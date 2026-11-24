La reina Letizia y su capacidad para reinventarse sin perder su estilo. Sus elecciones de moda suelen acaparar titulares, pero su cabello también ha experimentado una transformación notable desde que apareció por primera vez ante los medios como pareja del entonces príncipe Felipe, en 2003.

De aquella cabellera castaña clara con reflejos rubios y capas desfiladas a su actual cabello chocolate, con mechones plateados y canas que ya no intenta ocultar de la misma manera, la evolución de la reina ha acompañado distintas etapas de su vida pública. También ha experimentado con cortes bob, melenas largas, flequillos, ondas y recogidos que han marcado su imagen durante más de dos décadas.

2003: la cabellera con reflejos rubios de sus años como periodista

Antes de convertirse en reina de España, Letizia Ortiz era una reconocida periodista y presentadora de televisión. En sus apariciones de principios de los años dos mil llevaba una melena a la altura de los hombros, con capas, puntas desfiladas y flequillo largo peinado hacia un lado.

Su color era un castaño claro con reflejos rubios y cálidos que aportaban luminosidad. Era un estilo muy representativo de la época, con movimiento y un acabado natural que contrastaba con la imagen más pulida que adoptaría después de incorporarse a la familia real.

Cabellera con capas. Cuando todavía trabajaba como periodista, Letizia llevaba una melena castaña clara con reflejos rubios, capas marcadas y flequillo largo hacia un lado. Un estilo muy representativo de principios de los años dos mil. Lalo Yasky/WireImage

2005-2013: capas, flequillos y una melena cada vez más larga

Durante sus primeros años como princesa de Asturias, Letizia mantuvo una imagen capilar relativamente clásica, aunque comenzó a experimentar con diferentes versiones de la melena media.

En ocasiones apostaba por flequillos laterales, capas largas y puntas desfiladas que enmarcaban su rostro. También incorporó ondas suaves para dar movimiento y volumen, especialmente durante los actos de noche.

En cuanto al color, los reflejos claros continuaron presentes, aunque progresivamente se volvieron más discretos. La reina comenzó a acercarse a tonalidades más naturales, con una base castaña que ganaba protagonismo.

Flequillo lateral.En sus primeros años como princesa de Asturias, mantuvo las capas, pero incorporó un flequillo ligeramente más corto que solía peinar hacia un lado. Getty Images

2014: su etapa más rubia

Uno de los cambios más evidentes llegó alrededor de 2014, cuando Letizia apostó por una melena más clara. Las mechas rubias, con matices miel y caramelo, iluminaban buena parte de su cabello y creaban un efecto de mayor luminosidad.

Aunque nunca se trató de un rubio completamente uniforme, esta etapa es una de las más reconocibles de su evolución. El contraste entre la base castaña y los reflejos dorados aportaba dimensión y movimiento a su melena.

La etapa donde más luces se integraron a su cabellera. Getty Images

2015: el corte bob que transformó su imagen

En 2015, la reina sorprendió con uno de los cambios más comentados de su trayectoria: un corte bob a la altura de la mandíbula.

La nueva longitud marcó una diferencia respecto a la melena que había llevado durante años. El corte, con puntas ligeramente redondeadas y volumen, destacaba sus facciones y aportaba una imagen más moderna.

Aunque después dejó crecer el cabello, el bob se convirtió en uno de los cambios capilares más recordados de Letizia y en una referencia para quienes buscaban una melena corta, elegante y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

El corte bob. Uno de sus cambios más radicales llegó con un bob a la altura de la mandíbula. Un corte geométrico que transformó su imagen y se convirtió en uno de sus looks más recordados. Getty Images

2016-2018: el regreso a las melenas midi y las primeras canas visibles

Después de su etapa con el bob, Letizia permitió que su cabello recuperara longitud. Volvió a las melenas midi, con capas suaves y tonos castaños que fueron ganando profundidad.

Hacia finales de 2018 comenzaron a hacerse más visibles algunos mechones blancos. En lugar de mantener una cobertura completamente uniforme, la reina empezó a mostrar progresivamente sus canas, que con el paso del tiempo se convertirían en una característica reconocible de su imagen.

Primeras canas visibles. Getty Images

2019-2022: del rubio miel al castaño chocolate

La transformación hacia tonos más oscuros se hizo especialmente evidente a partir de 2019. Letizia dejó atrás buena parte de los reflejos dorados y comenzó a lucir una melena castaña más profunda, con matices chocolate.

Durante estos años también experimentó con diferentes acabados: cabello liso con raya al centro, ondas suaves, coletas bajas y recogidos pulidos. La longitud se mantuvo relativamente versátil, aunque el color se convirtió en uno de los elementos más constantes de su imagen.

Las canas comenzaron a integrarse de manera más evidente en la melena, especialmente cerca de las raíces y en algunos mechones delanteros.

Frases de la reina Letizia Getty Images

2023-2025: naturalidad, longitud y canas sin ocultar

En los últimos años, la reina ha apostado por una imagen capilar más natural. Su melena ha recuperado longitud y suele llevarla lisa, con ondas suaves o recogida en coletas y moños bajos para sus compromisos oficiales.

Uno de los detalles más comentados ha sido la presencia de canas visibles, que contrastan con su base castaña oscura. En lugar de buscar una coloración completamente uniforme, su cabello ha mostrado una combinación de tonalidades que aporta dimensión y un efecto de reflejos naturales.

Esta elección también coincide con un cambio más amplio en las tendencias de belleza: cada vez más mujeres optan por integrar sus canas en lugar de cubrirlas constantemente.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

2026: las silver highlights, el nuevo capítulo de su evolución capilar

Durante 2026, la cabellera de Letizia ha seguido generando interés por la manera en que combina su base castaña con los mechones plateados. Una de las apuestas que ha llamado la atención son las llamadas silver highlights, una forma de integrar los tonos grises y blancos para conseguir un resultado luminoso y sofisticado.

La propuesta consiste en aprovechar los mechones claros y crear una transición visual con el resto del cabello, en lugar de buscar una cobertura total de las canas. El resultado conserva la profundidad del castaño, pero añade reflejos plateados que aportan dimensión.

Más que un cambio radical de color, se trata de una evolución hacia una imagen que da protagonismo a la textura y a los matices naturales del cabello.

¿Cómo llevar las canas con elegancia como la reina Letizia?

La evolución capilar de Letizia también permite identificar algunas claves para quienes quieren dejar crecer sus canas sin renunciar a una melena cuidada.

Una de ellas es elegir un corte que aporte movimiento. Las capas suaves, las puntas bien definidas y los largos midi ayudan a evitar que el cabello pierda forma durante la transición.

También es importante mantener la hidratación y utilizar productos específicos para cabellos blancos o grises. Algunos champús violetas pueden ayudar a neutralizar los reflejos amarillentos, siempre que se utilicen con la frecuencia adecuada para evitar alterar el tono natural.

Por último, integrar las canas no significa renunciar al estilismo. Las ondas, los recogidos bajos, las coletas pulidas y las melenas lisas son alternativas que permiten destacar los diferentes matices del cabello.

Después de más de dos décadas de transformaciones, la reina Letizia demuestra que el estilo capilar no depende de conservar siempre el mismo color o corte. Su evolución, desde los reflejos rubios hasta los mechones plateados, refleja una manera distinta de entender la belleza: con espacio para cambiar, experimentar y abrazar la naturalidad.