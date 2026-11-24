La cena de Navidad es uno de los momentos más esperados de las fiestas: una mesa preparada con especial cuidado, recetas que pasan de generación en generación y una reunión en la que coinciden familiares, amigos y, en ocasiones, invitados que no vemos durante el resto del año.

Sin embargo, entre las conversaciones, los brindis y los distintos tiempos de la comida, también pueden aparecer pequeños descuidos de etiqueta.

Tener buenos modales en la mesa no significa comportarse con rigidez ni convertir la celebración en un examen de protocolo. Se trata de mostrar consideración por quienes comparten la cena, respetar los tiempos de los demás y contribuir a que todos se sientan cómodos.

Si este año serás anfitriona o invitada, estos son siete errores de etiqueta que conviene evitar durante la cena de Navidad.

1. Comenzar a comer antes de que todos estén servidos

Uno de los errores más comunes es empezar a comer en cuanto llega nuestro plato, sin esperar a que los demás invitados hayan recibido sus alimentos. En una cena formal, lo correcto es esperar a que todos estén servidos o a que la persona anfitriona indique que pueden comenzar.

La excepción puede ser una mesa muy numerosa, donde servir a todos al mismo tiempo resulte complicado. En ese caso, la anfitriona puede invitar a los primeros comensales a empezar para evitar que la comida se enfríe.

Estas son las mejores ideas para decorar tu mesa esta Navidad. Canva

2. Utilizar el teléfono celular durante la cena

Revisar mensajes, contestar llamadas o desplazarse por las redes sociales mientras los demás conversan puede transmitir desinterés. La cena navideña es una oportunidad para convivir, por lo que lo ideal es dejar el teléfono en silencio y fuera de la mesa.

Si necesitas atender una llamada importante, lo más considerado es disculparte y apartarte unos minutos. También conviene pedir permiso antes de fotografiar a los invitados o compartir imágenes de la reunión en redes sociales.

3. Hablar con la boca llena o hacer ruido al comer

Puede parecer una regla evidente, pero durante una comida larga es fácil descuidar algunos modales. Hablar mientras se mastica, hacer ruido al beber o utilizar los cubiertos de manera poco cuidadosa son detalles que pueden resultar incómodos para quienes están alrededor.

Lo recomendable es tomar bocados pequeños, masticar con la boca cerrada y esperar a terminar antes de intervenir en una conversación. Si necesitas beber agua o vino, hazlo después de haber tragado los alimentos.

4. Utilizar los cubiertos de manera incorrecta

Cuando la mesa tiene varios cubiertos, es normal preguntarse cuál corresponde a cada platillo. Una regla sencilla del protocolo tradicional es comenzar por los cubiertos colocados más lejos del plato y avanzar hacia los que están más cerca conforme llegan los siguientes tiempos.

El tenedor se utiliza para llevar los alimentos a la boca y el cuchillo para cortar. Evita gesticular con ellos mientras hablas, señalar a otros comensales o dejarlos sobre el mantel. Cuando hagas una pausa, colócalos sobre el plato; al terminar, déjalos juntos y en paralelo.

Los cubiertos van acomodados de afuera hacia adentro y la cuchara y tenedor para postre se colocan arriba del plato Freepik

5. Servirte porciones demasiado grandes o tomar alimentos sin preguntar

En una cena compartida, es importante considerar que los platillos están destinados a todos los invitados. Servirse una cantidad excesiva antes de que los demás hayan tenido oportunidad de probarlos puede resultar poco considerado.

Si los alimentos están en el centro de la mesa, utiliza los cubiertos de servicio y ofrece la fuente a la persona que tienes al lado cuando corresponda. Si quieres repetir, espera a que todos hayan sido atendidos. También es buena idea preguntar antes de servir a otra persona, especialmente

si no conoces sus preferencias alimentarias.

6. Convertir la conversación en un tema incómodo

La Navidad reúne a personas con distintas opiniones, experiencias y formas de pensar. Por eso, conviene evitar preguntas demasiado personales o comentarios sobre el peso, la apariencia, la situación sentimental, los ingresos o las decisiones familiares de los invitados.

Los temas relacionados con política, conflictos familiares o asuntos delicados también pueden generar tensiones, especialmente si no existe suficiente confianza entre los presentes. Si una conversación comienza a volverse incómoda, lo más elegante es cambiar de tema sin confrontar a nadie.

Una buena anfitriona procura que todos puedan participar y evita que una sola persona monopolice la conversación.

7. Levantarte de la mesa sin avisar o terminar la cena abruptamente

Durante una celebración es posible que necesites levantarte para atender algo, pero hacerlo sin decir nada puede desconcertar a quienes comparten la mesa contigo. Si necesitas retirarte, basta con disculparte brevemente.

De igual manera, si eres la anfitriona, evita comenzar a recoger los platos o limpiar la mesa mientras algunos invitados todavía están comiendo, pues puede interpretarse como una señal de que la reunión ha terminado. Lo ideal es esperar a que todos concluyan y ofrecer un

momento para continuar la conversación antes de pasar a otra actividad.

¿Qué hacer si alguien comete un error de etiqueta durante la cena de Navidad?

La etiqueta también consiste en saber cómo comportarse ante los descuidos de los demás. Si un invitado utiliza mal los cubiertos, derrama una bebida o desconoce alguna regla de protocolo, lo mejor es no corregirlo frente a todos ni convertir el incidente en motivo de conversación.

Si eres anfitriona, procura resolver cualquier inconveniente con discreción y naturalidad. Una servilleta adicional, una copa de reemplazo o un cambio de tema pueden ser suficientes para que la persona no se sienta incómoda.

Al final, una cena de Navidad no se recuerda por la perfección de los modales, sino por el ambiente que se crea alrededor de la mesa. La verdadera elegancia está en ser considerado, respetar a los demás y permitir que todos disfruten de la celebración.