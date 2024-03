La única guía que necesitas para vestir de rojo con elegancia y estilo

“Cuando hay duda, viste de rojo” afirman que dijo Bill Blass. Y el diseñador estadounidense no estaba nada equivocado. El rojo es un color poderoso, vibrante y lleno de energía que puede realzar tu look al instante. Sin embargo, también puede ser un color intimidante si no se sabe cómo combinarlo correctamente.

Descubre los secretos para vestir de rojo con estilo y elegancia en esta guía completa, pasa de nivel principiante al avanzado en unos cuantos pasos.

Rojo en accesorios

No tienes que vestir de rojo de pies a cabeza, con sólo incluir unos accesorios escarlatas puedes hacer más vistoso tu outfit. Una mascada de seda carmín sobre un conjunto beige o una bolsa y zapatos color granate en un total look negro son opciones perfectas y elegantes.

Los accesorios rojos le añaden un toque de estilismo a un look básico. Getty Images

Rojo para principiantes

Una prenda colorada (como un suéter o una falda) dentro de un look de color neutro, como un conjunto monocromático negro o beige, es un acento de estilo que le da vida y dinamismo al atuendo. Si estás comenzado a incluir rojo en tu guardarropa, es la mejor opción para sentir confianza, comprobar los beneficios del color y animarte a ir por más.

Si prefieres un enfoque más sutil, puedes incorporar el rojo en sólo una prenda. Getty Images

Aprende equilibrar el rojo en un look

Si sientes que una prenda roja es muy llamativa, puedes combinarla con otra que le dé balance y armonía. Por ejemplo, ponte una playera roja con unos jeans o una camisa blanca con una falda roja. Así, reducirás lo llamativo de la prenda escarlata, sin perder su magnetismo.

El rojo se ve hermoso con negro, pero también junto a prendas blancas. Getty Images

Rojo con rojo. úsalo de pies a cabeza

Ahora sí, es el momento de atreverte a vestir completamente de rojo. No necesita ser todo del mismo tono, de hecho, la variante en los matices y acabados puede hacer más interesante la composición, pero no exageres. Máximo usa tres tonos de rojo en un atuendo. Pensando en primavera, ¿qué tal un maxivestido rojo y unas sandalias rojas?

Para hacer de un look una declaración de estilo, simplemente: viste de rojo. Getty Images

Aprende a combinar de manera magistral el rojo y el rosa Unsplash

¿Con qué colores combina el rojo?

Si vestir rojo con beige, blanco, gris y negro te gustó, es momento de ampliar la gama de combinaciones a una más arriesgada. Usa rojo con:



Azul marino

Rosa

Morado

Plata y oro

Eso sí, si vistes de rojo, aléjate de la gama neón (el contraste no es agradable a la vista).

Ahora que ya conoces los secretos para vestir de rojo con estilo y elegancia, ¿con qué look rojo nos vas a sorprender? Aprovecha esta guía completa para probar nuevas combinaciones, explorar nuevos outfits y renovar tu estilo sin perder tu esencia.