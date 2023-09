3 claves para ser un gran anfitrión y preparar el mejor café para sorprender a tus invitados

Preparar un buen café es todo un arte que no cualquiera domina, al menos no a la primera. Pero si no sabes cómo hacerlo y quieres ser el mejor anfitrión para tus invitados, sorprendiéndolos con una buena taza de café, quédate leyendo que te contamos cómo lograrlo.



Cuida los detalles Si bien es esencial que el café tenga un buen sabor, tampoco podemos dejar de lado los detalles, pues estos harán una gran diferencia al momento de servirlo. Por ejemplo, para que se vea mucho más antojable beber una taza cuando lo lleves a tus invitados, hazlo dentro de una bandeja. Ahí deberás poner la jarrita con el café recién hecho, así como leche caliente y fría, cucharillas y diferentes tipos de azúcares o edulcorantes. Tampoco está de más poner uno que otro bocadillo. Esto para que tus invitados tengan varias opciones de preparar su café, pues mientras a algunos les agrada tomarlo negro, a otros se les hará más conveniente ponerle un poco de leche o azúcar.