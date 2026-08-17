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Realeza

La reina Rania de Jordania comparte fotos de sus nietas gemelas, una de ellas lleva su nombre

La reina Rania de Jordania compartió las primeras fotografías de sus nietas gemelas, hijas de la princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis.

Agosto 17, 2026 • 
Isamar Escobar
reina rania jordania

Foto de Archivo. La reina Rania de Jordania, esposa del rey Abdullah II, es ampliamente reconocida por su labor humanitaria y su estilo impecable.

GETTY IMAGES

La familia real de Jordania acaba de sumar dos nuevas integrantes, la reina Rania compartió este 17 de agosto las primeras fotografías familiares junto a sus nietas gemelas, nacidas el pasado 14 de agosto.

Las pequeñas son hijas de la princesa Iman bint Abdullah II, segunda hija de la reina Rania y el rey Abdullah II, y de su esposo, Jameel Alexander Thermiotis. La llegada de las bebés fue anunciada por el Tribunal Real Hachemita, que confirmó que la pareja había dado la bienvenida a dos niñas.

En las nuevas imágenes aparecen la reina Rania y el rey Abdullah II sosteniendo a las recién nacidas. También se puede ver a Amina, la hija mayor de la princesa Iman, quien ahora se convierte en hermana mayor de las gemelas.

¿Cómo se llaman las nietas gemelas de la reina Rania?

Las bebés se llaman Talia y Rania. La propia reina Rania reveló sus nombres a través de una publicación en redes sociales, acompañada de un mensaje de bienvenida para las recién nacidas.
El nombre de una de las pequeñas tiene un significado especialmente cercano para la familia, Rania fue nombrada en honor a su abuela materna, la reina de Jordania.
La reina Rania celebró la llegada de sus nietas con un mensaje en el que expresó la emoción de finalmente conocer a las gemelas y felicitó a su hija Iman, a Jameel y a la pequeña Amina por convertirse en hermana mayor.

La princesa Iman mantuvo en secreto que esperaba gemelas

El nacimiento de Talia y Rania también sorprendió porque la familia real no había revelado que la princesa Iman esperaba dos bebés.

La reina Rania había confirmado públicamente el embarazo de su hija semanas antes, mediante una fotografía familiar en la que aparecía Iman junto a su hija Amina. En aquel momento, no se había informado que se trataba de un embarazo gemelar. La princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis se casaron en marzo de 2023 en el Palacio Beit Al Urdun, en Amán. En febrero de 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, Amina. Con el nacimiento de las gemelas, la pareja se convirtió en padres de tres niñas.

La princesa Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis durante su boda en Amán.

La princesa Iman de Jordania y Jameel Alexander Thermiotis celebran su boda en Amán en marzo de 2023. La ceremonia reunió tradiciones jordanas y la elegancia característica de la familia real encabezada por la reina Rania y el rey Abdalá II.

Getty Images

La reina Rania ya tiene cuatro nietas

Con el nacimiento de Talia y Rania, la reina Rania y el rey Abdullah II tienen ahora cuatro nietas.
La primera nieta de los monarcas jordanos fue la princesa Iman bint Al Hussein, hija del príncipe heredero Hussein y la princesa Rajwa, quien nació en agosto de 2024. Un año después, la princesa Iman y Jameel Thermiotis dieron la bienvenida a Amina. Ahora, la familia real celebra la llegada de dos nuevas bebés, quienes además comparten una conexión especial con su abuela. Una de ellas lleva el nombre de la reina Rania, mientras que la otra fue llamada Talia.

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¿Quiénes son los padres de las gemelas?

La princesa Iman es una de las cuatro hijas del rey Abdullah II y la reina Rania. Contrajo matrimonio con Jameel Alexander Thermiotis en marzo de 2023 y desde entonces ha mantenido buena parte de su vida familiar alejada de los reflectores.

La pareja ya era madre de Amina, nacida en febrero de 2025. El nacimiento de las gemelas convierte a Iman en madre de tres niñas y amplía la nueva generación de la familia hachemita. Por su parte, el príncipe heredero Hussein y su esposa, la princesa Rajwa, también tienen una hija, la princesa Iman bint Al Hussein. De esta manera, la reina Rania y el rey Abdullah II disfrutan ahora de cuatro nietas.

Las primeras fotografías de Talia y Rania ofrecen además una mirada poco habitual a la faceta más familiar de la reina Rania, quien ha celebrado públicamente el crecimiento de su familia y su nueva etapa como abuela.

reina rania de jordania
Isamar Escobar
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