Cuando pensamos en qué llevar a una cena de Navidad o a una celebración de fin de año, el vestido negro suele ser la primera opción. Sin embargo, Rania de Jordania acaba de recordarnos que existen otros colores capaces de transmitir la misma elegancia, con un toque de calidez. Para una cena de Estado en Amán, la reina eligió un espectacular vestido largo en tono marrón chocolate que bien podría convertirse en inspiración para nuestros próximos eventos de temporada.

La aparición tuvo lugar el 23 de noviembre, durante la cena ofrecida por los reyes Abdalá II y Rania en honor al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y la primera dama, Ziroat Mirziyoyeva, en el Palacio Al Husseiniya. Para la ocasión, la soberana eligió un diseño de la creadora jordana Reema Dahbour, que combinó detalles románticos con una sofisticación contemporánea.

Rania de Jordania sale de lo convencional con este vestido en tono marrón chocolate. Instagram @queenrania

El vestido marrón de Rania de Jordania: elegancia con detalles brillantes

El diseño destaca por su silueta larga y fluida, con una falda de caída amplia y un cinturón delgado que define la cintura. Las mangas abullonadas aportan volumen a la parte superior y un aire femenino, mientras que el tono chocolate crea una base sobria que permite apreciar los detalles ornamentales.

El elemento más llamativo se encuentra en el escote: un panel de tul semitransparente decorado con aplicaciones brillantes y motivos florales que crea un efecto de collar integrado. Este escote ilusión aporta luz al rostro y convierte el bordado en el protagonista del vestido, sin necesidad de recurrir a un diseño completamente cubierto de lentejuelas.

Otro detalle especial son las pequeñas tiras de cuentas que rematan las mangas y acompañan el movimiento. Son esos acabados los que hacen que el vestido tenga personalidad sin perder la elegancia que exige una ocasión formal.

Instagram @queenrania Instagram @queenrania

Cómo combinó Rania de Jordania su vestido chocolate

La reina completó el estilismo con un pequeño bolso de mano dorado con pedrería, pendientes largos y una pulsera brillante. La elección de accesorios metálicos aporta luminosidad y armoniza con los matices cálidos del marrón.

En cuanto a belleza, llevó su melena castaña lisa, a la altura de los hombros, y un maquillaje en tonos tierra, con mejillas rosadas y labios luminosos. El resultado fue un conjunto equilibrado en el que cada elemento acompañó al vestido sin competir con sus bordados.

El marrón chocolate, una alternativa elegante para las fiestas de Navidad

La elección de Rania llega justo cuando comenzamos a pensar en los looks para las celebraciones de diciembre. El marrón chocolate es una alternativa al negro que conserva su profundidad y sofisticación, pero aporta una sensación más cálida. Además, combina especialmente bien con accesorios dorados, bronce y tonos champaña.

Para llevar esta inspiración a una cena navideña, podemos elegir un vestido de satén, terciopelo o una tela con caída fluida en tonos espresso. Si buscamos un conjunto con más brillo, los bordados discretos o las aplicaciones de pedrería en el escote son una buena opción. Unos zapatos metálicos y un bolso pequeño pueden completar el look sin recargarlo.

Rania de Jordania demuestra que no hace falta recurrir al rojo, al verde o al clásico negro para conseguir un estilismo festivo. A veces, la elegancia de una celebración está en elegir un tono inesperado y dejar que los detalles hagan el resto.