamos entrar la luz… y también buscamos renovar la energía del hogar. Si te gusta el equilibrio, la calma o ese toque de magia cotidiana, el Feng Shui puede convertirse en tu mejor aliado.

Aquí te cuento cuáles son esas 5 plantas de la buena suerte que, según esta filosofía milenaria, no pueden faltar en tu casa esta temporada.

¿Por qué las plantas son clave en el Feng Shui?

En el Feng Shui, las plantas representan el elemento madera, asociado con el crecimiento, la vitalidad o los nuevos comienzos. Durante la primavera, su energía se potencia, ayudando a activar la abundancia, mejorar el ánimo y armonizar los espacios.

1. Bambú de la suerte: equilibrio y prosperidad

El famoso bambú de la suerte es casi un básico, se dice que atrae prosperidad, salud y éxito, especialmente si se coloca en la entrada o en espacios de trabajo.

2. Planta de jade: dinero y abundancia

También conocida como “árbol del dinero”, esta suculenta de hojas redondas está relacionada con la riqueza. Es ideal para colocar cerca de la puerta principal o en tu oficina en casa. Además, es fácil de cuidar, así que es perfecta si no eres experta en plantas.

3. Orquídea: amor y energía femenina

Si quieres atraer romance o fortalecer relaciones, la orquídea es tu mejor aliada. En Feng Shui simboliza la belleza, la fertilidad y la armonía emocional. Colócala en tu recámara o en un espacio donde quieras fomentar la conexión afectiva.

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4. Lengua de suegra: protección energética

Esta planta, también llamada sansevieria, es conocida por su capacidad para proteger contra energías negativas. Sus hojas verticales ayudan a cortar vibraciones densas.

5. Helecho: frescura y limpieza energética

El helecho es ideal para renovar el aire y aportar ligereza al ambiente, en Feng Shui se asocia con la purificación y la tranquilidad, perfecta para salas o baños. Además, aporta un look fresco que va perfecto con la vibra primaveral.

Más allá de tenerlas, el secreto está en dónde y cómo colocarlas, así que evita saturar espacios y procura que cada planta tenga luz natural. ¡También es importante mantenerlas limpias y libres de hojas secas!

